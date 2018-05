Leben

Huda Beauty gibt Tipps für «Vaginal Bleaching»



Sie will uns «Vaginal Bleaching» schmackhaft machen – das hätte sie besser sein lassen

«Ein echtes Problem??? WTF! Ist eine dunkle Vulva nicht normal? Wenn wir sie nicht aufhellen, werden unsere Männer uns dann verlassen? Ok gut, nette Nachricht. 🙄» Dies ist nur einer von mehreren hundert zum Teil wütenden Kommentaren zu einem Artikel, welcher der Schönheitskonzern «Huda Beauty» veröffentlicht hat. Dort wird Frauen erklärt, weshalb ihre Vagina dunkel wird und wie man dieser Entwicklung entgegenwirken kann.

Es handelt sich bei «Huda Beauty» um ein Unternehmen, das von der amerikanischen Bloggerin und Make-up-Artistin Huda Kattan (34) gegründet wurde. «Huda Beauty» verfügt über eine gigantische Anzahl Follower, bei Facebook sind es knapp fünf Millionen, über 25 Millionen Personen oder Firmen folgen der Schönheitslinie auf Instagram.

Frau Doktor hilft weiter

Vor einem Monat machte Kattan auf ihrer Website das sogenannte Vaginal Bleaching zum Thema, inklusive Expertise einer mit dem Gebiet vertrauten Dermatologin. Diese listet in einem Artikel fünf Punkte auf, die verhindern sollen, dass Schamlippen dunkler werden. Dient Zitronensaft frau, ihre Intimzone aufzuhellen? Oder gar Kokosöl, Eiweiss, vielleicht Joghurt? Dr. Doris Day weiss Rat.

bild: instagram/hudabeauty bild: instagram/hudabeauty

Beispielsweise hilft es Frauen, ihr Idealgewicht zu erreichen, weil Übergewicht zu Reibung und dies zu einer Verdunkelung der Schamlippen führt. Ebenfalls unterstützend ist der Gang zum Hautarzt, der betroffenen Frauen eine verschreibungspflichtige Aufhellungscrème verordnen kann.

Auf den Sozialen Medien kommen die Tipps von «Huda Beauty» nur bedingt gut an, unzählige Facebook-Userinnen sind erzürnt. Der Tenor ist klar und deutlich: In Zeiten der Body-Positivity-Bewegung sei es komplett fehl am Platz, Frauen ein solch absurdes Schönheits-Ideal als das Mass aller Dinge zu präsentieren. Die Facebook-Gemeinde wehrt sich gegen die Tatsache, dass nur ein künstlich aufgehellter Intimbereich als schön gelten kann.

Die Reaktionen auf Facebook

«Wenn irgendein Typ deine Vagina heller haben will, dann hat er in deinem Leben nichts zu suchen.»

«Läuft hier ein Vagina-Contest oder was?»

«Du sollst Frauen helfen, glücklich zu sein, so wie sie sind. Wieso sollten sich Frauen verändern? Dies ist kein positiver Artikel.»

«Komm' aus deinem Haus, «Huda Beauty», dann wirst du mit den WIRKLICHEN PROBLEMEN vertraut.»

«Huda Beauty» hat auf die negativen Reaktionen inzwischen reagiert und rudert in einem Update des ursprünglichen Artikels zurück. Man habe den Frauen lediglich Tipps geben wollen, mit welchen Mitteln sich diese gefahrlos ihre Schamlippen aufhellen können. Jede einzelne Meinung werde respektiert. Das deutsche Portal «stylebook.de» schreibt dazu ziemlich passend: «Ein ziemlich armseliger Versuch der Schadensbegrenzung, finden wir.» (rst)

Umfrage Was hältst du von den Tipps von «Huda Beauty» War doch nur gut gemeint

Völliger Schwachsinn

Abstimmen 2 Votes zu: Was hältst du von den Tipps von «Huda Beauty» 0% War doch nur gut gemeint

0% Völliger Schwachsinn

«Ich schiesse Feuerwerke aus meiner Vagina». Nico trifft Raffa Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

Kinder hören das erstmals, wie Kinder gemacht werden

