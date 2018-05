Leben

Gefühle

Muttertag: Diese 7 Geschenke habe ich für mein Mami gebastelt



Bild: pixabay/watson

Alles Gute zum Muttertag, Mami! Erinnerst du dich noch an diese 7 «Kunstwerke»? 🙈

Dass mein Mami so viele Basteleien von mir aufbewahrt hat, muss wahre Liebe sein.

Als kleiner Pfüderi habe ich meinem Mami mal mit mehr, mal mit weniger Begeisterung Muttertagsgeschenke überreicht. Im Nachhinein bewundere ich ihre Fähigkeit, mir glaubhaft gemacht zu haben, dass ihr diese Fürchterlichkeiten tatsächlich gefallen haben.

Okay, das war jetzt ein bisschen gemein. Über viele der Geschenke hat sie sich durchaus gefreut. Sagt sie heute zumindest. Schauen wir uns also mal an, mit welchen Kunstwerken ich meine Mutter als Knirps eine Freude bereitet habe.



PS: Natürlich erinnert sich mein Mami noch an all meine schönen Geschenke! Sie musste sie schliesslich für mich wieder ausgraben und fötelen. Danke dafür!

Das sinnlose Geschenk

bild: watson

Dieses Serviettentechnik-Kunstwerk habe ich im zarten Alter von zehn Jahren gebastelt. Was genau es mit dem Muttertag zu tun hat? Keine Ahnung.

Müsste ich dieses Geschenk im Nachhinhein benoten, sähe das Ergebnis so aus:

Kreativität: 3.5

Schwierigkeit: 2

Schönheit: 4

Nützlichkeit: 1

Gespielte Freude des Mamis: 6

Effektive Freude des Mamis: 4

Meine Mutter äussert sich nicht wirklich dazu. Als Deko-Stein neben den Geranien findet sie ihn aber eigentlich ganz okay.

Umfrage Was meinst du? Serviettentechnik 4-ever!

Ich enthalte mich ...

Okay, was genau soll das sein? Und vor allem, was hat dieses Geschenk mit Dankbarkeit und Liebe zur Mutter gemeinsam? Ich werde die Menschen nie verstehen, die solche kindertauglichen Bastelideen entwerfen.

Abstimmen 3 Votes zu: Was meinst du? 0% Serviettentechnik 4-ever!

0% Ich enthalte mich ...

33% Okay, was genau soll das sein? Und vor allem, was hat dieses Geschenk mit Dankbarkeit und Liebe zur Mutter gemeinsam? Ich werde die Menschen nie verstehen, die solche kindertauglichen Bastelideen entwerfen.

Das praktische Geschenk

Bild: watson

Diese Briefhalterblume erfüllt die drei wichtigsten Kriterien eines Muttertagsgeschenkes:

👍🏻 praktisch

👍🏻 hübsch

👍🏻 Vorlage für Gotti/Götti-Weihnachtsgeschenke

Bis heute ist dieses Blümchen Teil des Eingangsbereichs und leistet gute Dienste. Und meine Verwandtschaft hatte ebenfalls sehr Freude an ihren blumigen Weihnachtsgeschenken. Einfach der Arm meines Vaters mein Arm ist nach dem Laubsägeln der gefühlt hundertsten Blüte beinahe abgefallen.

Etwa so schnell kam ich beim Laubsägeln voran: gif via youtube.com/Feines aus dem Wuppertal

Das beliebte Geschenk

Bild: watson

Dieses Kunstwerk habe ich irgendwann mit acht oder neun Jahren gebastelt. Falls man es nicht erkennen sollte: Es ist ein Serviertablett, also eigentlich ein altes Kuchenbackblech, «verziert» mit einem Schmetterling.

Hier ein kleiner Auszug aus dem Telefonat mit meiner Mutter:



Ich: «Welches dieser Geschenke ist eigentlich dein Favorit?»

Mami: «Das Serviertablett. Das ist grossartig! Das werde ich nie wegwerfen. Ich brauche es ziemlich häufig und es ist meeega herzig.»

Ich: «WAS?! Dieses schreckliche Ding? Wirklich?»

Mami: «Natürlich, das ist ultrasüss.»

