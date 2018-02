Leben

Vor kurzem haben wir dir die schönsten Fotomotive der Schweiz vorgestellt. In der Kommentarspalte sind wir von euren Inputs nur so überflutet worden. Damit auch alle User davon profitieren können, haben wir einige Empfehlungen herausgepickt und zusammengefasst.

Lago Bianco – Berninapass

Der Lago Bianco ist ein Stausee, der auf dem Gebiet der Gemeinden Pontresina und Poschiavo im Kanton Graubünden liegt.

Stazersee – St.Moritz / Pontresina

Am Stazersee warten unzählige Fotomotive darauf entdeckt zu werden.

Klöntalersee – Klöntal

Der Klöntalersee hat es verdient als Fotomotiv ins Visier genommen zu werden.

Lago di Saoseo – Puschlav

Der kristallklare See mit den Lärchenwälder und der imposanten Bergwelt gibt ein schönes Foto ab.

Lac de Taney – Vouvry

Der wunderschöne Bergsee ist eingebettet in eine idyllische Landschaft mit Blumenwiesen, Felsen und dunkeln Wäldern.

Arnisee – Arni-Alp

Die autofreie Bergterrasse mit dem Arnisee ist ein sehenswertes Ausflugsparadies mitten in einer prächtigen Bergwelt.

Golzernsee – Golzern

Die Luftseilbahn bringt dich von Bristen nach Golzern. Über einen Weg erreichst du dann den idyllischen Golzernsee, der bei warmen Temperaturen zum Baden einlädt.

Lago di Poschiavo – Puschlav

Zu Fuss kann der See in zwei Stunden auf einem ebenen Wanderweg umrundet werden. Die Umgebung hält eine Vielzahl an interessanten Fotomotiven bereit.

Saut du Doubs – Les Brenets

Der Saut du Doubs ist ein Wasserfall im Verlauf des Doubs, der die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz bildet. Auch hier lassen sich atemberaubende Bilder schiessen.

Creux du Van – Mont Soliat

Ein beliebtes Fotomotiv ist der Creux du Van, der elegante Felsbogen, welcher sich zu jeder Jahreszeit von beeindruckenden Seiten zeigt.

Auch unserem Dani Huber gefällt das hufeisenförmige Felsband: «Der Creux du Van ist sehr beeindruckend. Man sollte einfach aufpassen, dass man nicht hinunterfällt.»

Lej Nair – Silvaplana

Der Silvaplaner Bergsee liegt in einem geschützten Moorgebiet und ist zu jeder Jahreszeit einen Reise wert.

Soglio – Bergell

Das alte Dorf sei «die Schwelle zum Paradies», schwärmte auch schon der Maler Giovanni Segantini. Der Ort ist besonders bekannt für seine Blumenpracht.

Etang de la –Gruère Saignelégier

Eine paradiesische Oase ist das Moorgebiet Etang de la Gruère im Kanton Jura.

Lag Prau Tuleritg – Flims

Auch am grünlich schimmernden Bergsee findest du zahlreiche Fotomotive.

Rosengarten – Bern

Der Rosengarten bietet dir wohl den schönsten Ausblick auf die Altstadt und die Aareschlaufe.

