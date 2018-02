Leben

Gefühle

Tropical Island Erfahrungsbericht: Ein Besuch im Tropical Islands Brandenburg



Fake-Ferien unter der Kuppel: Zu Besuch in «Europas grösster tropischer Urlaubswelt» bild: tropical-islands

Wer verpeilt hat, einen günstigen Flug nach Bali zu buchen, kann es dieses Jahr mit der deutschen Alternative im brandenburg'schen Hinterland versuchen: Tropical Islands.

Laut Website bietet «Europas grösste tropische Urlaubswelt» seinen Besuchern nicht nur einen Trip in die Südsee, sondern auch eine Lagune, den grössten Indoor-Regenwald und ein tropisches Dorf – bei angenehmen 26 Grad an. Da sagt die verfrorene Wahlberlinerin natürlich nicht nein, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Auf geht’s.

Als meine Begleitung und ich nach anderthalbstündiger Zugfahrt in Brand aus dem Zug steigen, fühlen wir uns wie gestrandete Aliens in der Wüste Nevadas.

Beim Blick ins Publikum wird klar: Yoga-Lehrerinnen und Profi-Aussteiger werden wir hier bestimmt nicht finden.

Auf dem sonnendurchfluteten, menschenarmen Gelände um uns herum befindet sich die 66'000m² grosse Feel-Good-Halle, auf die wir heute all unsere Hoffnung gesetzt und die Körper in Bademode gezwängt haben.

bild: bianca jankovska

Der Shuttle-Transport weckt ernstzunehmende Gelüste der überarbeiteten Bevölkerung: Uns werden geheimnisvolle Tempel, seltene Betelpalmen und schwarze Pakus aus dem Amazonasgebiet versprochen, die uns in die mystischen Länder des Tropengürtels mitnehmen sollen.

Aber zuerst einmal zu den Spinds: bild: bianca jankovska

Erstmal im Paradies angekommen, erinnert die knallrote Umkleidekabine doch recht stark an Schwimmunterricht in der Schule – und weniger an indonesische Tropeninseln. Aber gut.

Wer will pingelig sein, bei diesem bemüht-interkulturellen Gesamtkunstwerk!

Sofern der Rest stimmt, sind auch die 50 Franken Eintritt vergessen, die pro Person und Tag hingeblättert werden müssen.

Ein «Gefühl von Abenteuer» – meinen zumindest die Macher

bild: bianca jankovska

Erste Fragen kommen auf: schlafen Menschen wirklich freiwillig in diesen Stoff-Zelten auf künstlichem Sandboden? Und wenn ja: wie viel hat man ihnen dafür bezahlt? Und: Wie sollen wir je wieder zu unseren Handtüchern finden, sofern wir einen Platz finden, diese abzulegen?

Willkommen im Dschungel

Das Areal besteht aus zwei Bereichen: Einmal aus der «Erlebniswelt» mit Rutschen, Minigolf (!), Indoor-Ballooning (!!!) Fitness-Club, Tropendorf und Indoor-Regenwald. Und dann gibt es noch den einzig wahren Entspannungshort für Erwachsene: Die tropische Sauna-Landschaft mit einer Fläche von 10'000m², deren Wohlfühl-Zeremonien in Tempelimitationen wie «Angkor Wat» oder «Waiotapu-Geysire» abgehalten werden. Nackt, versteht sich.

Nach zwei Stunden haben wir erkannt: Das mit dem Liegen wird heute nichts mehr, zu euphorisch sind wir im Dickicht unterwegs. Wohin, bei all der Auswahl? Aussenbecken mit Rutschen hier, Sauna voller Pärchen da. Erstmal einen Drink. Trotz all des Kitsch’ sind meine Begleitung und ich ein bisschen beeindruckt.

bild: bianca jankovska

Hallo, es gibt Haiwelse und Flamingos im hausinternen Tropenwald – und eine Hängebrücke.

