Zu blutt für Winter? JLaw nervt sich grad über Feministinnen und hat recht

Zu blutt für Winter? JLaw nervt sich über Feministinnen und hat recht

Ab 1. März ist unsere Lieblingsprominente Jennifer Lawrence im Spionagethriller-Ballettsofterotik-Actionmovie «Red Sparrow» zu sehen. Als russische Spitzenagentin. Wir freuen uns drauf. Wer nicht? Es wird, sorry für die Schlichtheit dieses Statements, heiss.

Und weil JLaw den Film und sich selbst darin auch heiss findet, entschied sie sich, zu einem Promotermin in London folgendes Kleid zu tragen. Nämlich dieses hier.

Bild: Joel C Ryan/Invision/AP/Invision

Es ist von Versace und gleicht verblüffend dem verruchtesten Versace-Kleid aller bisherigen Zeiten, nämlich dem hier.

Bild: AP

Darin wurde Liz Hurley an der Seite eines gewissen Hugh Grant über Nacht weltberühmt. Man muss sagen: JLaws Kleid ist dagegen allerdings schon fast ein Nonnengewand.

Die Herren, die JLaw durch ihren Film begleiten, entschieden sich wiederum für ganz normale Kleider. Pardon, Jeremy Irons, aber ein biiiiiisschen Mühe hätten Sie sich schon geben können. Was ist das, die Fashionströmung des vermodernden Altkleidersacks?

Bild: Joel C Ryan/Invision/AP/Invision

Es war das Bild mit JLaw und den Herren, das ein paar Fässer zum Überlaufen brachte. Feministische Blogs wie Jezebel meldeten sich und sagten, es sei mal wieder eine sexistische Sauerei, dass JLaw halbnackt frieren müsse, während es die Kollegen kuschlig warm hätten. Hollywood sei «a cold place, much like Mother Russia», schloss eine Kritik. Und das machte JLaw so richtig hässig:

Wow. Ich weiss wirklich nicht, wo ich mit dieser «Jennifer Lawrence trägt ein freizügiges Kleid in der Kälte»-Kontroverse beginnen soll. Das ist nicht nur äusserst lächerlich, ich bin extrem beleidigt. Das Versace-Kleid war fabelhaft, glaubt ihr, ich würde das Prachtskleid unter einem Mantel und einem Schal verstecken? Ich war bloss für 5 Minuten draussen. Ich hätte mich damit auch in den Schnee gestellt, denn ich liebe Mode und das war meine Wahl.



Das ist sexistisch, das ist lächerlich, das ist kein Feminismus. Überreaktion auf alles, was jemand sagt oder tut, Debatten zu entfachen über blöde, harmlose Dinge wie meine Kleiderwahl, das bringt uns nicht weiter. Das schafft nur Ablenkung von den wichtigen Anliegen. Reisst euch zusammen, Leute. Alles, was ihr mich tragen seht, ist meine Wahl. Und wenn ich frieren will, IST DAS AUCH MEINE WAHL!

Damit wäre von der Frau, die sich noch nie was hat sagen lassen, definitiv alles gesagt. Und weil sie in dem Kleid so sensationell aussieht, zeigen wir die beiden hier gleich noch einmal:

Bild: Joel C Ryan/Invision/AP/Invision

(sme)

