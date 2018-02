Leben

Filmkritik: Marvels «Black Panther» ist ein Kätzchen ohne Krallen



Wenn der Film so dümmlich ist, dass ein WhatsApp-Chat als Review schon reicht Bild: Marvel/Disney

Eine Filmkritik zu schreiben ist immer am Einfachsten, wenn der Film sehr gut oder echt mies war. Zumindest für mich. Schwieriger finde ich es, wenn man am Schluss aus dem Kinosaal kommt und nicht so recht weiss, was man jetzt mit dem eben gesehenen Film anfangen soll.

So sah dann mein WhatsApp-Verlauf nach der Vorstellung in etwa aus:

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Szenen aus dem Film:

