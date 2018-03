Leben

7 Rezepte für alle, die Blumen zum Fressen gern haben 🌸



Der FrĂĽhling steht vor der TĂĽr und bald blĂĽhen auf den Feldern wieder Blumen in allen Formen und Farben. Wusstest du, dass man gewisse BlĂĽten sogar essen kann? Wir zeigen dir sieben Rezepte, die du selber machen kannst.

Wichtig ist, dass die Blumen von einer Wiese stammen, die nicht gedĂĽngt oder gespritzt wurde und nicht zu nahe an einer Strasse liegt. Am schmackhaftesten sind Blumen, die du an einem trockenen Morgen pflĂĽckst.

HolunderblĂĽten-Pannacotta mit Erdbeersauce

Bild: Shutterstock/watson

Für die Pannacotta benötigst du vier 1,5-Deziliter-Förmchen.

Zutaten fĂĽr 4 Personen:

5,5 dl Vollrahm

1 dl Milch

12 HolunderblĂĽtendolden

1 Vanillestängel

3 EL Zucker

3 Blätter Gelatine

400 g Erdbeeren

3 EL Puderzucker

Und so geht's:

Koche 5 dl Rahm, die Milch, die ausgeschüttelten Holunderblütendolden und das ausgekratzte Vanillemark sowie den Stängel in einer Pfanne auf. Nimm diese dann vom Herd und lass die Masse 30 Minuten lang ziehen. Giesse die Flüssigkeit durch ein Sieb und ergänze die Masse mit Rahm bis auf 6 dl. Gib den Zucker dazu und koche das Gemisch noch einmal auf. Lasse die Masse nun bei kleiner Hitze auf 5 dl einkochen und giesse sie danach erneut durch ein Sieb. Die eingeweichte und kräftig ausgepresst Gelatine dazugeben und gut rühren. Fülle nun die Masse in die kalt ausgespülten Förmchen und lass sie auskühlen. Die Pannacotta für vier bis sechs Stunden fest werden lassen. Vor dem Servieren die Erdbeeren und den Puderzucker pürieren. Die Pannacotta auf die Teller stürzen und mit der Erdbeersauce zusammen anrichten.

VeilchenkonfitĂĽre

Bild: Shutterstock/watson

Zutaten für etwa zwei Gläser Konfitüre:

75 g VeilchenblĂĽten

250 ml Wasser

200 g Puderzucker

Saft einer halben Zitrone

Und so geht's:

Das Wasser mit dem Zitronensaft und dem Puderzucker aufkochen. Danach die Veilchenblüten hinzugeben und die Mischung während einer halben Stunde köcheln. Sobald die Masse eingedickt ist, die Pfanne vom Herd nehmen und die Konfitüre in die Gläser abfüllen. Wenn diese abgekühlt ist, die Gläser gut verschliessen.

Pikantes MargritligemĂĽse

Bild: Shutterstock

Zutaten fĂĽr 1 Person:

200 g Margritliblüten und Blätter

1 Zwiebel

2 EL SpeckwĂĽrfel

1 Tasse Fleischbouillon

etwa 1 dl Weisswein

etwas Muskatnuss

etwas Zucker

etwas Salz

Und so geht's:

Die Zwiebeln mit dem Speck anbraten und die fein geschnittenen Margritli dazugeben. Die Fleischbouillon dazugeben und mit Weisswein, Muskatnuss, Zucker und Salz abschmecken. Wenige Minuten köcheln lassen und geniessen.

Serviervorschlag: Das pikante MargritligemĂĽse kann beispielsweise mit Reis serviert werden.

GefĂĽllte ZucchiniblĂĽten

Bild: Shutterstock

Zutaten fĂĽr 4 Personen:

8 grosse ZucchiniblĂĽten mit Fruchtansatz

1 TL Butter

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

400 g Zucchini

1 TL Thymian

3 EL Paniermehl

2 EL geriebener Parmesan

1 Ei

eine Prise Salz

Pfeffer

Und so geht's:

Die Zucchiniblüten öffnen, den Blütenstempel entfernen und die Fruchtansätze längs einschneiden. Die Butter in eine Pfanne geben und die fein gehackten Schalotten sowie die gepresste Knoblauchzehe andämpfen. Die geriebene Zucchini und den Thymian zehn Minuten mitdämpfen. In eine Schüssel geben und abkühlen lassen. Das Paniermehl, den Käse und das Ei daruntermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Mischung in die Zucchiniblüten füllen und die Blütenspitzen zudrehen. Ein Dämpfkörbchen in eine Pfanne stellen und bis knapp unter den Körbchenboden Wasser einfüllen. Die Blüten portionenweise zugedeckt etwa drei Minuten garen. Dabei die Fruchtansätze salzen.

Kapuzinerkressen-Pesto

Bild: Shutterstock

Zutaten fĂĽr 2 Portionen:

1 Handvoll Kapuzinerkressenblätter, eventuell auch ein bis zwei Blüten

1 EL WalnĂĽsse

50 g geriebener Parmesan

1/2 Knoblauchzehe

Paprikapulver

Olivenöl

Und so geht's:

Die Kapuzinerkresse und den Knoblauch grob zerkleinern und mit dem Parmesan im Mixer pürieren. So viel Olivenöl hinzufügen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht wurde. Das fertige Pesto mit Paprikapulver würzen.

Serviervorschlag: Das Pesto beispielsweise zu Spaghetti servieren oder als Brotaufstrich verwenden.

Risotto mit RosenblĂĽten

Bild: Shutterstock/watson

Zutaten fĂĽr 4 Personen:

1 Schalotte

80 g Butter

125 ml Weisswein

750 ml GemĂĽsebouillon

250 g Risottoreis

50 g geriebener Parmesan

Rosenöl

Pfeffer

16 Rosenblätter

Und so geht's:

Die Zwiebeln fein hacken und in 30 g Butter kurz andämpfen. Den Reis dazugeben und glasig dünsten. Mit dem Weisswein ablöschen und so viel Gemüsebouillon dazugeben, bis der Reis zugedeckt ist. Unter gelegentlichem Umrühren köcheln lassen und die restliche Bouillon portionenweise dazugeben. Den Risotto für 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Den Rest der Butter und den Parmesan darunterrühren, beliebig mit Rosenöl parfümieren und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Rosenblätter in dünne Streifen schneiden und über den servierten Risotto streuen.

Lammfilet mit Lavendel

Bild: Shutterstock/watson

Zutaten fĂĽr 4 Personen:

4 Lammfilets

1 TL getrocknete LavendelblĂĽten

1 EL getrocknete Herbes de Provence

1/2 TL schwarzer Pfeffer

3 EL Olivenöl

Und so geht's:

Das Olivenöl mit dem Pfeffer, den Kräutern und den Lavendelblüten in einer kleinen Schüssel vermischen. Die Lammfilets abspülen, trockentupfen und mit dem Kräuteröl bestreichen. Danach für etwa eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen. Die Filets pro Seite zwei bis drei Minuten anbraten.

En Guete! :)

