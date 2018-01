Leben

Spass

9 lustige Grafiken über das Schlafen und die Probleme, die man damit so hat



Schlafen könnte so schön sein – wenn diese 9 Situationen nicht wären

Schlafen. Wir alle lieben es. Am besten möglichst lang. Doch wie so oft, läuft es nicht immer ganz so, wie wir das möchten. Wer keine der folgenden Situationen kennt, hat echt einen gesegneten Schlaf.

Wenn du auf deinem Arm eingeschlafen bist und aufwachst

Bild: watson

Wenn du nachts ein seltsames Geräusch hörst

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Wie weit entfernt dir die Toilette vorkommt

Während des Tages: Bild: watson

Mitten in der Nacht, wenn du im Bett liegst: Bild: watson

Wenn man versucht, zu schlafen, hat man oft die besten Ideen

Mitten in der Nacht. Bild: watson

Nach dem Aufstehen. Bild: watson

Wenn man nachts krampfhaft versucht, eine bequeme Schlafposition zu finden

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Endlich, nach Stunden, hast du dich so richtig schön eingekuschelt.

Bild: watson

Zwei Sekunden später:

Bild: watson

Ein Schlafpartner, den sich niemand wünscht

Bild: watson

Genug schlafen und so ...

Bild: watson

Bild: watson

Schlafen am Limit

Hartes Aufwachen in 3, 2, 1 ... Bild: watson

Wenn du abends schlafen willst, Teil 2

Dein Körper: Bild: watson

Dein Gehirn: Bild: watson

Übrigens: Diese Katzen sind so verschlafen wie du 38s Beifang: Diese Katzen sind so verschlafen wie du Video: watson

Hier wollen wir alle schlafen: das schönste Bett der Schweiz

Das könnte dich auch interessieren: Weshalb das Enthüllungsbuch bereits heute erscheint – und wie Trump Bannon ab sofort nennt Hat Trump wirklich den «grössten Atomknopf»? Gleich wirst du dich sehr, sehr alt fühlen. LIES DIESE 18 ZEIT-FAKTEN besser NICHT! «Sie verweigern die Arbeit»: BDP-Landolt teilt gegen SVP und FDP aus – aber so richtig Spectre und Meltdown: Alle iPhones und Android-Geräte betroffen – was du jetzt tun kannst KFC hat sich gerade über Trump lustig gemacht – und der Joke ist wirklich nicht schlecht Jetzt ist es fix: «Game of Thrones» wird erst 2019 zurückkehren Dramatische Szenen in Österreich – auf diesem Sessellift willst du wirklich nicht sitzen Schweizer Tierschützerin: «Zoos? Inakzeptabel! Früher steckte man Schwarze auch in Käfige» FCSG-Sportchef Sutter: «Mein Rucksack ist prall gefüllt, ob das reicht, werden wir sehen» Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare