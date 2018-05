Leben

Ein typischer Grillabend in 7 lustigen Grafiken



Ein typischer Grillabend – in 7 lustigen Grafiken

So ein Grillabend ist eine tolle Sache. Man kommt zusammen, hat eine schöne Zeit und am Schluss sind alle zufrieden. Zumindest wäre das so, wenn es da nicht das eine oder andere Problemchen gäbe.

Wie gut dein Grillabend besucht wird

Bild: watson

Wohin der Rauch abzieht

Bild: watson

Wie sich der Alkoholkonsum des Grillmeisters auf dein Grillgut auswirkt

Bild: watson

Was die Leute mitbringen

Theorie

Bild: watson

Realität

Bild: watson

Wie der Grill belegt ist

Wenn alle Fleisch essen

Bild: watson

Wenn jemand Vegetarier ist

Bild: watson

Welches Problem sich dir beim Essen stellt

Bild: watson

Wer will was?

Wenn das Fleisch auf den Grill kommt

Bild: watson

Wenn das Fleisch fertig ist

Bild: watson

