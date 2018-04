Leben

Tripadvisor stellt die attraktivsten Destinationen vor – doch die sind eher so 😮😮😮

Tripadvisor hat die vielversprechendsten Destinationen fĂŒr 2018 gekĂŒrt. Doch wer spannende und eher unbekannte Reiseziele erwartet, wird enttĂ€uscht. Langweiliger und klischeehafter geht es kaum.

Weltweit

Platz 1: Paris

Paris, die Stadt der Liebe. Die RealitĂ€t sieht jedoch anders aus. Der Kellner ist unfreundlich, der Kaffee ĂŒberteuert und wer die SehenswĂŒrdigkeiten bestaunen will, muss viel Zeit investieren und tief ins Portemonnaie greifen. Wer es dann nach Stunden des Anstehens endlich auf den Eiffelturm geschafft hat, kann nur hoffen, keine Höhenangst zu haben.

Ein Beitrag geteilt von ON TRAVEL WITH US © (@ontravelwithus) am MÀr 22, 2018 um 3:21 PDT

Ein Beitrag geteilt von DREAM TRAVEL (@explorefantasticplaces) am MĂ€r 25, 2018 um 5:03 PDT

Ein Beitrag geteilt von Jaz (@jaz_butterfly) am MĂ€r 26, 2018 um 12:51 PDT

Platz 2: London

Regen, teuer, noch mehr Regen und noch teurer. Aber wer gerne lange ansteht und noch lieber Geld aus dem Fenster wirft, sollte unbedingt eine Fahrt mit dem London Eye machen, das Madame Tussauds besuchen und einen Abstecher ins Sea Life unternehmen.

Ein Beitrag geteilt von Thomas Daraki (@thomasdaraki) am MĂ€r 27, 2018 um 6:08 PDT

Ein Beitrag geteilt von Martina (@life_in_bern) am MĂ€r 24, 2018 um 8:00 PDT

Ein Beitrag geteilt von Zaynab Dutton (@zaynee_b) am MĂ€r 26, 2018 um 5:19 PDT

Platz 3: Rom

Du willst möglichst wenig von Rom sehen, aber tolle Instagramfotos posten? Dann besuche das Kolosseum und den Petersdom. Okay, okay, der Petersdom gehört eigentlich zum Vatikan. Aber bei beiden SehenswĂŒrdigkeiten stehst du so unglaublich lange an, dass sich dein Trip kaugummimĂ€ssig in die LĂ€nge ziehen wird.

Ein Beitrag geteilt von Bella Isa (@bella_isa83) am MĂ€r 11, 2018 um 10:48 PDT

Ein Beitrag geteilt von Travelfreaks-Wien (@travelfreaks_wien) am MĂ€r 22, 2018 um 9:21 PDT

Ein Beitrag geteilt von Kimpoy Feliciano (@kimpoyfeliciano) am MĂ€r 22, 2018 um 12:57 PDT

Platz 4: Bali

Bali ist ein Inselparadies wie aus dem Bilderbuch. Allerdings gibt es dort nur zwei Dinge: Palmen und Influencer. Beide sind beliebte Fotomotive. Letztere machen gerne vor ersteren Yoga und zwar in total «natĂŒrlichen» Posen. Du glaubst uns nicht? Dann gib mal auf Instagram den Hashtag #bali ein. Du wirst schon sehen.

Ein Beitrag geteilt von Pazz Sanghani (@pazzsanghani) am MĂ€r 26, 2018 um 1:40 PDT

Ein Beitrag geteilt von Philippine Gambier (@p.hidji) am MĂ€r 26, 2018 um 1:41 PDT

Ein Beitrag geteilt von バăƒȘć€¶æ„œéƒš (@ojibaliclub) am Feb 27, 2018 um 1:26 PST

Platz 5: Kreta

Muss ein Tourist eine griechische Insel aufsagen, wird er garantiert Kreta nennen. Wahrscheinlich gibt es Buchungsplattformen und ReisebĂŒros, die ausschliesslich All-Inclusive-Ferien auf Kreta anbieten und die Besucher mit riesigen Schiffen dorthin verfrachten. Aber immerhin, der Legende nach ist Zeus auf der Insel geboren. Das ist doch schon mal was.

Ein Beitrag geteilt von Elias Kalantaridis (@elias44gr) am MĂ€r 19, 2018 um 4:52 PDT

Ein Beitrag geteilt von nikita (@nikita.guidotti) am MĂ€r 25, 2018 um 1:33 PDT

Ein Beitrag geteilt von Nikolaos Mpalal (@nikolaosmpalal) am MĂ€r 26, 2018 um 1:29 PDT

Das sind die Top 25 weltweit:

Europa

Kommen wir zu den Destinationen in Europa und – Überraschung – auf den PlĂ€tzen eins bis vier sind nochmal die gleichen, langweiligen Destinationen, die schon in der weltweiten Liste genannt wurden. Ist zwar irgendwie logisch, aber trotzdem ziemlich lahm.

1. Platz: Paris

Kennen wir schon.

2. Platz: London

Der schöne Big Ben, der momentan nicht einmal lÀutet ...

3. Platz: Rom

Im Bild das Kolosseum. Nicht im Bild: Die gefĂŒhlt 50'000 Touristen, die mit Selfiestick bewaffnet im Areal herumwuseln.

4. Platz: Kreta

Nochmals Kreta ... zugegeben, die Insel ist schön, aber sie erinnert irgendwie an Ferien mit Àlteren Semestern.

5. Platz: Barçelona

Eine unerwartete Wendung! Platz fĂŒnf fĂŒr Barçelona. Gibt es eigentlich Menschen, die an der monströsen Sagrada Familia echten Gefallen finden?

Wer sie nicht kennt, ich spreche von dieser «interessanten» Basilika: Ein Beitrag geteilt von SharraSun (@sharrasun.travels) am MÀr 26, 2018 um 7:18 PDT

Ein Beitrag geteilt von Stefano Caraceni (@avvo.91) am MĂ€r 26, 2018 um 7:03 PDT

Ein Beitrag geteilt von Sam J (@callicles) am MĂ€r 26, 2018 um 4:51 PDT

Das sind die Top 25 der europÀischen Reiseziele:

Karibik

1. Platz: Jamaika

Das einzig Gute an Jamaika? Reggae ❀ (Wenn du Reggae hasst, ist das natĂŒrlich problematisch).

Ein Beitrag geteilt von Adam Kilgallon (@adamkilgallon) am MĂ€r 26, 2018 um 6:47 PDT

Ein Beitrag geteilt von Insider's View (@insidersview) am MĂ€r 26, 2018 um 7:20 PDT

Ein Beitrag geteilt von Queenie (@qqfoodjournal) am Feb 22, 2018 um 5:18 PST

2. Platz: Puerto Rico

Strand, Schweiss, Touristen.

Ein Beitrag geteilt von Allison Holdridge (@allieh) am MĂ€r 26, 2018 um 7:12 PDT

Ein Beitrag geteilt von Rebecca Cavanaugh (@rebeccaaaa22) am MĂ€r 26, 2018 um 6:58 PDT

Ein von @puertoricostrong geteilter Beitrag am MĂ€r 26, 2018 um 6:53 PDT

3. Platz: Punta Cana, Dominikanische Republik

Es tut mir aufrichtig leid, aber ich lese jedes mal «Puta Cana». Hoppla.

Ein von @noisy_travellers geteilter Beitrag am MĂ€r 9, 2018 um 12:59 PST

Ein von @noisy_travellers geteilter Beitrag am MĂ€r 9, 2018 um 12:48 PST

Ein Beitrag geteilt von Julia Sommer (@july1hh) am Nov 14, 2017 um 5:03 PST

4. Platz: Aruba

Eine Insel in der Karibik, die zur Niederlande gehört. Das war dann auch schon der spannendste Fakt. Ansonsten Sonne, Schwitzen, Touristen. Und ein bisschen Nationalpark.

Ein Beitrag geteilt von Chetan (@javasquash) am MĂ€r 26, 2018 um 7:18 PDT

Ein Beitrag geteilt von Nati (@talka1989) am MĂ€r 26, 2018 um 7:09 PDT

Ein Beitrag geteilt von Wandering The World (@worldwidewanderin) am MĂ€r 26, 2018 um 6:07 PDT

5. Platz: Barbados

Von da kommt doch Rihanna, oder?

Umfrage Wusstest du das? Ja.

Nein.

Wer ist Rihanna?

Abstimmen 3 Votes zu: Wusstest du das? 0% Ja.

0% Nein.

33% Wer ist Rihanna?

Ein Beitrag geteilt von Vision Quest Adventures (@visionquestadv) am MĂ€r 26, 2018 um 7:14 PDT

Ein Beitrag geteilt von Iain McCallister (@iainmccallister) am MĂ€r 26, 2018 um 6:52 PDT

Ein Beitrag geteilt von Cobblers Cove Hotel (@cobblerscovehotel) am MĂ€r 26, 2018 um 6:49 PDT

Und das sind die Top 10 der Karibik:

Verrate uns in den Kommentaren deinen Reisegeheimtipp, der noch nicht jeder kennt.

Cedrick geht zwar gerne in die Ferien aber: «Leute an FlughÀfen regen mich auf» Video: watson/Cedrick Wolf, Emily Engkent

OMG! So sieht es aus, wenn Chinesen in die Ferien fahren:

