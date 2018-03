12 Tipps und Tricks für gelungene Architekturfotografie

11 Tipps und Tricks für das perfekte Landschaftsfoto

Wer kennt die Situation nicht: Man ist an einem wunderschönen Fleckchen in der Natur, zückt das Handy und will den Moment festhalten. Doch die zuvor so imposant erschienene Naturkulisse sieht auf dem Foto nicht mal mehr halb so beeindruckend aus. Die folgenden 11 Tipps zeigen dir, wie du Landschaften stilecht abbilden kannst.

Da du bei der Landschaftsfotografie die Lichtverhältnisse nur schwer beeinflussen kannst, solltest du die Tageszeit beachten. Am wenigsten geeignet ist der Mittag. Da …