Leben

Schööön

Schönheit verlassener Orte: Diese 20 Orte werden von der Natur zurückerobert!



Diese 20 Orte werden von der Natur zurückerobert bild: jonk

Seit fünf Jahren reist der Fotograf Jonk durch Europa um Orte zu finden, die die Menschheit vergessen hat.

Sie liege oben auf einem Hügel – die kleine Kapelle, für die sich niemand mehr verantwortlich fühlt. Jonathan Jimenez brennt für solche Informationen. Diese hier kam von einem alten Mann mit Gehstock in der Hand und Zigarre im Mundwinkel. Irgendwo im französischen Hinterland. Der Fotograf, der sich üblicherweise nicht mit seinem amtlichen Namen vorstellt, sondern noch immer an seinem Jungend-Spitznamen Jonk festhält, ist besessen von einem einzigem Thema: Verwesung.

bild: jonk

Seit fünf Jahren reist er durch ganz Europa, um Orte zu besuchen, die sich die Natur zurück erobern will. Als Jonk diese Kapelle hier aufsuchte, musst er feststellen, dass sein etwas in die Jahre gekommener Informant nicht ganz recht hatte. Auf einmal kreuzte ein anderer Typ – ebenfalls mit Zigarre im Mundwinkel – in der verwucherten Mini-Kirche auf und behauptete, er sei der Besitzer jener Ruine.

Gegenüber watson erzählt Jonk schwelgend von seinen Erinnerungen: «Ich habe insgesamt 700 verlotterte Gebäude fotografiert. Ich wurde unzählige Male erwischt und weggewiesen. Damals bei der Kapelle in Frankreich brauchte es viel diplomatische Redegewandtheit meinerseits, um der Situation ohne ausgeschlagene Zähne zu entkommen.»

bild: jonk

Als er 17 war unternahm der Fotograf das erste Mal eine grössere Reise. Er verbrachte den Sommer in Barcelona und ohne es absichtlich zu wollen, wurde er zum Mitglied einer Sprayer-Gang. «Da begann alles», sagt Jonk. «Auch meinen Spitznamen kriegte ich da. Als Graffiti-Künstler brauchst du einen Decknamen. Denn das, was du tust ist meistens illegal. Du kannst deine Werke also nicht mit deinem richtigen Namen unterzeichnen.»

Mit der Zuneigung zur Spraydose, kam auch die Affinität fürs Heruntergekommene. Oft hat sich Jonk und seine Crew in verlassene Gebäude zurückgezogen, um an ihren Sprayer-Fertigkeiten zu arbeiten.

«Die Intensität der Stimmung und Schönheit der vorbeirasselnden, die sich im Raum niederschlägt, hat mich verhext.»

Mit dieser speziellen Art der Schönheit hat sich der mittlerweile 33-jährige Fotograf nun intensiv beschäftigt. In seinem Buch «Naturalia – reclaimed by nature» zeigt er 228 Moment Aufnahme des bitter-schönen Prozesses des Verfalls. Dabei entstand eine aussergewöhnliche Dokumentation vom Kräftemessen zwischen Natur und Kultur.

Für uns stellt er hier vier seiner Lieblingsaufnahmen ein bisschen näher vor.

Ein fürstliches Gewächshaus in Belgien bild: jonk

«Dieses Gewächshaus gehört zu einem alten Schloss in Belgien. Das Schloss selber ist derart verlottert und zugewachsen, dass man es fast nicht betreten kann. Ich habe es jedoch geschafft bis in die Schlosshof vorzudringen, wo ich dieses Gewächshaus entdeckt habe. Vom Schloss habe ich im Internet erfahren. Ich treibe mich da auf einigen Freak-Foren rum, wo man sich über alte verlassene Gebäude unterhaltet. Dies ist eines meiner Lieblingbilder. Ein Gewächshaus ist dazu da, Pflanzen kultiviert, also in einem menschlichen Rahmen, zu halten. Jahre später haben nun die Pflanzen die Überhand gewonnen.»

Ein Friedhof für Züge in Ungarn bild: jonk

«Dieser Friedhof ist eine Art lebendige Sehenswürdigkeit. Auf dem Gelände werden eigentlich immer noch Züge repariert. Doch viele alte Modelle liegen brach und bilden nun das Zuhause vieler Kletterplanzen. Ich habe mich geschickt an den Zugsingenieuren vorbeigeschlichen, um in den hintern Teil, also in den Zugfriedhof, zu gelangen. Während ich munter am Fotografieren war, fuhr ein Auto vor. Ich musste mich unter einem der alten Wagons verstecken, um nicht entdeckt zu werden.»

Ein verwahrlostes Gotteshaus in Italien bild: jonk

«Diese Kirche in einem kleinen süditalienischen Städtchen ist derart verwildert, man kommt sich bei ihr vor, als wäre man auf einem längst ausgerotteten Planeten gelandet. Niemand kümmert sich mehr um dieses Gotteshaus. Die Tür stand einfach offen. Dies war eines meiner ‹ungefährlichsten› Abenteuer.»