Wer die Augen schliesst, könnte für einen Moment vergessen, dass er seine Zehen unter einer künstlichen Stahlkonstruktion ins warme Wasser steckt und nicht wirklich im Regenwald wandern geht. Das Einzige, was fehlt: Sonne, die ins gutgeschmierte Dekolleté scheint und den so typischen Hauch von verschwitzter Haut auf Strandtüchern vermittelt. Angst vor Sonnenbrand muss hier niemand haben. Aber sei’s drum.

Punkteabzug beim Strand

bild: bianca jankovska

Eine Plakatwand wie auf der nächstbesten Autobahn? Ernsthaft? Bei aller Liebe zur detailverliebten Nachahmung kulturfremder Architektur: Niemand möchte vor einer Tapetenlandschaft schwimmen und sich einreden müssen, am Strand zu sein. Dann lieber ehrlich und ganz ohne. Meine Begleitung und ich werfen uns irritierte Blicke zu. Einerseits laufen wir auf Sand, andererseits ist er kalt und nass – und damit so gar nicht tropisch. Wir können uns nicht entscheiden, wo wir zuerst schwimmen gehen, gleichzeitig spricht uns keines der Becken wirklich an. Die Qual der Wahl hat Überhand genommen. Fünf Stunden sind definitiv nicht genug.

Wir entscheiden uns für die Rutschen, solange unsere Körper trocken sind.

Wie in anderen Schwimmbädern auch, trifft der Badegast in der Schlange vor allem auf Kinder, die laut sind.

bild: bianca jankovska

Alles soweit beim Alten. Wer nach dem Treppensteigen Hunger bekommt, muss im Tropical Island nicht auf seine Gewohnheiten verzichten.

13 Restaurants hin oder her: Schnitzel mit Pommes lassen sich die deutschen Gäste jedenfalls nicht nehmen, falls hier jemand kulinarische Extrawürste erwartet hat. Die meisten bestellen: Fleisch mit Nudeln, Fleisch mit Brot, Caesar Salad. Diese Dinge.

bild: bianca jankovska

Damit die badenden Gäste nicht aufs All-Inclusive-Feeling verzichten müssen, gibt es praktische Handuhren, mit denen man die 9 Franken teuren Cocktails später bezahlen darf. Easy. Zwei Tropical Island, bitte!

Leicht betrunken begeben wir uns auf Entdeckungstour und wandern die Pfade ab, die uns von den Gründervätern vorgeschrieben wurden. Vorbei am Bali-Tor, das den Zugang zu heiligen Anlagen symbolisiert und von balinesischen Handwerkern angefertigt wurde hin zur polynesischen Wohnhütte aus Baumstämmen und dem Bornei-Langhaus, das die künstlerische Bauart der Orang Ulu repräsentiert. Was auch immer – die badenden Gäste müssen schon einen Kurs in südostasiatischer Architekturgeschichte belegen, um bei dem ambitionierten Projekt geistig mitzukommen.

Im Real-Life sehen die Sandsteinreliefe und Bankirai-Hölzer (musste schnell googeln) neben Merchandise-Stand, Kellertüren und Flippern eher deplatziert als prachtvoll inszeniert aus. Zumindest bis das Flutlicht angeht. Vielleicht auch deshalb, weil – und hier muss ich mich leider wiederholen – der ganze Zauber unter einer Kuppel stattfindet und mit echtem Urlaub ungefähr so viel gemein hat wie Daniela Katzenberger mit Hochkultur.

Die Menschen sind gekommen, um zu baden und einen Moment zu vergessen, dass sie 300 Tage im Jahr einen Scheissjob in einer Scheissfirma haben.

Nicht, um tatsächlich etwas über polynesische Wohnhütten zu lernen.

Nachdem wir alle Pagodendächer begutachtet und uns ausgiebig auf unserem Hintern durch diverse Wasserlandschaften haben treiben lassen, wird es Zeit für die Realität. Während wir draussen auf den Shuttle-Transport zurück zum Bahnhof warten, fängt es an zu regnen.

Ich spüre meine latente Chlorallergie wie zuletzt im Sommer 2008 und freue mich einen Moment darüber, den Tag nicht vor dem Display, sondern in Nähe der bestmöglichen Alternative zum Mangroven-Sumpf verbracht zu haben.

Die zehn beliebtesten Reise-Destinationen (Bali gehört auch dazu):

Corsin würde es im Tropical Islands bestimmt gefallen: 2m 11s «Hör auf zu lüften! Es ist sch**sskalt!» Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

Mehr Leben gibt's hier: Gefüllte Süsskartoffel und 7 weitere leckere Rezepte mit der orangen Knolle 14 Filme, in denen die Schauspieler total besoffen waren Ich war stolz darauf, noch nie «GoT» geguckt zu haben – ich war so dumm 🤦 9 Bücher, welche die Zukunft vorausgesagt haben Diese Fehler habe ich beim Einrichten der ersten eigenen Wohnung gemacht Wenn du nicht mehr als 7 Punkte im Ängste-Quiz machst, bleibt das Nachtlämpli heute aus! 5 Spiele, die in keiner Skihütte fehlen dürfen (und in deiner Hosentasche Platz haben) So zeigt sich das Militär online Die 8 weltbesten Schoggi-Kuchen-Rezepte, die du unbedingt ausprobieren musst «Das Imperium schlägt zurück» ist kacke! Sagten zumindest die Fans 1980 7 Filme und Serien, bei denen ziemlich dicke Luft am Set herrschte Meine Katze verlor ihre Eierstöcke – und ich meine Würde Hier werden sexistische Werbungen umgedreht Tinder-Garten, Liebes-Zirkus, Herzschmerz-Dramen – und ich, Emma Im Bett mit seiner Ex-Freundin Ich habe mich in eine Prostituierte verliebt, was mach ich jetzt? Renato, 41 Liebe Allergiker, ihr müsst jetzt stark sein: Die Pollensaison hat bereits begonnen Sie war eine Fabrikarbeiterin – ihr Gesicht war eine Ikone! «We Can Do It!»-Frau ist tot Versklavt euch nicht für euren Job. Ihr dürft auch mal zu Hause bleiben 23 Lebensmittel, die schon beim Angucken ein Genuss sind (Teil II) 5 Filme, die «dank» falscher Entscheidungen der Studios ruiniert wurden 🏠 Weil cool: 9 überraschende und schräge Häuser 🏠 11 Tipps und Tricks für das perfekte Landschaftsfoto Nackt und tot? Egal. Das Reality-TV erschlafft an seiner eigenen Routine 22 absolut dämlich übersetzte Filmtitel 7 Zeichentrickserien aus der Hölle. (Und eine aus dem Himmel) 10 Rezepte für eine Person, die du in nur 30 Minuten zubereiten kannst Anti-Oscars: das sind die Nominierungen für die schlechtesten Filme 2017 Was für ein Erbe – Brüder finden Rembrandt unter dem Ping-Pong-Tisch Vom Klassiker bis zum Geheimtipp: Die 15 schönsten Fotomotive der Schweiz «Verdammt nochmal»: halbe, tote Prostituierte oder Vogelkacke – was ist schlimmer? Genug von heisser Schoggi? Diese 8 Hot-Smoothies sind der perfekte Ersatz Auf den Schlitten, fertig, los! – Die 9 schönsten Schlittelwege der Schweiz 1 Jahr Trump! Darum: Die 11 besten Rezepte mit Orangen 🍊 Wenn du diese 9 Getränke nicht an ihren Zutaten erkennst, gibt's nie wieder «heisse Oma»! Der Durchfall war Schuld: 10 legendäre Filmszenen, die so gar nicht geplant waren Mit diesen 17 Tipps kannst du eine winzige Wohnung gemütlich und effizient einrichten Als hätten «Black Mirror» und «Stranger Things» ein zartes Kind gemacht Dolores, my love, leb wohl, deine «Zombie»-Invasion war meine Rettung Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare