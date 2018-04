Leben

Gefühle

Meinen ersten Finanzplan hab ich fürs «Chrömle» am Kiosk aufgestellt



Bild: watson

Wo ich aufs Erwachsenen-Leben wirklich vorbereitet wurde: Am Kiosk

Wer kennt sie nicht; diese Magie, wenn man als Kind «es Batzeli» bekommen hat und sich voller Vorfreude zum Kiosk aufmachte.

Zwei Franken waren einmal viel Geld – zumindest für mein achtjähriges Ich. Sackgeld, sowas gab's bei uns Zuhause nicht. Meine Eltern dachten wohl, dass ich es sowieso nur für Unfug ausgeben würde. Umso wertvoller war dann dieser Moment, wenn mir meine Grossmutter heimlich ein Zweifrankenstück in die Hand drückte und sagte:

«Da, fürs Chrömle. Aber pssst!»

Ehrfürchtig starrte ich dann eine kleine Weile auf dieses kleine, runde Stück Metall in meiner Hand und verstaute es schliesslich vorsichtig in der kleinsten der vielen Taschen meiner Cargo-Hose.

Wie wertvoll ich zwei Franken empfinde: Bild: watson

Zehn Minuten später stand ich vor dem Dorfkiosk. Zum Abschliessen meines Velos blieb keine Zeit. Hier klaute sowieso niemand irgendetwas. Aufgeregt trat ich vor die Auslage, die genau so aussah, wie ich mir als kleines Kind das Schlaraffenland erträumt habe.

Schoggistängeli, 20er-Mocken, Toblerone, Ragusa, Twix (das «Gute», welches noch viele künstliche Konservierungsstoffe enthielt), Kaugummis, Cola-Fröschli und viele andere Leckereien konkurrierten hier um meine Aufmerksamkeit.

Ja, die gab es damals auch noch: Kaugummizigaretten! Bild: Imgur

Was es auch noch alles gab:

Wirklich spannend war für mich aber jedes Mal das richtig, richtig ungesunde Zeug. Ihr wisst schon: Gummischlangen, saure Fische und Glühwürmchen, Riesenerdbeeren, Zungen, saure Nudeln, Center Shock und wie sie alle hiessen. Für mich waren sie in Form gegossene Glückseligkeit.

Untergebracht waren diese farbigen Kostbarkeiten in einzelnen Plastikboxen, die zu einem so hohen Turm gestapelt worden waren, dass ich beinahe auf den Zehenspitzen stehen musste.

Ungefähre Skizze aus meiner Erinnerung. Nicht zwingend in korrektem Grössenverhältnis: Bild: watson

Und dann ging es los: Mein junges Hirn fing an zu rattern, addierte Kleinstbeträge, entwarf unzählige fiktive Szenarien, in denen ich stolzer Besitzer der unterschiedlichsten Schleckereien war:

Ich könnte Riesenerdbeeren nehmen. Die sind 20 Rappen. Ergibt also zehn Stück. Hmm.

ODER: Ich nehme nur zwei Riesenerdbeeren und habe dann noch 1.60 Franken übrig. Damit könnte ich mir noch sechs saure Nudeln und zehn Gummizungen kaufen. Die könnte ich dann morgen in der Schule gegen etwas anderes tauschen.

Ich nehme nur zwei Riesenerdbeeren und habe dann noch 1.60 Franken übrig. Damit könnte ich mir noch sechs saure Nudeln und zehn Gummizungen kaufen. Die könnte ich dann morgen in der Schule gegen etwas anderes tauschen. Oder doch was für fünf Rappen? Saure Glühwürmchen. Dann hätte ich ... ähm, 40 saure Glühwürmchen! VIERZIG!!! Die würden bestimmt Jahre reichen! (Spoiler: Taten sie nicht).

Es war immer von äusserster Wichtigkeit für mich, dass ich die perfekte Wahl traf. Also stand ich gefühlt Stunden vor dem Kiosk und wog die Vor- und Nachteile jeder Kombination sorgfältig ab.

Bild: watson

Es gab keinen zweiten Versuch! Denn ich wusste ja nicht, wie lange es dauern würde, bis ich wieder in so eine glückliche Situation geraten würde. Vorausplanung war essenziell!

Was, wenn ich nach der dritten Riesenerdbeere plötzlich Lust auf etwas Saures bekäme? Oder wenn ich nach der zweiten Gummizunge merkte, dass diese doch nicht so toll sind, wie ich sie in Erinnerung hatte?! Soll ich die roten oder die grünen Gummistangen nehmen?

Ich meine diese hier: bilder: captaincandy

Fragen über Fragen, die erst alle abgearbeitet werden mussten.

An diesem Kiosk habe ich einige der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens getroffen!

Und heute? Der Kiosk, an dem ich so viel erlebt habe, ist nicht mehr. Auch der im Nachbardorf ist weg. Jetzt gibt es dort einen grossen Kiosk mit allem drum und dran – ausser einem Turm voller Süssigkeiten. Dafür kann man sich nun ein «Schlecksäckli» für einen Franken kaufen. Da ist von allem ein bisschen was drin.

Hart kalkulieren und wichtige Entscheidungen treffen muss an diesem Kiosk kein Kind mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass «chrömle» so noch Spass macht. Und mit zwei Franken kommt man heute auch nicht mehr so weit wie früher.

Und was habt ihr euch früher gegönnt, wenn ihr «chrömle» wart?

Also ich hab die ja jeweils lieber gegessen, aber: So schön können schmelzende Süssigkeiten aussehen Video: watson

Wenn Magazine ehrlich wären, würde dein Kiosk SO aussehen

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: 9 kreative Ideen, was du alles aus deinen alten Büchern basteln kannst Wenn Frauen während der Geburt Gewalt angetan wird, können sie sich kaum dagegen wehren Ist Tesla wirklich der Platzhirsch? 7 Grafiken rund um das Elektroauto in der Schweiz «Trittst du mir einmal in die Hoden? So richtig mit ganzer Kraft?» So geht Ostern – hier kommt das beste Lamm-Menu EVER Oh, wow! Diese 20 Bilder halten unserer Gesellschaft den Spiegel vor Das sind die witzigsten (und schrägsten) Reise-Momente der watsons – was hast du erlebt? Dieses Video zeigt, wie schnell du Opfer von KO-Tropfen werden kannst Serien-Fans drehen durch, weil neue Staffel komplett gespoilert werden soll – und dann ... Diese Strasse beschert Nachbarn schlaflose Nächte – weil sie die friesische Hymne singt! 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten Ode an den Kaffee (nimm das, Anna 😈) 3 typisch deutsche Speisen und wie sie erfunden wurden (plus Bonus) SRF, hier wird dir geholfen! Diese 6 Paare sind unsere neuen «Tatort»-Kommissare Sean Penns Roman ist der literarische Carcrash des Jahres Heute erzähle ich euch endlich die Story über die Dünnpfiff-Explosion meiner BFF «Muss man sich als Single darauf einstellen, weggeworfen zu werden?» Wie Food-besessen bist du? Wir sagen es dir! Apu von den Simpsons steht in der Kritik – jetzt reagieren die Macher (und wie) Wir werden Cyborgs – 4 Technologien, die Menschen wieder Hoffnung schenken präsentiert von Adieu, Holzklasse! Mit diesen Tipps kommst auch du in die Flughafenlounge Die Bündner Sage über Politiker, die sich zur Strafe die Finger abbeissen müssen Was ist eigentlich aus Loro geworden? Das EXKLUSIVE Enthüllungs-Interview! Wetten, dass Fliesenlegen ein packendes Spielkonzept sein kann? (Echt jetzt!) 64 Prozent der Zuschauer gaben diesem «Loser» die falsche Antwort – er hörte nicht auf sie Was ist dir wichtiger: Ein Guter Ruf oder viel Geld? Egal, zum Sieg brauchst du eh beides! Wie geht man damit um, dass wir alle Paparazzi sind? Medienforscher Pörksen weiss es 17 fiese Food-GIFs, die dich super hungrig machen werden (sorry) Wie gut kennst du Jesus? Bei weniger als 7 Punkten musst du 30 x Ave Maria beten! Es gibt drei Arten von Followern – gebrauchen kannst du nur diesen einen Tripadvisor stellt die attraktivsten Destinationen vor – doch die sind eher so 😴😴😴 Lieber «Guardian», wie besoffen warst du neulich in Zürich? Wie eine chinesische Familie 24 Jahre lang nach der verschwundenen Tochter suchte 8 Deko-Ideen für Ostern, die du ruckzuck basteln kannst Herr Büchi, ich habe keine Tattoos. Können wir trotzdem Freunde sein? Ansichten einer Kaffeehasserin beim Kaffeetrinken Endlich wieder Zeit zum Rumgammeln! Passend zu deiner Trainerhose: Diese 5 Serien Diese 9 Filme von Nicolas Cage beweisen: Er ist nicht nur ein Meme, er KANN schauspielern! Ein Abschiedsbrief an meine DVD-Sammlung 8 Situationen, die nur Leute mit *Hatschi* Heuschnupfen kennen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo