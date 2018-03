Leben

Gadgets: 17 Erfindungen, die dein Leben einfacher machen



17 nützliche Erfindungen, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du sie brauchst

Spoiler: Eine davon stammt sogar aus der Schweiz ...

Der wasserfeste Notizblock

Dir kommen auch immer die besten Ideen – und vor allem die Lösungen aller Probleme – unter der Dusche, doch sobald du auf der Fussmatte stehst und dich abtrocknest, ist alles wieder vergessen? Damit ist jetzt Schluss!

Wo? Hier

Wie viel? 7 $

Magnetische Wand-Sticker

Aus der Kategorie «Must-have für alle Ordnungs- und Deko-Freaks». Die Magneten, die man an die Wand klebt, sehen nicht nur witzig aus, sie sorgen auch noch dafür, dass nicht ständig alles überall rumliegt.

Wo? Hier

Wie viel? 15 $ pro 3er-Set

Kabel-Chaos, adieu!

Deine Kopfhörer scheinen ein Eigenleben zu entwickeln, sobald sie unbeobachtet sind? Wenige Minuten in der Jackentasche reichen aus, damit sie sich zu einem dreifachen Seemannsknoten vereinen? Dann brauchst du dieses kleine Gadget, das ein Schweizer entworfen und auf den Markt gebracht hat. Mit der kleinen Klemme verbindest du einfach die drei Enden der Kopfhörer und schon ist Schluss mit dem Kabel-Chaos!

Wo? Hier

Wie viel? 3 CHF

Verschiedene Gemüse-Schneider

Apfel-Schneider? Okay, den kenne ich. Aber einen Pommes-Frites-Schneider – wie praktisch ist das denn?!

Wo? Hier

Wie viel? ca. 3 €

Und wo wir schon dabei sind, nehmen wir den Avocado-Schneider auch gleich noch mit 😍

Wo? Hier

Wie viel? 17 CHF

Die Sonnenbrille mit integriertem Flaschenöffner

Was fehlt bei einem gemütlichen Ausflug an den See immer? Der Flaschenöffner. Und was fehlt nie? Die Sonnenbrille. Was brauchst du also? Eine Sonnenbrille, die gleichzeitig ein Flaschenöffner ist!

Wo? Hier

Wie viel? 50 $

Die Meerjungfrauen-Decke (aus Gründen)

Du glaubst, das hier ist einfach nur ein lustiges Bild, das ich zufällig im Internet gefunden habe? Nix da! Für die Meerjungfrauen-Decken scheint es einen ganzen Markt zu geben! Echt jetzt!

Wo? Hier

Wie viel? Zwischen 25 und 100 CHF

Die Solar-Powerbank

Eine Powerbank dabei zu haben, wenn der Handyakku mal wieder schlapp macht, ist ja gut und schön. Aber was bringt die dir, wenn sie auch leer ist? Eben. Nichts. Ausser du hast dieses kleine Genie dabei, was sich vom Sonnenlicht wieder aufladen lässt.

Wo? Hier

Wie viel? 9 $

Der ferngesteuerte Mop

Also wenn du deine gamesüchtige Freundin oder deinen gamesüchtigen Freund damit nicht ans Putzen kriegst, dann weiss ich's auch nicht 😂.

Wo? Hier

Wie viel? 30 $

Das Nagellack-Puste-Äffchen

Sorry, aber nenn mir bitte einen Nagellackfan oder eine Nagellack-Fanin, die bei diesem Teil nicht sofort «Haben wollen, jetzt!» schreit 🙈😍.

Wo? Hier

Wie viel? 20 CHF (+ 8 CHF Versandkosten)



Der Schlafanzug-Wärmer

Okay, man könnte den Pyjama auch einfach auf die Heizung legen (so wie meine Mama das früher für mich gemacht hat). Doch in Zeiten von Fussbodenheizungen müssen eben andere Lösungen her!

Wo? Hier

Wie viel? 40 $ (Leider kommen 95 $ dazu, wenn man sich das Ding in die Schweiz liefern lassen möchte. Aber hey, danach musst du im Bett nie wieder frieren!)

Das All-in-one-Büro-Set

Zugegeben, die Begeisterung für diesen kleinen bunten Kasten teilen wohl nur Menschen, die am liebsten in einem Schreibwaren- und Büro-Utensilien-Laden wohnen würden (☝️). Guck! Da geht einem doch das Herz auf ...

... aaaahhhh 🙌🙌🙌 gif: youtube

Wo? Hier

Wie viel? 14 $ (+ 16 $ für Versand und Zoll in die Schweiz)

Der Pasta-Mengen-Messer

Zugegeben, dieses Teil hat es nur wegen des Designs in die Liste geschafft, denn ganz neu ist die Idee des Spaghetti-Mengen-Messgeräts ja nicht. Aber so viel steht fest: Ich schaffe MINDESTENS die Kuh-Portion (oder ist es ein Pferd?)

Wo? Hier

Wie viel? 13 $ (+ 16 $ für Versand und Zoll in die Schweiz)

DAS Butter-Messer

Gibt es Schlimmeres als knochenharte Butter, die sich kaum schneiden – geschweige denn aufs Brot schmieren lässt? Eben. Doch hier kommt Lösung! In Form eines Messers, das die Körperwärme des Frühstückers auf die Butter überträgt, wodurch das Produkt streichzart werden soll. Na dann, en Guete!

Wo? Hier

Wie viel? 29 CHF

Der Badewannen-Tisch

Guck, wie gestellt entspannt sie da liegt! Das willst du auch? Dann brauchst du wohl so einen Aufsatz für die Badewanne! (Dass das Tablet mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit irgendwann im Wasser landen wird, ignorieren wir jetzt einfach mal gepflegt.)

Wo? Hier

Wie viel? 45 $

Die Streckeisen-Halterung

Das sieht jetzt zwar irgendwie unnötig aus, ist es aber wirklich nicht, wenn man sich fragt, wo man das sau heisse Gerät ablegen soll.

Wo? Hier

Wie viel? 28 $ (+ 20 $ für Versand und Zoll in die Schweiz)

Der Mehr-als-nur-ein-Duschvorhang

Wenn wir schon im Badezimmer sind, darf dieser Duschvorhang nicht fehlen. Jeder, der mal in einer kleinen Wohnung mit wenig Stauraum gewohnt hat, wird dieses Teil zu schätzen wissen.

Wo? Hier

Wie viel? 18 $ (+ 27 $ für Versand und Zoll in die Schweiz)



Lesezeichen – aber stylisch

Noch nie hat dein Buch so dekorativ auf dem Nachttisch geruht wie mit dieser eleganten Stütze.

Wo? Hier

Wie viel? 47 CHF (+ 6.90 CHF Versandkosten)