Sowjetischer Kampfjet in Bulgarien bild: jonk

«In Bulgarien liegt auf dem Hinterhof einer Schule dieser längst abgestürzte Kampfjet des ehemaligen sowjetischen Militärs. Ich glaube, das war eins der unglaublichsten Dinge, die ich bezeigen durften. Ich meine ein Kampfjet, vielleicht noch Munition drin. Liegt einfach so dort. Hinter einer Schule. Wieso? »

Die Frage danach, wieso die Menschheit ab und zu plötzlich ihre eigenen Erzeugnisse aufgibt und sie dem Lauf der Zeit überlässt, findet wohl niemals eine abschliessenden Antwort. Gewiss ist nur, dass die Orte, die daraus entstehen können – verlassene Orte, ausgeliefert dem Kampf zwischen Natur und Kultur – Orte sind, die faszinieren.

Noch mehr Bilder von Jonks Verwesungsästhetik gibt es hier:

Für alle, die nicht genug kriegen: Jonk stellt seine Verwesungsbilder auch auf Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Jonk (@jonjonkkkk) am Feb 7, 2018 um 11:07 PST

(jin)

Auch in der Schweiz gibt es Verwesungsästhetik:

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: 7 Elektroautos, die du ab 2018 kaufen kannst – und nicht von Tesla sind «Wie mache ich ihm klar, dass ich Blowjobs unappetitlich finde?» So geht Trollen – Eine Masterclass mit James Blunt in 14 Tweets Wenn du mehr als 3 Promi-Namen falsch schreibst, gibt's nur noch Bibel TV für dich! Aus Leak wird Liebe – und Bodyshaming. Die 25-jährige Netta ist ESC-Favoritin 2018 Back to the 90s: Das waren die Food-Trends von damals Hier ist der erste Teaser-Trailer zum neusten «Harry Potter»-Ableger «Fantastic Beasts 2» Du bist ein Meister im unnützen Wissen? Beweise es und hole im Quiz 10 Punkte! JLaw kennt den perfekten Martini und 4 weitere tolle Lebensweisheiten Die Sage vom Männlein, dessen Herz von Schlangen herausgerissen wurde In diesem Artikel kommen Pedro Lenz, Ebay und Nazis vor – und meine Porzellansucht «Texas Showdown» ist fast wie Jassen, nur um Schellen fieser Es ist Sonntag und du hast Hunger? Das Flussdiagramm sagt dir, was zu tun ist! 7 Rezepte für alle, die Blumen zum Fressen gern haben 🌸 7 Gadgets für ein Halleluja Weisst du, wer den Prime Tower gebaut hat? 9 Schweizer Architekten, die du kennen solltest Wie männlich bist du? Mach hier den Test! 7 Gründe, wieso alle Kinder die Sendung «Steven Universe» unbedingt sehen sollten Die Nacht, als ich sein «Ich liebe dich» an eine andere entdeckte 21 Hollywood-Stars, die immer die gleichen Rollen spielen. Immer, immer, immer! Sushi 2.0 – diese Leckereien haben den Hashtag «Foodporn» tatsächlich verdient Hat Airbnb eigentlich Ikea geheiratet oder wieso sieht das überall gleich aus? «DEN» Feminismus gibt es nicht! Hier sind 10 ganz unterschiedliche Strömungen «Muss man jeden Seitensprung beichten?» Fail! 9 Hollywood-Stars und ihre peinlichsten Filmrollen Was, Natalie Portmans Monster-Mission kommt nicht ins Kino? Nein, dafür auf Netflix! Warum Männer für eine Tech-Domina Geld ausgeben Für den spontanen Süsshunger: 9 Desserts aus nur 2 Zutaten Keine Lust auf Netflix? Hier sind 15 Alternativen – 3 davon sind sogar gratis «Roseanne» ist wieder da! Hier ist der erste Trailer zur 90er-Jahre Kultserie Oscars 2018 – gut gemeint, aber laaangweilig 12 Pflanzen für Leute, bei denen sogar Kakteen schrumplig werden Im Spiel «The Mind» musst du eins mit all deinen Mitspielern werden Wer Fotografie liebt, sollte unbedingt diesen 15 Instagram-Accounts folgen Russen-Peitsche? Russen-Trolls? Hier ein Russe, den jeder mag: Der White Russian Gratulation...für den schlechtesten Film des Jahres! Das sind die Loser der Filmbranche Besoffen und hungrig? 9 Tipps, wo du nach dem Ausgang noch was essen kannst Dein Guide für ein perfektes Wochenende in Stockholm (inkl. Elche gucken!) Du sollst nicht vögeln, wo du arbeitest? Papperlapapp! Stopp den Heisshunger: 7 gesunde Rezepte, die dich lange satt machen Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare