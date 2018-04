Leben

Jugend

Sex-Tipps aus dem Netz: Ein autistischer Teenager erhält auf Reddit Sexualkunde



18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten bild: netflix/ shutterstock // bearbeitung: watson

Weil er durch Pronos nichts lernte, fragte ein Junge mit Autismus im Internet nach Sextipps und stösst auf eine einfühlsame Community.

Flache Witze, Gepöbel am Laufmeter und Diskussionsrunden über den Bauchnabel von Britney Spears. Für solche Dinge steht Reddit.com – selbsternannte Frontpage des Internets und fremdbezeichnetes Troll-Fortbildungszentrum.

Stellt man auf Reddit eine Frage – egal ob persönlicher oder praktischer Natur – mit einem degradierenden Spruch muss immer gerechnet werden. Gerade deshalb überraschen die Antworten, die ein 18-jähriger Junge mit Autismus dort kriegt, enorm. Der Junge outet sich als bisexuelle Jungfrau und fragt nach Sextipps …

«Hallo. Ich bin Autist UND ich weiss schon wie Sex funktioniert. Rein technisch gesehen. ABER wie kommt es dazu?



- Was passiert in der Zeit, bevor man rumknutscht, aufs Bett liegt und sich auszieht?

- Wie zeigt man Menschen, dass man sie sexuell anziehend findet?

- Und wie zeigen Menschen, dass sie DICH sexuell anziehend finden?

- Kann mir irgendjemand den sozialen Part vom Bumsen erklären?



Ich bin 18, Jungfrau und bisexuell.»

Wie gesagt: Wer Reddit kennt, würde auf einen solchen Aufruf trollige Kommentare im Stil von «Schon mal in einen Spiegel geschaut?» erwarten. Aber der Junge bekam stattdessen zum grössten Teil sehr detailliert Antworten, die auch für einen absoluten Anfänger wie ihn gut nachvollziehbar sind.

Körpersprache hat auch ein Muster

Herausstechen tut die Antwort einer Reddit-Userin, die sich selbst als «Escort» bezeichnet. Sie erzählt dem Jungen, dass sie ihre autistischen Kunden besonders schätzt und rät ihm, wenn er genügend Geld habe, sich zu überlegen, ob er sein erstes Mal vielleicht auch mit einem Profi erleben will.

Im Übrigen, versichert sie, könne er sich entspannen. Denn bei Jugendlichen in seinem Alter seien die nonverbalen Signale für sexuelles Interesse fast immer dieselben: Man komme sich im Laufe eines Gesprächs näher, blicke sich zufällig lächelnd an und suche nach Möglichkeiten zu zweit zu sein. Weil es für ihn möglicherweise schwierig sei, solche nonverbalen Signale richtig zu deuten, legt die erfahrene Unbekannte dem unerfahrenen Teenie nach, er solle ganz besonders darauf achten, dass er mit seinen Interpretationen richtig liege.

Nur beim «Ja» wird's sexy

Reddit-User Polaritical steigt sofort darauf ein. Er schreibt:

«Scheisse, ich versteh dich! Sex basiert bei den meisten Menschen fast komplett auf Körpersprache und irgendwelchen verschlüsselten ‹sexy Botschaften›. Und genau diese Art von Kommunikation kann dein Hirn nicht verstehen. Meins auch nicht. Ich fühle also mit dir. Meine Tipps: Spiel immer mit offenen Karten. Lerne auf deine eigene Art zu kommunizieren! Sag den Leuten, dass du Autismus hast. Dann musst du dich auch nicht mit Müh und Not versuchen, zu verstellen.»

Überhaupt schreit die ganze kleine Community, die sich unter dem Post des 18-jährigen Jungen versammelt hat, vor allem nach mehr Offenheit und klarerer Kommunikation vor und während dem Sex. Nicht selten berichten sie dabei von den eigenen schlechten und guten Erfahrungen. Eine Person betont zum Beispiel, dass jede Andeutung von Zuneigung noch kein «Ja» für Sex ist. Sie schreibt:

Egal, ob dich eine Person beim Tanzen ständig anlacht,

egal, ob dir eine Person auf ein Getränk einlädt,

egal, ob eine Person mitten im Club mit dir rummacht,

egal, ob eine Person mit dir nach Hause kommt,

egal, ob eine Person dich zu sich nach Hause nimmt,



es ist noch keine Zustimmung für Sex.

Ein weiterer User mit dem Nickname redhairredtyrant schlägt vor einfach ganz natürlich Fragen zu stellen. Zum Beispiel:

« Du bist so hübsch, darf ich dich küssen? »

» « Wollen wir unsere Kleider ausziehen? »

» «Ist das schön so für dich?»

Er sagt weiter, dass wir alle unbedingt aufhören sollen, so zu tun, als würde Sex nach einem ganz bestimmten Schema ablaufen, bei dem man nichts sagen und nur mitmachen darf. Er betont auch: «Sex ist im Übrigen sehr oft, sehr peinlich … und/oder lustig! Körper machen komische Geräusche, Köpfe schlagen aneinander und Betten quietschen. Das muss man mit Humor nehmen.»

Und was sagt der fragende Teenie dazu?

Der Junge ist überwältigt vom Feedback und bedankt sich unter fast jedem Post für die detaillierten Erklärungsversuche. In einem Interview mit der Web-Zeitschrift «Tonic» erzählte er einige Tage nach dem Post, dass er eigentlich schon ganz fest mit sarkastischen Kommentaren und Beleidigungen gerechnet habe. Und doch hat er es für nötig gehalten, im Internet nach Nachhilfe in Sexualkunde zu fragen. Er selbst ist in einer sehr konservativen muslimischen Umgebung aufgewachsen. In seiner religiösen Ausbildung in der Türkei habe er keine Sexualkunde erhalten, weswegen das Internet für ihn immer der einzige Ort war, an dem er etwas über Sex lernen konnte.

«Alles, was ich kannte, waren Pornos. Aber das half mir nichts, weil niemand darin gesprochen hat.»

Die ersten Erfahrungen habe der Junge mit Pornos gemacht, sagt er im Interview. Aber das brachte ihm nichts, denn als Autist ist er darauf angewiesen, klare Sätze zu hören. Aber in Pornos spricht niemand. Der Junge sagt: «Es wirkte auf mich so, als würden die Leute telepathisch ficken. Das machte mir unglaublich Angst, denn ohne Worte kann ich schlecht kommunizieren. Ich dachte schon, ich würde niemals Sex haben.»

In seiner Verzweiflung fragt der Tennie bei Reddit nach – und bekommt tatsächlich brauchbaren Rat.

«Ich wusste schon, dass es für Sex irgendeine Zustimmung braucht. Aber ich dachte, danach geht's einfach los. Dass man während dem Sex Dinge sagen kann wie ‹Das gefällt mir!› oder ‹Lieber so!› finde ich grandios. Und es raubt mir meine Angst.»

Und wir lernen: Das Internet ist ein schöner Ort. Manchmal …

(jin)

Mehr zum Thema Leben gibt's hier:

