Leben

Instagram

Oliver Kmia: Fotograf zeigt, wie sich die Bilder auf Instagram ähnlich sehen



Du denkst, deine Instagram-Pics seien kreativ? Dann schau dir mal dieses Video an …

Urlaubsinspiration auf Instagram? Nach Geheimtipps braucht man auf der Plattform offenbar nicht zu suchen. Ein Video zeigt, dass die Nutzer oft genau die gleichen Motive fotografieren.

Ein Artikel von

Auf Instagram ist es ein Leichtes, sich Inspirationen für die nächste Reise und die nötige Portion Fernweh zu holen. Einfach Reiseziel als Hashtag eingeben, los geht's: Eine junge Frau, die im Bikini an einem Traumstrand mit dem Strohhalm aus einer Kokosnuss trinkt – eine andere Frau, die an einem Traumstrand mit dem Strohhalm aus einer Kokosnuss trinkt, noch eine Frau, die ...

Huch? Gleiche Kulisse, anderer Instagrammer. Der Kreativität der Hobbyfotografen, die ihre Bilder auf der Plattform posten, sind offenbar doch Grenzen gesetzt. Auch andere Reise-Hashtags zeigen immer wieder die gleichen Motive.

Der Fotograf Oliver Kmia zeigt in einem Timelapse-Video einige der meistfotografierten Instagram-Motive. Das Ergebnis, das er selbst als eine Veranschaulichung des «Foto-Massentourismus» bezeichnet, zeigt, dass Touristen alle mehr oder weniger die gleichen Fotos ihrer Urlaubsreisen auf Instagram stellen.

Das Video von Oliver Kmia Video: Vimeo/Oliver KMIA

Eins und noch eins und noch eins

Angefangen beim scheinbar obligatorischen Reisepassfoto zu Beginn des Urlaubs, über die Aussicht aus dem Flugzeugfenster auf die Tragfläche, bis hin zum Selfie vor der Mona Lisa im französischen Louvre – ein Foto gleicht dem anderen.

In #Pisa posiert eine Frau so vor dem schiefen Turm, dass es aussieht, als würde sie ihn vor dem Umkippen bewahren. Nächstes Bild, gleiche Pose: Eine Frau tut so, als würde sie den Turm stützen. Und noch eines. Immerhin nimmt eine der Instagram-Frauen ihren Fuss, um den Turm vor dem Umfallen zu bewahren.

Zigfach wird auch der von Nataly und Murad Osmann ins Leben gerufene Hashtag #followmetoo von Pärchen aus der ganzen Welt nachgeahmt: Zu sehen ist jeweils eine oft schlanke Frau von hinten, die ihren Freund an der Hand hinter sich herzieht. Osmann startete #followmetoo 2011 nach einem Zufallsschnappschuss seiner Freundin. Seitdem macht das Paar solche Fotos von allen ihren Reisen. Einzigartig sind sie damit längst nicht mehr, denn zahlreiche Instagrammer machen die Geste inzwischen nach.

Ein Beitrag geteilt von Murad and Nataly Osmann (@followmeto) am Dez 13, 2017 um 7:50 PST

Kmia reiht Szene an Szene. #Toureiffel: Frauen räkeln sich vor dem Eiffelturm, ein Bein aufgestellt, das andere ausgestreckt, der Blick verträumt in Richtung des Pariser Wahrzeichens gewandt. Andere sitzen in Texas mitten auf der Strasse neben dem riesigen #Route66-Zeichen – einige liegen auch oder springen, mit oder ohne Peace-Zeichen, da sind der Fantasie dann doch keine Grenzen gesetzt.

Auf der schnurgeraden Strasse, die durch das Monument Valley in #Utah führt, ist ein Foto jedoch nur dann Instagram-würdig, wenn die abgebildete Person genau auf der Mittellinie sitzt, steht oder läuft.

Jetzt auf

Fast noch beliebter als Bilder von Sehenswürdigkeiten sind Fotos von Speisen. Spanische #Paella, #Pizzamagherita und Bubble Tea kommen nirgendwo so gut zur Geltung wie unter den entsprechenden Hashtags auf Instagram.

Fast schon anrüchig wird es dann am Schluss des Videos: Sehr viele Frauen sind offenbar bereit, ihre Fotos mit den Hashtags #Bikini oder #Beachlegs zu verlinken - doch auch hier zeigt sich: Eine Aufnahme gleicht der anderen. (kry)

Dieses Mädchen hat wohl die besten Kostüme auf Instagram 1m 14s Dieses Mädchen hat wohl die besten Kostüme auf Instagram

Bang Bang Instagram! «You Did Not Eat That»: Hier wird die Heuchelei von Foodbloggern entlarvt Was ist der hohlste Traumjob der Welt? Influencer! Wenn du eine dieser folgenden Locations instagramst, bist du ein langweiliger Sack So einfach wirst du zum Social-Media-Influencer und vielleicht sogar reich Madame Buraka kombiniert Tattoos mit Social Media – und alle fahren drauf ab Liebe Interior-Blogger, geht mir bitte nicht mehr auf den Zeiger Eine deftige Ladung Foodporn (weil du's doch auch willst): Streetfood aus aller Welt! #Bookface statt Facebook – 59 Instagram-Bilder zwischen Realität und Fiktion Kaum zu glauben: DAS sind die Bilder mit den meisten Likes auf Instagram So zeigt sich Bern auf Instagram – 71 Bilder aus der Stadt, die keine Hauptstadt ist Dieses Vater-Tochter-Haarwunder erobert das Internet im Sturm Ein grosser Star auf Instagram: Der funkelnde und glitzernde Sternenhimmel #Astrophotography Und das ganz ohne Berg-Fotos: Die Schweizerin Naomi Meran hat über 65'000 Instagram-Follower. Hier verrät sie ihre Erfolgs-Tricks Serviert auf Instagram: #FoodPorn vom Feinsten! Zwei Wochen und 1'000 Bilder später: Das sind die ersten 80 Instagrammer, die das Hashtag #watson_gram benutzten Die Schweizerin Martina Bisaz hat 140'000 Instagram-Follower. Welche Bilder teilt sie und was ist ihr Erfolgsrezept? So zeigt sich St.Gallen auf Instagram – 57 Bilder aus der Bratwurst-ohne-Senf-Stadt So zeigt sich Basel auf Instagram – 80 Bilder von 75 Accounts 75 mal #MatterPorn und es wir dir nie langweilig Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare