11 Tipps und Tricks für das perfekte Landschaftsfoto

Wer kennt die Situation nicht: Man ist an einem wunderschönen Fleckchen in der Natur, zückt das Handy und will den Moment festhalten. Doch die zuvor so imposant erschienene Naturkulisse sieht auf dem Foto nicht mal mehr halb so beeindruckend aus. Die folgenden 11 Tipps zeigen dir, wie du Landschaften stilecht abbilden kannst.

Raus in die Natur!

Da du bei der Landschaftsfotografie die Lichtverhältnisse nur schwer beeinflussen kannst, solltest du die Tageszeit beachten. Am wenigsten geeignet ist der Mittag. Da die Sonne um diese Zeit fast senkrecht am Himmel steht, gibt es wenig Schatten und Landschaftsfotos wirken dadurch flach und langweilig.

Goldene Stunde

Bild: watson/Michelle Marti

Die Goldene Stunde ist die Stunde kurz nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang. Diese Tageszeit ist geprägt von langen Schatten und einem rötlich verfärbten Himmel. Die perfekte Kulisse für ein interessantes Landschaftsbild.

Blaue Stunde

Ebenfalls gut eignet sich auch die Blaue Stunde, die Zeit kurz vor Sonnenaufgang beziehungsweise nach Sonnenuntergang. Die Lichtverhältnisse sind von vielen Blautönen geprägt und schaffen interessante Bedingungen für Landschaftsfotografien.

Nach dem Regen

Die Stimmung nach einem Regenschauer bietet die perfekte Atmosphäre zum Fotografieren. Nasse Flächen reflektieren Licht, die Farben sind kräftig und leuchtend und im Hintergrund ist oft noch ein Regenschleier zu erkennen. Diese Faktoren werden dein Bild viel interessanter machen.

Wolken und Nebel

Bild: watson/Michelle Marti

Ein blauer Himmel ist in der Landschaftsfotografie eher langweilig. Viel interessanter ist es, wenn grosse Wolken auf dem Bild zu sehen sind. Besonders schön sind bedrohlich wirkende Gewitterwolken oder nebelverhangene Landschaften. Dein Motiv wirkt bei dieser Wetterstimmung gleich viel imposanter.

Bildgestaltung

Bevor du mit der Fotosession beginnst, solltest du dir überlegen, wie du dein Bild gestalten möchtest. Nimm auch gleich ein kleines Stativ mit, damit deine Bilder nicht verwackeln und du auch schöne Panoramafotos schiessen kannst. Ebenfalls hilfreich ist es, die Gitterlinien auf dem Display anzeigen zu lassen, damit deine Fotos nicht schief herauskommen.

Einrahmen

Rahme dein Motiv ein. Du kannst beispielsweise die Äste eines Baumes hineinhängen lassen.

Linien

Bild: watson/Michelle Marti

Linien geben dem Bild Perspektive. Ausserdem lenken sie den Blick des Betrachters in eine bestimmte Richtung.

Der Goldene Schnitt

Bild: watson/Michelle Marti

Ein wichtiges Stilmittel für gute Landschaftsfotos ist die Aufteilung des Bildes in den Goldenen Schnitt. Dabei sollten die interessanten Dinge auf den Schnittpunkten der Linien stattfinden.

Bild: watson/Michelle Marti

Veränderung der Perspektive

Bild: watson/Michelle Marti

Probiere immer unterschiedliche Perspektiven und Winkel aus. Du kannst auch im Liegen oder kauernd fotografieren. Manchmal ist es hilfreich sich einige Schritte vom Objekt zu entfernen oder näher darauf zuzugehen. Je nach Motiv können auch Nahaufnahmen schöne Bilder liefern.

Panoramabild

Wenn du findest, dass nicht alles auf dem Foto Platz hat, kannst du ein Panoramafoto machen. Oftmals haben die (Handy)kameras diese Funktion bereits vorinstalliert. Ansonsten kannst du mehrere Fotos schiessen, die sich etwa 40 Prozent überlappen und diese dann später am Computer zusammensetzen.

Achte auf den Vordergrund

Ein interessanter Vordergrund gibt dem Bild mehr Tiefe. Ausserdem setzt es die Grössen besser ins Verhältnis und gibt dem Foto mehr Ausdruckskraft.

Bildbearbeitung

Digitale Nachbearbeitung

Landschaften wirken auf den Bildern oft viel weniger beeindruckend als in echt. Vor allem die Farben wirken auf den Fotos meist weniger kräftig. Dem kann mit digitaler Nachbearbeitung entgegengewirkt werden. Allerdings gibt es dazu kein Patentrezept und oft musst du ein bisschen ausprobieren, bis du die perfekte Einstellung gefunden hast. Folgende Punkte solltest du allerdings bei jedem Landschaftsbild immer anpassen:

Den Horizont begradigen und Verzerrungen beseitigen.

Allfällige Flecken oder störende Objekte entfernen.

Die Helligkeit und den Kontrast anpassen.

Die Farbsättigung und den Farbton anpassen.

Hast du noch mehr Tipps auf Lager? Schreib sie in die Kommentare!

