Müesli oder Rösti? Finde heraus, welches Schweizer Gericht in dir steckt! 😋

1. An welchem dieser Orte wärst du jetzt am liebsten?

3. Welche dieser Farbe gefällt dir am besten?

In den Bergen.

In der Agglomeration.

In der Stadt.

6. Welches Zitat sprich dich am meisten an?

7. Welche Sportart würdest du am ehesten betreiben?

8. Wo siehst du dich in 10 Jahren?

Ich bin stolzer Besitzer von zehn Sennenhunden.

Ich bin schon seit der Primarschule mit meiner Freundin zusammen und wünsche mir, dass wir dann bereits verheiratet sind und drei Kinder haben.

In zehn Jahren möchte ich so viel verdienen, dass ich mich mit spätestens 50 frühpensionieren und mich irgendwo an die Wärme absetzen kann.