«Heidi, wir haben kein Foto für dich!» So protestieren Schülerinnen gegen GNTM

Die 14-jährige Lynne aus Hamburg und ihre Freundinnen haben genug von Heidi Klum und dem Stress, den «Germany's Next Topmodel» auf junge Frauen ausübt. In der Frankfurter Rundschau fordert sie: «In Zeiten von #Metoo, Trump-Sexismus und Pay-Gap brauchen wir gegenseitigen Support, keine ‹Zickenkriege›, von denen nur Heidi Klum und Pro7 profitieren. Die sollen uns endlich eine Sendung geben, die uns stark macht.»

Deshalb nahmen die wütenden Hamburgerinnen in Zusammenarbeit mit der Organisation Pinkstinks den Protestsong «Not Heidis Girl» auf:

GNTM ist jetzt in der 13. Staffel. Nun kann man sagen: Ist nicht wichtig. Das stimmt nur leider nicht. Eine gross angelegte Umfrage des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) in München hat ergeben, dass in Deutschland 93 Prozent der 16-jährigen Mädchen GNTM schauen und davon 63 Prozent gern Heidi Klum als Mutter hätten. Zudem geben zwei Drittel der magersüchtigen jungen Frauen an, dass GNTM ihren Weg in die Krankheit massgeblich beeinflusst habe. Ist sich Heidi Klum eigentlich dessen bewusst?

Und was sind die Reaktionen auf «Not Heidis Girl»? Einerseits riesig positiv, schreibt Pinkstinks. Andererseits – auf Facebook – so derb daneben, dass man sich schnell entschloss, auf YouTube die Kommentare zu sperren. Sie bewegten sich zwischen «für Feministinnen seid ihr alle zu hübsch!» bis zu «für GNTM seid ihr alle zu hässlich, löscht euch!».

«Not Heidis Girl»