8 leckere Hot-Smoothie Rezepte für dein perfektes Wintergetränk



Genug von heisser Schoggi? Diese 8 Hot-Smoothies sind der perfekte Ersatz Bild: Shutterstock/watson

Gemütliche Winterabende verbringen wir meist mit einem warmen Getränk in der Hand. Doch irgendwann hat man auch von der besten heissen Schokolade genug. Deshalb stellen wir dir acht warme Smoothies vor, mit denen du gemütlich vor dem knisternden Kaminfeuer sitzen kannst.

Bananen-Smoothie

Bild: Shutterstock

Zutaten für ein Glas

2,5 dl heisses Wasser

1 reife Banane

50 g gehackte Baumnüsse

2 bis 3 entsteinte Datteln

1 Prise Zimt

1/2 TL Vanilleextrakt

Und so wird's gemacht:

Schritt 1: Gib alle Zutaten in eine Schüssel und mixe sie, bis die Masse schön cremig ist.

Schritt 2: Wärme den Smoothie in der Mikrowelle oder in der Pfanne auf und fülle ihn in eine grosse Tasse ab.

Chai-Tee-Smoothie

Bild: Shutterstock

Zutaten für einen Smoothie

220 g frischer Spinat

240 ml aufgekochter Grüntee

120 ml Kokosmilch

1/2 Birne

1/2 Apfel

1 Dattel

0,5 cm dicke Scheibe Ingwer

1/2 TL Zimt

eine Messerspitze Kardamom

Und so wird's gemacht:

Schritt 1: Mixe den Spinat, den Tee und die Kokosmilch, bis die Mischung eine geschmeidige Konsistenz hat.

Schritt 2: Füge nun die restlichen Zutaten hinzu und mixe sie, bis die Masse cremig ist. Erhitze danach den Smoothie in einer Pfanne oder in der Mikrowelle.

Apfel-Zimt-Smoothie

Bild: Shutterstock

Zutaten für einen Smoothie

100 ml Wasser

1 Apfel, entkernt und in grosse Stücke geschnitten

55 g Rosinen

1/2 TL Zimt

2 EL Pekannüsse

Und so wird's gemacht:

Schritt 1: Gib 60 Milliliter Wasser, den Apfel, die Rosinen und den Zimt in einen kleinen Topf und koche die Mischung auf. Lass sie danach etwa drei Minuten abkühlen.

Schritt 2: Mixe die Mischung zusammen mit den Pekannüssen und zusätzlichen 40 Millilitern heissem Wasser. Sobald der Smoothie cremig ist, kannst du ihn in eine Tasse abfüllen und geniessen.

Lebkuchen-Smoothie

Bild: Shutterstock

Zutaten für zwei Smoothies

480 ml Mandelmilch

1 Banane

1 Prise Ingwerpulver

1 Prise Kardamom

1 Prise Gewürznelken

1 Prise Zimt

1 Prise Salz

Und so wird's gemacht:

Schritt 1: Schneide die Banane in kleine Stücke und gib sie zusammen mit den restlichen Zutaten in eine Schüssel. Mixe die Zutaten, bis sie cremig sind.

Schritt 2: Fülle nun die Mischung in Gläser und streue etwas Zimt darüber. Stelle sie für kurze Zeit in die Mikrowelle und geniesse den Smoothie warm.

Beeren-Smoothie

Bild: Shutterstock

Zutaten für einen Smoothie

75 g Beeren deiner Wahl

1 Banane

Zitronensaft

eventuell Honig zum Süssen

Und so wird's gemacht:

Schritt 1: Gib alle Zutaten in eine Schüssel und mixe sie. Wenn dir die Konsistenz zu dickflüssig ist, gib einfach etwas Wasser dazu.

Schritt 2: Wärme den Smoothie in einer Pfanne oder der Mikrowelle auf und fülle ihn danach in ein Glas.

Apfel-Cranberry-Smoothie

Bild: Shutterstock

Zutaten für einen Smoothie

20 g getrocknete Cranberries

1 Prise Zimt

6 g fein gehackter Ingwer

350 ml heisses Wasser

1 Apfel

Und so wird's gemacht:

Schritt 1: Gib die Cranberries zusammen mit dem Zimt und dem Ingwer in ein Glas. Verrühre sie mit 150 ml kochendem Wasser und lass die Mischung für sieben Minuten ziehen.

Schritt 2: Vermische die Zutaten aus Schritt 1 mit dem klein geschnittenen Apfel und mixe alles gut. Gib die Mischung in ein Glas und gib das restliche heisse Wasser hinzu.

Orangen-Karotten-Smoothie

Bild: Shutterstock

Zutaten für einen Smoothie

Saft einer grossen Orange

1 TL geriebener Ingwer

1 grosse Karotte, in grobe Stücke geschnitten

Saft einer halben Zitrone

1 EL Honig

200 ml heisses Wasser

50 ml kaltes Wasser

Und so wird's gemacht:

Schritt 1: Gib alle Zutaten in eine Schüssel und mixe sie, bis der Smoothie eine cremige Konsistenz hat.

Schritt 2: Fülle das Getränk in ein Glas und geniesse!

Hafer-Mokka-Smoothie

Bild: Shutterstock

Zutaten für einen Smoothie

15 g dunkle Schokolade

240 ml Milch

1 TL Kaffe vermischt mit 2 EL Wasser

4 EL Haferflocken

1/2 Banane

10 Haselnüsse

1 TL Chia Samen

2 EL kaltes Wasser

Und so wird's gemacht:

Schritt 1: Zerkleinere die Schokolade und gib sie zusammen mit der Milch und dem Kaffe in eine Tasse. Erwärme die Mischung, bis die Schokolade flüssig ist.

Schritt 2: Gib die restlichen Zutaten und einen Fünftel der Mischung aus Schritt 1 in eine Schüssel und mixe sie. Füge nun nach und nach die übriggebliebene Schokoladenmilch hinzu, bis der Smoothie cremig ist.

