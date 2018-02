Das kommt dabei heraus, wenn sich Männer mit dem Mens-Schmerz-Gerät therapieren

Trumps neuster Tweet ist so falsch, dass sogar Fox News ihn korrigieren muss

Im seinem neusten Tweet bedankt sich US-Präsident Donald Trump für die Komplimente, die er für seine Rede zur Lage der Nation erhalten hat. Ein Teil seines Tweets entpuppt sich als blanke Lüge – und entlarvt wird er dabei von niemand anderem als seinem Lieblingssender Fox News.

Trump schreibt, dass rund 45,6 Millionen Menschen seine Rede live mitverfolgt haben. So weit, so gut. Doch dann heisst es weiter, dass das die höchsten Einschaltquoten waren, die je erreicht wurden. Was …