Das neue Jahr hat angefangen und wir sind schon erschöpft machen uns nun langsam Gedanken darüber, wo wir unsere nächsten Ferien verbringen könnten. Zehn watson-Redakteure verraten dir ihre Lieblingsreiseziele und erzählen dir auch gleich noch, was du dort so alles unternehmen kannst.

Seit 1873 existiert die Stadt Budapest, die aus den zuvor eigenständigen Städten Buda, Obuda und Pest hervorging. Ab 1723 war Ungarn für über 100 Jahre von den Habsburgern besetzt und Budapest wurde der Sitz des Königs.

Wer auf der Suche nach einem spannenden Wochenendausflug ist, sollte unbedingt den Grand Canyon der Schweiz besuchen. Der Creux du Van ist das grösste Naturschutzgebiet des Kantons Neuenburg. Die beeindruckende, steile, 150 Meter hohe Felswand ist ein Highlight. Wer etwas Glück hat, begegnet vielleicht sogar einem Steinbock.

Tulum war früher ein wichtiges Handelszentrum der Mayas. Davon zeugen auch heute noch die vielen Ruinenstätten. Das besondere an ihnen ist, dass sie direkt am Meer liegen. Dies war für die Mayas eher ungewöhnlich, förderte aber den Handel.

«Kaohsiung, weil das wirklich extrem urchig ist. Es ist eine Grossstadt, in welcher man als europäischer Tourist noch komisch angeschaut wird. Sehr liebe Menschen, sehr spannend. Besonders empfehlenswert ist Cijin, eine Insel, die teilweise zur Stadt gehört. Am Strassenrand kann man grilliert und frittiert alles Mögliche essen.»

Kaohsiung liegt am Südchinesischen Meer und beherbergt den wichtigsten Hafen des Landes. Die Millionenstadt ist eine interessante Mischung aus Tradition, Kunst und Natur.

Die Grafschaft Cornwall überzeugt durch ihre beeindruckende Landschaft. An vielen Orten fällt die Küste steil ins Meer ab, wodurch eine schöne Brandung entsteht.

Ljubljana liegt im Herzen Sloweniens und wird durch den Fluss Ljubljanica geteilt. Zentralslowenien ist bekannt für seine vielen Schlösser, Burgen und die unberührte Natur.

«Ich habe in Tours einen Sprachaufenthalt absolviert und mich sofort in den Charme der Stadt verliebt. Am Abend hat man viele Möglichkeiten, den Feierabend an der Loire oder in der Altstadt ausklingen zu lassen.»

michelle marti