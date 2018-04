Leben

Pollen: 8 Momente, die jeder mit Heuschnupfen kennt



8 Situationen, die nur Leute mit *Hatschi* Heuschnupfen kennen Bild: shutterstock

Hurra hurra, die Pollen sind da! Pünktlich zum Frühjahrsbeginn fängt es wieder in vielen Nasen an zu kribbeln. Dabei wäre der Frühling doch so schön. Ohne Blumen. Ohne Pollen. Ohne verschnupfte Taschentücher...

Es folgen acht Situationen, die du nur kennst, wenn du an Heuschnupfen leidest.

Achtung: Halte dir ein Taschentuch bereit, du wirst nur schon vom Anschauen der Bilder bestimmt niessen müssen.

Du willst deine Allergie nicht wahrhaben

Zuerst redest du dir ein, dass es nur ein ganz normaler Schnupfen ist. Wenn du dann aber nach ein paar Tagen feststellst, dass es unleugbar Heuschnupfen ist, möchtest du erstmal sterben.

Blumen sind ja ganz schön. Aber der Schein trügt: Sie wollen dich töten! gif: giphy

Du startest mit dem zeitaufwendigen Morgenritual

Nachdem du mit aufgequollenen Augen, Triefnase und einer gefühlten Million Taschentücher im Bett erwachst, folgt das langwierige Prozedere. Tabletten einnehmen, verstopfte Nase freikriegen, Augen mit tausenden von Tropfen überfluten und *Hatschi* Berge von Taschentücher bereitlegen.

Denn sobald du unterwegs bist, fängt deine Nase sofort wieder an zu tropfen. bild: freewechat

Naja, immerhin hat die frühmorgendliche Überreaktion etwas Gutes: Dank ihr wachst du wirklich vollständig auf.

Unbekannte sorgen sich um dich

Trotz Antiallergikum hast du permanent ein verheultes Gesicht. Fremde halten dich für ein emotionales Wrack und fragen dich Dinge wie:

«Sag mal, weinst du oder ist das der Regen?»

Du tarnst dich

Dass du von März bis September mit einer Atemschutzmaske zur Arbeit erscheinst, ist für deine Kollegen genauso normal, wie Kaugummi kauen. Ausserdem haben sie sich daran gewöhnt, dir 1000 Mal am Tag in allen Sprachen «halte endlich mal dein Mund» «Gesundheit» zu wünschen.

Du wechselst deinen Beziehungsstatus

Du pflegst im Frühling nur EINE intime Beziehung – nämlich die zum Nasenspray. Für ein Date hast du sowieso keine Zeit, du bist ja mit Naseputzen beschäftigt.

Sport im Freien kannst du vergessen

Heuschnupfen und Sport? Schon beim Gedanken daran gerätst du in Atemnot. Du ziehst dich lieber in den Keller zurück und trainierst dort mit explosionsartigen Niesanfällen deine Bauchmuskeln.

Sobald du damit fertig bist, übst du für den schwarzen Gürtel im «Niesen unterdrücken».

Aber pass bloss auf, dass dein Kopf nicht abfällt! gif: giphy

Ständig bist du müde

Und zwar morgens, mittags und abends. Und wer das nicht versteht: Rund um die Uhr zu niessen, schniefen und schnupfen ist wahnsinnig anstrengend!

Überall lauert Gefahr

Egal ob im Garten, Park oder Wald – nicht einmal zu Hause im eigenen Bett bist du sicher vor den «Ungeziefern».

Auch die Polizei macht dir das Leben im Frühjahr nicht einfacher: Aufgrund deiner geröteten Augen halten dich die Gesetzeshüter jeweils für einen Kiffer.

Bonus: Du erhältst tolle Geburtstagsgeschenke!

Wenn du ganz viel Glück hast, bist du im Frühling auf die Welt gekommen und wirst an deinem Geburtstag reichlich mit Taschentüchern beschenkt.

Umfrage Und, wirst du dich nächstes Jahr immunisieren lassen? Guter Witz, das nehm ich mir schon seit Jahren vor!

Abstimmen 3 Votes zu: Und, wirst du dich nächstes Jahr immunisieren lassen? 33% Guter Witz, das nehm ich mir schon seit Jahren vor!

Schöne Blumen, die im Frühling nur «Normalos» zu Gesicht bekommen: Video: srf/SDA SRF

So schön ist der Frühling in der Schweiz:

