Leben

Gefühle

Eine Woche ohne Smartphone. Kann das gut gehen?



Bild: watson

Wie ich eine Woche lang ein altes Handy aufgezwungen bekam – und fast verrückt wurde

Nein, ich wurde nicht wahnsinnig. Muahahaha!

Was hat sich meine Chefin kaputt gelacht, als sie auf die grandiose Idee kam, mir mein Smartphone wegzunehmen. Fairerweise muss man sagen, dass ich natürlich vorher einwilligen musste. Sie würde mich nie zwingen. Gelacht hat sie trotzdem.

Für mich ist mein Smartphone in erster Linie ein Arbeitsgerät. Irgendwann vor ein, zwei Jahren hat es meinen Laptop als primäre Schnittstelle zur digitalen Welt klammheimlich abgelöst. Ich habe sogar angefangen, den Google Kalender zu benutzen, was für mich bis vor einiger Zeit noch der Inbegriff der digitalen Spiessigkeit war. Naja.

Ich muss also mein schlaues Telefon gegen ein altes eintauschen.

«Und wehe, da ist ‹Snake› drauf», ermahnt mich meine Chefin.

Damit ich für meine smartphonefreie Woche keine Vorbereitungen treffen kann, werde ich freundlichst dazu genötigt, mir noch am selben Tag ein Old-School-Handy zu besorgen. Erwartungsgemäss verläuft die Suche bei den Arbeitskollegen fruchtlos. Also marschiere ich in einen Elektrofachhandel und sage zum Verkäufer:

«Ich brauche das älteste und schrecklichste Handy, das Sie auftreiben können.»

«Smartphone kaputt?», hakt der junge Verkäufer verständnisvoll nach.

«Nein», sage ich.

«Äh, okay», meint er irritiert und schaut mich an, als hätte ich gerade eine Pizza Hawaii bei ihm bestellt.

Fünf Minuten später bin ich stolzer Besitzer eines Alcatel-Mobiltelefons. ALCATEL! Hatte nicht mein Grossvater so eins? Ich erinnere mich noch vage daran, wie stolz er auf dieses Teil war.

«Weisst du, Pascal, das ist ein Handy, extra für Senioren, ohne diesen ganzen modernen Schnickschnack.»

Na grossartig.

Bild: Warner Bros. via Giphy

Tag 1

Ich sitze im Zug nach Hause. In 45 Minuten muss ich umsteigen. Ich schaue auf mein neues Handy. Zeit, das Ding in Betrieb zu nehmen.

Bild: watson

Deckel ab, Akku raus, SIM-Karte rein. Zwei Minuten später gucke ich auf den pixeligen Bildschirm in doppelter Briefmarkengrösse. Immerhin ist er farbig. Ich wechsle ins Menü, schau mir an, was das Ding alles so kann.

Telefonieren

SMS

MMS (oh mein Gott, ich hatte ganz vergessen, dass die noch existieren!!!)

Daneben hat es noch diverse weitere Anwendungen darauf, von denen mein Grossvater bestimmt begeistert gewesen wäre. Zum Beispiel einen Umrechner von Pfund zu Kilogramm. Warum auch immer.

Bild: imgflip

Ich sitze immer noch im Zug. Noch 30 Minuten, bis ich umsteigen muss. Ich blicke auf meinen Kopfhörer, der wie ein abgetrenntes Gliedmass nutzlos neben mir liegt.

Eine ganze Woche ohne Musik. 90 Minuten pro Weg, 180 Minuten pro Tag, 900 Minuten pro Arbeitswoche. In meinen Gedanken höre ich meine Chefin lachen.

Tag 2

Seit etwa einer halben Stunde versuche ich, eine SMS zu schreiben. Ich krieg's nicht hin! Irgendwie ist da so ein Wortvorhersage-Dings installiert. Ständig fügt es mir irgendwelche Wörter ein, die da nicht hingehören!

Ich versuche das Wortvorhersage-Dings auszuschalten. Das Handy lässt mich nicht.

Ich google nach einer Lösung. Fehlanzeige. Natürlich nicht auf meinem Handy. Ich muss jetzt jedes Mal, wenn ich irgendetwas wissen will, meinen Laptop hochfahren. Echt mega!

Die Suche ergibt null brauchbare Treffer. Keine Person, die das Internet benutzt, verwendet dieses Handy.

Ich konsultiere die Anleitung. DIE ANLEITUNG! Da steht:

Eine Textnachricht verfassen

1. Öffnen Sie den Texteditor.

2. Geben Sie Ihre Nachricht ein.



«AH NEIN, WIRKLICH?!», keife ich das Dokument vor mir an. Grossartig. Es ist erst der zweite Tag und ich fange schon an, Gegenstände anzuschnauzen.

Nach weiteren fünf Minuten gebe ich auf.

Nun ist es offiziell: Ich bin zu dumm, um auf einem Tasten-Handy Nachrichten zu schreiben.

Damit ihr es nicht tun müsst: Bild: Giphy

Plötzlich ein Piepen. Eine eingehende Nachricht. Ich bin aufgeregt. Meine erste empfangene SMS! Wer könnte das sein?

Meine Freundin? (Sie weiss von meinem Experiment.)

Meine Mutter? (Sie schreibt mir nur SMS.)

Mein bester Kumpel, der sich fragt, warum ich auf Whatsapp seit zwei Tagen nicht zurückschreibe und sichergehen will, dass ich noch lebe, bevor er das Leichenschauhaus anruft?

«40.95 CHF wurden Ihrer Kreditkarte belastet», steht auf dem matten Display.

Haha.

Tag 3

Ich kann SMS schreiben!!! Ich fühle mich gerade wie Tom Hanks in «Cast Away», als er es nach gefühlt 1000 Tagen endlich geschafft hatte, Feuer zu machen.

Ich meine diese Szene: Bild: 20th century fox via imgflip

Okay, kleine Korrektur: Ich kann sehr, sehr langsam SMS schreiben.

Meine erste Nachricht geht an meine Freundin:

«Ich will eine SMS schreiben.»

Rückblickend wünsche ich mir, ich hätte mir etwas Bedeutsameres als ersten Satz überlegt. Mit mehr Tiefgang. So wie Neil Armstrong. Oder der Typ, der das Telefon erfunden hat.

«Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.»

Meine zweite Nachricht geht an meinen Kumpel. In atemberaubendem Schneckentempo tippe ich die Nachricht ein, die da besagt, dass ich ihn krankheitshalber leider nicht treffen kann.

Seine Antwort folgt prompt:

Können wir machen – aber die viel dringendere Frage ist: Wieso schreibst du mir SMS? :D

Fünf Minuten später habe ich ihn über mein kleines Experiment aufgeklärt und erwarte freudig seine Beileidsbekundungen. Seine Antwort folgt auch sogleich:

«Spinnst du?»

Nach und nach etablieren sich erste Konversationen via SMS. Schon kurze Zeit später klicke ich mich in meinem Posteingang durch unzählige einzelne Nachrichten, die ich zu einem Text zusammensetzen muss.

Bild: watson

Dann ist plötzlich Schluss.

«Ihr Posteingang ist voll», meckert mein Handy.

Ich habe 53 SMS empfangen.

Tag 4

Ich bin immer noch krank. Mein Handy ist immer noch alt.

Tag 5

Heute ist richtig viel los. Unter anderem motze ich mein Handy ordentlich mit Stickern aus dem neusten «Bravo»-Heftchen auf. Ich hab mir die nicht gekauft! Die lag in unserem Pausenraum. Wirklich!

Warum? Keine Ahnung. Aber sie ist allemal spannender als mein Handy. Schlagartig werde ich wieder zu einem 10-jährigen Jungen (der natürlich nie eine Bravo gelesen hat, nein, nein!) und beklebe mein Handy mit bunten Stickern. Juhu!!!

Ausserdem benutze ich heute erstmals die Kamera in meinem alten Knochen. Die hat eine Auflösung von gefühlt vier Pixeln. Ich schlendere also an diesem erstaunlich warmen Abend an der Reuss in Luzern entlang und mache Fotos.

Bilder von Luzern, aufgenommen mit einem alten Handy

Fazit: Die Kamera hat bei schlechtem Licht definitiv noch Luft nach oben. Aber wenigstens kann man so im Ausgang keine peinlichen Selfies schiessen.

Tag 6

Auf dem Heimweg im Zug.

Die Pendlerzeitung hab ich durch. Meine Heftchen auch. Genauso wie alle Plakate, Prospekte, Sicherheitshinweise und das äusserst faszinierende Sitzmuster der SBB.

Smalltalk kann ich vergessen. Ohne Smartphone bin ich nur der Depp, der nie weiss, wie das Wetter morgen wird.

Mein Handy liegt vor mir auf dem Seitentischchen. Ich starre es an. Mein Handy starrt zurück.

«Du dummes Ding! Du kannst gar nichts! Nicht einmal Musik hören kann ich mit dir!», möchte ich ihm entgegenschreien. Ich sage nichts. Es kommt bei den Mitmenschen nicht gut an, wenn man anfängt, sein Handy anzuschreien.

Ich gucke aus dem Fenster.

Baum.

Wiese.

Baum.

Baum.

Haus.

Haus.

Haus.

Strasse.

Baum.

Bild: watson

Die Geräuschkulisse ist dafür atemberaubend. Das tiefe, voluminöse Husten meines Sitznachbarn wird von den sanften Klängen eines schreienden Babys begleitet. Währenddessen weigert sich ein anderer Fahrgast kontinuierlich, sich seine Nase zu putzen. Andauernd hochziehen ist auch viel cooler.

«Nur noch einen Tag», sage ich mir immer wieder.

Tag 7

Mein Zug fällt aus. Schnell in der App gucken, wann der nächste fährt. Mist.

Mich bei einer Website mit Zwei-Faktor-Authentifizierung einloggen. Mist.

Heute ins Kino? Klar! Ich guck grad schnell, welche Filme laufen. Mist.

Die aktuellsten News lesen. Mist.

Kannst du mir dieses mega wichtige Dokument noch schnell per Whatsapp schicken? Mist.

Schnell jemandem ein lustiges Foto schicken. 50 Rappen pro MMS.

Am Schluss meiner Woche fragt mich meine Freundin, ob es sehr schlimm war. Ich verneine.

«Ahja? Also behältst du das alte Teil noch etwas länger?»

«Ja klar», antworte ich. «Und morgen kauf ich mir dann gleich einen Walkman und danach schauen wir einen Film auf VHS.»

Nachwort

So, jetzt lachst du mich sicher schön aus. Eine Woche ohne Smartphone und schon so am Rumjammern. Du darfst es gerne selber probieren. Sogar mit meinem schön dekorierten Handy! Dafür musst du mir aber eine kleine Geschichte erzählen und zwar:

«Wann und warum wurdest du das letzte Mal auf Entzug gesetzt? Und vor allem: Wie ging es aus? Ich will jedes üble Detail hören!»

Am Montagabend, den 26. März 2018, werde ich die beste Geschichte auswählen und die Verfasserin/der Verfasser kriegt dann dieses wundervolle Handy zugeschickt.

Und falls du jetzt nicht mehr wissen solltest, wie das Teil aussieht:

Anna Rothenfluh hat sich übrigens mal selbst auf Entzug gesetzt: Tagebuch einer Energydrink-Süchtigen auf Entzug

Wie das Smartphone unseren Alltag verändert hat Video: srf/SDA SRF

Ein Fotograf hält den Tod der Konversation durch Smartphones in Bildern fest

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: Diese 20 Orte werden von der Natur zurückerobert Aus Leak wird Liebe – und Bodyshaming. Die 25-jährige Netta ist ESC-Favoritin 2018 JLaw kennt den perfekten Martini und 4 weitere tolle Lebensweisheiten «Wie mache ich ihm klar, dass ich Blowjobs unappetitlich finde?» Du bist ein Meister im unnützen Wissen? Beweise es und hole im Quiz 10 Punkte! Wenn du dieses gepfefferte Quiz bestehst, klopft dir Gewürzonkel Baroni auf die Schulter Die Sage vom Männlein, dessen Herz von Schlangen herausgerissen wurde Wie männlich bist du? Mach hier den Test! «147 neue Nachrichten» – wieso ich alle meine 32 Gruppenchats liebe! 😻 Für alle, die im Memory immer abgeräumt haben: DAS ist ein Spiel für euch! 17 nützliche Erfindungen, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du sie brauchst «Texas Showdown» ist fast wie Jassen, nur um Schellen fieser Hört endlich mit eurem narzisstischen Podcast-Gelaber auf! Heute ist Tag der peinlichen Momente! Dafür schämt sich die watson-Redaktion 🙈 Wenn du mehr als 3 Promi-Namen falsch schreibst, gibt's nur noch Bibel TV für dich! 11 Filme aus den 90ern, die du dringend mal wieder gucken solltest Nein, diese 12 Orte sind nicht aus einem Märchenbuch, die liegen in der Schweiz! 😍 Es ist Sonntag und du hast Hunger? Das Flussdiagramm sagt dir, was zu tun ist! Warum Pilates der einzige Sport ist, der mir (noch) nicht verleidet ist In der Dating-Hölle mit dem Grosskotzbrocken Gerichte mit Geschichte – 3 Schweizer Rezepte und wie sie erfunden wurden 7 Gründe, wieso alle Kinder die Sendung «Steven Universe» unbedingt sehen sollten 7 Geheimnisse aus der Kindheit, die wir unseren Eltern nie erzählt haben 5 Filme, die heute kult sind – aber anfangs kaum jemand sehen wollte 21 Hollywood-Stars, die immer die gleichen Rollen spielen. Immer, immer, immer! In diesem Artikel kommen Pedro Lenz, Ebay und Nazis vor – und meine Porzellansucht «Arbeitgeber sollten sich um BDSM-Menschen reissen» – Ralph H.* über Sex ohne Genitalien Ist Fleisch wirklich so böse? Das Essen als neue Schweizer Religion Und nun zu den wichtigen Fragen im Leben: Welches Kaff bist du? So geht Trollen – Eine Masterclass mit James Blunt in 14 Tweets Back to the 90s: Das waren die Food-Trends von damals Hier ist der erste Teaser-Trailer zum neusten «Harry Potter»-Ableger «Fantastic Beasts 2» Mein allerliebstes Cheesecake-Rezept! Und 6 weitere (auch sehr leckere) Versionen Weisst du, wer den Prime Tower gebaut hat? 9 Schweizer Architekten, die du kennen solltest Die Bilder von Émir Shiro sind zwar provokativ, auf Instagram aber (noch) nicht verboten «Seit 1740 hatte jede Generation ihre Kardashians» – eine Celebrity-Forscherin klärt auf 7 Elektroautos, die du ab 2018 kaufen kannst – und nicht von Tesla sind Die Nacht, als ich sein «Ich liebe dich» an eine andere entdeckte 7 Rezepte für alle, die Blumen zum Fressen gern haben 🌸 7 Gadgets für ein Halleluja Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare