Sag uns, wer du bist, und wir sagen dir, was du diesen Sommer anstellen sollst

2. Okay, das war jetzt gar nicht mal so hilfreich. Wir versuchen es mit Bildern. Welches sagt dir am meisten zu?

«Besser auf neuen Wegen etwas stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten.»

«Zuhause ist es am schönsten.»

4. Welches Bild würdest du dir an die Wand hängen?

Leute, die so verbissen ein Ziel verfolgen. Der Weg ist doch das Ziel.

7. Es ist Fussball-WM in Russland. Was tust du?

Ich schau mir jeden Match zuhause im Fernsehen an.

Ich hingegen schaue Fussball nicht. Ich spiele ihn.

Oh, es ist WM?! Ganz vergessen!

Who cares? I'm too busy living my life.

Wenn die Schweiz spielt, schau ich den Match natürlich! Hopp Schwiiz!