Und nun zu den wichtigen Fragen im Leben: Welches Kaff bist du?

Die kleinste Gemeinde der Schweiz wird zu einem Hotel – 2018 kommen die ersten Gäste

Einst zählte die Tessiner Gemeinde Corippo 300 Einwohner, jetzt sind es noch 14. Nun versuchen findige Köpfe dem Dorf neues Leben einzuhauchen. Es soll zu einem Hotel werden.

In der Tessiner Gemeinde Corippo kennt tatsächlich jeder jeden. Zugegebenermassen: Bei 14 Einwohnern keine grosse Kunst. Das Dorf im Verzascatal, dessen Häuser wie an den Hang geklebt wirken, ist die kleinste Gemeinde der Schweiz. Und wohl bald eines der aussergewöhnlichsten Hotels im Land.

Um zu verhindern, dass Corippo endgültig zum Geisterdorf wird, will die Stiftung «Corippo 1975» das Dorf in eine verstreute Herberge verwandeln. Ein Konzept, das bisher vor allem in Italien bekannt ist.

In …