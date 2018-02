Die 13 peinlichsten Gründe, wieso wir geweint haben

Eine kurze Umfrage in meinem Umfeld hat ergeben, wir heulen nicht nur, wenn etwas traurig ist. Die – im Nachhinein – etwas komischeren Geschichten, wieso wir Tränen vergossen haben.

*Um keine alten Wunden aufzureissen, haben ich die Namen jeweils geändert.

«Am besagten Abend gab es bei uns zuhause Lachs-Pasta. Das ist keine Seltenheit. Es ist unser Hausgericht, gepimpt mit etwas scharfer Sriracha-Sauce. Aber an diesem einen Abend war etwas anders. Meine Freundin traf den Schärfe-Sweetspot haargenau. Wirklich haargenau. Es war scharf genug, um interessant zu sein, aber nicht so scharf, dass der Lachs total übertönt wurde. Einfach perfekt! So perfekt, dass mir beim Essen die Tränen hinunter liefen.»

«Im Geschäft stand auf dem Küchentisch ein Basilikumstrauch. Ich entschied mich, diese verstossene Gewürzpflanze zu adoptieren. Nach kurzer Zeit schon ins Herz geschlossen, wurde mein kleiner Schützling von einem Mitarbeiter zerstört. Einfach so! Ein kleiner Streit entstand und ich musste weinen. Wieso zerstört man eine unschuldige Pflanze? R.I.P. Basili, du hättest so gut auf mein Fenstersims gepasst.»