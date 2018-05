Party Hard! Mit diesen 9 Spielen wird der Polterabend nur ein bisschen peinlich

Leben

Die Hochzeitssaison hat begonnen und überall werden wieder feuchtfröhliche Polterabende gefeiert. Falls du genug von den ultrapeinlichen Aktionen in doofen Kostümen hast, haben wir dir hier neun Alternativen. Ein bisschen peinlich wird es dann aber doch. Aber nur ein bisschen!

Cheese!

Schnaps, Kondome oder Süssigkeiten im Bauchladen verkaufen? Diese Idee ist definitiv nichts Neues und für die Junggesellin meist auch noch ziemlich peinlich. Eine Variante, bei der man sich weniger fremdschämen muss, aber die mindestens so lustig ist: Rüstet die Braut mit einer Polaroidkamera aus. Nun muss sie Fotos von den Passanten machen und versuchen, ihnen die «Kunstwerke» zu verkaufen.

Auf den Spuren der Vergangenheit

Klappert als Gruppe die wichtigen Orte der Kindheit des Junggesellen ab. Das kann beispielsweise das alte Schulhaus sein oder das Restaurant, an dem er sein erstes Date mit seiner Zukünftigen hatte.

Besonders lustig wird es, wenn ihr das Ganze mit einer Schnitzeljagd verbindet und dem Bräutigam Rätsel stellt, die ihn an den nächsten Ort führen. Falls du der Organisator bist, solltest du die Gruppe nicht zu sehr einweihen. Dann bleibt es für alle spannend.

Gratis!

Die Junggesellin erhält den Auftrag, dass ihr an diesem Tag alles spendiert werden muss. Die Gruppe darf bestimmen, welche Dinge sie ergattern muss. Leichtere Aufgaben, wie ein Gipfeli oder ein Essen im Restaurant, sind dabei nur der Anfang. Schafft es eure Braut, eine Massage oder einen Haarschnitt kostenlos zu erhalten? Ihr müsst ihr aber bei der Überzeugungsarbeit helfen. Schliesslich schont sie so eure Abschiedskasse.

Essen

Für dieses Spiel kauft ihr möglichst viele schräge Speisen und mischt sie zu ekligen Kreationen. Zum Beispiel Mayo mit Cola oder Insektenfood mit Schoggiglace. Nun könnt ihr die «Delikatessen» den Passanten zum Verkauf anbieten. Kaufen sie etwas, muss es der Junggeselle essen. Und zwar ohne Ausrede! Ein bisschen quälen darf man den Bräutigam an seinem letzten Tag in Freiheit ja schliesslich schon.

«Ich habe noch nie ...»

Die Junggesellin beginnt das Spiel mit dem Satz: «Ich habe noch nie ...» und ergänzt diesen mit einer Aussage. Zum Beispiel: «Ich habe noch nie alte Essenskrümel, die ich in meinen Kleidung gefunden habe, gegessen.» Alle, die das schon einmal gemacht haben, müssen nun trinken. Wichtig beim Spiel: Je kreativer die Aussagen, desto lustiger. Und vielleicht kommen ja noch ein paar gut gehütete Geheimnisse ans Licht.

Bier-Roulette

Für dieses Spiel geht ihr am besten nach draussen. Ihr kauft pro Person eine Bierdose (oder mehrere 😉). Der Junggeselle darf sich nun eine aussuchen und diese richtig gut durchschütteln. Danach stellt er sie zu den anderen. Jetzt werden die Dosen vertauscht und an die Spieler verteilt. Anschliessend müssen sich alle Spieler ihre Bier vor das Gesicht halten und öffnen.

Wer das geschüttelte Getränk erhalten hat, bekommt nun eine hübsche Alkoholdusche. Die anderen dürfen ihr Bier ganz normal fertig trinken. Wie viele Runden ihr spielt, ist euch überlassen.

Jobwechsel

Schräge Partyoutfits für Junggesellinenabschiede? Wirklich innovativ ist das nicht mehr. Viel lustiger: Steckt nur die Junggesellin in ein witziges Tierkostüm. Dieses muss sie den ganzen Tag lang tragen. Nun begebt ihr euch an verschiedene Orte und lichtet sie in unterschiedlichen Berufssituationen ab. Beispielsweise als Busfahrer-Pinguin oder als brötchenverkaufendes Einhorn. Die Fotos werden an der Hochzeit garantiert für Lacher sorgen.

Video

Ihr rüstet den Junggesellen mit einer Videokamera aus und schickt ihn in einer Fussgängerzone unter die Leute. Nun muss er so viele Personen wie möglich anquatschen und über die Ehe ausfragen. Beispielsweise: «Warum heiratet man?», «Wie bleibt man eine Ewigkeit zusammen» oder «Wer hat in deiner Beziehung die Hosen an?» Die Aufnahmen könnt ihr danach zusammenschneiden und an der Hochzeit zeigen.

Tausch dich reich

gif: watson

Ihr startet mit einem einfachen Gegenstand, beispielsweise einer Büroklammer. Nun muss die Braut diese gegen etwas mit einem höheren Wert eintauschen, beispielsweise gegen einen Bleistift. So geht die Tauscherei immer weiter, bis am Schluss eine Flasche Schnaps dabei rausspringt. Ihr als Gruppe müsst sie bei diesem Unterfangen natürlich tatkräftig unterstützen.

Kennst du weitere lustige Spiele? Ab damit in die Kommentare.

