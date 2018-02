Leben

Wenn ein Fake-Porno von dir im Netz landet, bist du mitschuldig!



Leute breiten ihr Leben im Internet aus, ohne an die Konsequenzen zu denken. Und wundern sich dann, wenn ein Fake-Porno von ihnen im Netz landet.

Mit unserem unvorsichtigen Umgang mit sozialen Medien bitten wir schon fast darum, in einem Fake-Porno zu landen. Alles muss auf Facebook und Instagram und mit den 700 Freunden, von denen man vermutlich kaum die Hälfte kennt, geteilt werden.

Privatsphäreeinstellungen? Interessiert niemanden. Unzählige Konten auf Facebook sind öffentlich zugänglich. Und sucht man beim sozialen Netzwerk nach seinem eigenen Namen, dürfte so mancher erschrecken, was da aus der Versenkung wieder auftaucht.

In einschlägigen Foren, in welchen sich die Porno-Faker-Meute organisiert, liest man viele Kommentare, in denen sich die User darüber lustig machen, wie einfach sie an Fotos kommen. Verübeln kann man es ihnen kaum, wenn man sich anschaut, wie naiv oder schlicht ignorant ihre Opfer im Netz agieren.

Kaum jemand verschwendet auch nur einen Gedanken daran, was eigentlich alles mit den hochgeladenen Fotos geschehen könnte. Passiert dann etwas, ist das Entsetzen gross. Sowas darf doch nicht geschehen! Da muss jemand etwas unternehmen! Facebook, Datenschützer, der Staat!

Nein! Es kann nicht sein, dass wir die Verantwortung immer auf andere schieben. Vor allem nicht, wenn die Gegenmassnahmen so einfach sind. Es liegt an uns. Wir müssen uns mit der Materie auseinandersetzen. Wir müssen die erforderlichen Massnahmen ergreifen. Wir müssen aufhören, jeden Mist ins Internet zu laden. Damit wir den «Deep Fakern» erst gar nicht die Ressourcen bieten, die sie benötigen. Denn sonst könnte es schon bald sein, dass jemand von uns unfreiwillig die Hüllen fallen lässt.