Umfrage Wie findest du dieses «Kunstwerk»? Dein Mami ist blind vor Liebe. Es ist schrecklich!

Also für eine Achtjährige ist das ja nicht schlecht. Aber allzu lange würde ich dieses Ding jetzt auch nicht aufbewahren.

Es ist wunderschön! (Ich bin nur höflich).

Abstimmen 3 Votes zu: Wie findest du dieses «Kunstwerk»? 33% Dein Mami ist blind vor Liebe. Es ist schrecklich!

0% Also für eine Achtjährige ist das ja nicht schlecht. Aber allzu lange würde ich dieses Ding jetzt auch nicht aufbewahren.

0% Es ist wunderschön! (Ich bin nur höflich).

Das nostalgische Geschenk

Das war wahrscheinlich das erste Muttertagsgeschenk, das ich gebastelt habe. Im Chindsgi erhielten wir alle ein kleines Heftli und Vorgaben, was auf den Seiten zu sehen sein sollte. Eine Seite beinhaltete beispielsweise ein Foto von uns und eine andere einen Steckbrief (damit die Eltern uns in einer grossen Menschenmenge wiederfinden).

Wir mussten auch eine kleine Strähne unseres Haars in das Heftli kleben. Als die Kindergärtnerin zu mir kam und mir ein bisschen von meinem Haar abschneiden wollte, gab es ein Drama, das fast so schlimm war wie die Umstylingsszenen bei «Germany's Next Topmodel». Aber nicht etwa, weil ich in diesem zarten Alter bereits eitel gewesen wäre. Nein, deshalb:

Etwa eine Woche zuvor war mir langweilig und ich hatte mich mit meiner Bastelschere ein bisschen frisiert.

Selbstverständlich ist meine Mutter dahinter gekommen und hat mit mir geschimpft. Deshalb wollte ich meine Kindergärtnerin um keinen Preis an meine Haaren lassen. Irgendwann konnte sie mich dann doch davon überzeugen. Das hielt mich aber nicht davon ab, meiner Mutter beim Mittagessen weinend zu berichten, was geschehen war. Sie musste natürlich lachen.

Wenn ich heute das Heftli durchsehe, überkommt mich ein nostalgisches Gefühl. Aber da bin ich nicht die Einzige ...

Mein Vater wenn er das Heftli heute anguckt: gif: giphy

Das richtig, richtig hässliche Geschenk

Bild: watson

Rezept für das hässlichste kombinierte Mutter- und Vatertagsgeschenk:

Man nehme eine überdimensionierte Holzklammer sowie einen Lötkolben und drücke beides einem Kind unter zehn Jahren in die Hand. Danach warte man das Resultat ab.

Wieso das Monstrum noch im Haushalt meiner Eltern ist? Muss wohl wahre Liebe sein ...

«Lueg Mami, ig ha öppis für di!» – sie innerlich so: gif: Giphy

Das einfache Geschenk

Bild: watson

Normale Kinder backen ihrem Mami einen Kuchen zum Muttertag. Klein Michelle ist da eher faul. Sie schenkt ihrem Mami lieber einfach das Rezept. Dazu schleicht sie in die Küche, schnappt sich ein Kochbuch, wählt ein Rezept mit möglichst wenig Text aus, schreibt dieses mit meeega viel Herzblut ab und schenkt es dem Mami.

Ganz wichtig für diesen Kuchen: «1 Brise Salz»

Zu meiner Verteidigung: Ein einziges Mal habe ich den Kuchen sogar gebacken. Glaubs.

Das seltsame Geschenk

Bild: watson

Wer jetzt denkt: «Oh, das sieht aber ziemlich gut aus», den muss ich leider enttäuschen. Dieser Frosch war eine Vorlage, auf die ich einfach eine Klarsichtfolie gelegt habe und mit den von meiner Mutter gekauften Farben die Linien nachgezeichnet habe.

Danach liess ich das Ganze trocknen, klebte es auf ein Glas und steckte es in den Backofen.

Engagement: 0 von 5 Sternen.

Allerdings sind sich mein Mami und ich nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich ein Muttertagsgeschenk war.

So motiviert war ich beim Basteln: gif: giphy

Umfrage Und hier gratulieren wir alle noch kurz meinem Mami für die tollen Fotos. Das hat sie super gemacht. Bravo!!! 😊

Abstimmen 3 Votes zu: Und hier gratulieren wir alle noch kurz meinem Mami für die tollen Fotos. Das hat sie super gemacht. 33% Bravo!!! 😊

Nun zu dir, was hast du deinem Mami geschenkt? Ab in die Kommentare damit! (Ihr dürft gerne wie ich eure Mamis anrufen und um Fotos bitten).

Diese 11 Eltern-Typen, kennst du bestimmt auch: Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Die besten Geschenke von Kindern an ihre Eltern:

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: Ich habe einen CBD-Burger gegessen und war danach komplett verpeilt 10 Gründe, warum der Sommer die allerallerbeste Jahreszeit ist präsentiert von Zu schwul, zu viele Tattoos: China zensiert den ESC – doch dieser reagiert sofort 11 Bilder, die dich mitten in die Rockefeller-Rekord-Auktion versetzen Mein blau-senfgelbes Wunder erlebe ich mit dem Dirty Talker Australien (ja, genau …) räumt beim ESC-Halbfinale ab Oben ohne auf der Rückbank – 8 Taxifahrer erzählen ihre absurdesten Erlebnisse Wie wird «Game of Thrones» enden? Diese 8 Gerüchte geben dir einige Hinweise «Wann soll man ‹Ich liebe dich› sagen?» «Ich erschrecke immer wieder»: Aurora (17) berät Jugendliche im Teen-Helpchat So würden die Freundschaftsbüechli von früher heute aussehen Digital ist besser. Das gilt auch für die Kunst Wohl eher Scheinheiligen: Warum die Wetterregel mit den Eisheiligen Schwachsinn ist Schauspieler Robert Downey Jr. verdient in 15 Minuten mehr als du in deinem ganzen Leben Diese 16 Bilder soll(t)en uns zum Nachdenken anregen «Tote Mädchen lügen nicht» kommt wieder – wie gefährlich ist die Serie wirklich? Gewalt, Sex und homoerotische Inhalte – 9 Musikvideos, die für einen Skandal sorgten «Kein Follower hat je einen der Männer gesehen, die ich kennenlerne» Ja, er wird jetzt dann gleich abdrücken – dies ist das härteste Musikvideo des Jahres Back in Bünzli-Land – wieso ich die Schweiz immer noch sehr liebe Er machts nochmal: Sylvester Stallone spielt wieder Rambo Ein typischer Grillabend – in 7 lustigen Grafiken präsentiert von 45 Jahre nach dem letzten Band: Bisher unbekannte «Räuber Hotzenplotz»-Geschichte entdeckt Bei diesem Schweizer Spiel gewinnst du nur, wenn Logik deine Stärke ist! Sind wir zu unserer eigenen Reality-TV-Show geworden, ohne es zu merken? Was war das Schlimmste, das du auf Reisen erlebt hast? 10 Leute erzählen Glitter-Cappuccino und die Generation, die sich weigert, erwachsen zu werden Diese Frau übersetzt Musik in Gebärdensprache: «Es gibt auch Taube, die das blöd finden» Du denkst, dir gelingt das perfekte Spiegelei? Guck dir erstmal diese Exemplare an! Party Hard! Mit diesen 9 Spielen wird der Polterabend nur ein bisschen peinlich Star-Werber Livio Dainese: «Wir können den Leuten keinen Mist mehr verkaufen» 7 Apps, die jeder Film- und Serienfan kennen sollte Diese 7 peinlichen Geschichten beweisen: Kinder sind Teufel! Abserviert, geghostet und gebencht von der Vergangenheit Der Hai zappelte schon am Haken, doch dann kam den Hobby-Anglern jemand zuvor 😱 7 Fakten zur Sonne, mit denen du bei Weltraumfans punkten kannst Sag uns, wer du bist, und wir sagen dir, was du diesen Sommer anstellen sollst präsentiert von Es gibt neue Erkenntnisse über die flache Erde – diese 3 Dinge musst du wissen 🧐 Diese Bilder zeigen, wie wichtig Pressefreiheit ist Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare