Wie wird «Game of Thrones» enden? Diese 8 Gerüchte geben dir einige Hinweise

Ein Jahr haben wir geschafft, eines müssen wir noch hinter uns bringen. Voraussichtlich im April 2019 wird «Game of Thrones» mit Staffel acht endlich weiter gehen. Und natürlich spielen die Emotionen verrückt:

Noch ein Jahr warten. EIN JAHR! gif: Giphy

Aber dann erfahren wir endlich, wie die Geschichte endet! gif: hbo via Giphy

Aber dann ist die Serie vorbei!!! gif: hbo via Giphy

Moment, es gibt doch mindestens ein Spin-Off? gif: hbo via giphy

Oh Gott, es gibt ein Spin-Off! gif: HBO via giphy

Damit du nun noch einige Dinge mehr hast, über die du dir den Kopf zerbrechen kannst, gibt es hier die interessantesten Gerüchte zur finalen Staffel.

ACHTUNG: Zwar sind es immer noch Gerüchte, aber falls du unvoreingenommen bleiben willst, scrollst du jetzt besser nicht weiter.

Umfrage Geht's jetzt endlich los mit den Gerüchten? Bist du dir wirklich sicher?

Na dann ...

... fangen wir an.

Abstimmen 2 Votes zu: Geht's jetzt endlich los mit den Gerüchten? 0% Bist du dir wirklich sicher?

0% Na dann ...

0% ... fangen wir an.

Es gibt verschiedene Enden

Nein, in der finalen Staffel wird es natürlich nur ein Ende geben. Damit dieses aber nicht geleakt wird, drehen die Macher gleich mehrere Enden. Das behauptet zumindest HBOs Programmpräsident Casey Bloys. So sollen also nicht einmal die Schauspieler selbst wissen, welches nun das tatsächliche Ende der Geschichte ist.

Allerdings widersprach Arya-Darstellerin Maisie Williams dieser Aussage. Sie meinte dazu schlicht, dass sie nicht glaube, dass HBO ein genug grosses Budget habe, um mehrere Enden zu drehen.

Wer lügt nun? Williams dürfte wohl kaum Einsicht in die Finanzen von HBO haben. Allerdings kennt sie natürlich die Drehpläne. Andererseits hat John-Snow-Darsteller Kit Harington damals auch gesagt, John Schnee sei für immer tot.

Die grösste Schlacht der Seriengeschichte

Dank einem geleakten Bild, das einen Dankesbrief an die Crew zeigt, scheint festzustehen, dass die achte Staffel die grösste Schlacht der Seriengeschichte beinhalten wird. Darin ist die Rede von 55 Nächten, an denen die entsprechenden Szenen gedreht wurde.

Zum Vergleich: Die Kampfszenen aus der Episode «Die Schlacht der Bastarde» aus der sechsten Staffel wurde in «nur» 25 Tagen abgedreht.

Wir reden von diesem Gemetzel hier: gif: HBO via giphy

Der übersetzte Inhalt des Briefes aus dem inzwischen gelöschten Post: Das ist für die Nachtdrachen



Für das Aushalten von 55 durchgehenden Nächten. Für das Aushalten der Kälte, des Schnees, des Regens, des Schlamms, der Schafskacke von Toome und des Windes von Magheramorne.



Wenn in einem Jahr Millionen Zuschauer weltweit diese Episode sehen werden, wird ihnen nicht bewusst sein, wie hart ihr gearbeitet habt. Es wird sie nicht interessieren, wie müde ihr wart oder wie anstrengend es war, bei Temperaturen unter Null Grad euren Job zu verrichten.



Sie werden nur verstehen, dass sie gerade etwas noch nie Dagewesenes schauen.



Und das alles wegen euch.



Vielen Dank.



Die Produzenten

quelle: «independence»

Ein Charakter kehrt zurück

Ja, auch die «GoT»-Schauspieler nutzen fleissig Instagram und dadurch landet schon einmal ein Foto im Internet, das HBO dort lieber nicht haben will. So geschehen bei Schauspieler Wilf Scolding, der in der Serie Rhaegar Targaryen spielt.

Targaryen Wer? Bild: HBO

Bereits in Staffel sieben haben wir in Rückblenden mehr über den verstorbenen Charakter erfahren. In den finalen sechs Episoden wird er nun vermutlich in weiteren Rückblenden zu sehen sein. Das interpretieren Fans aus einem Foto, das Scolding online gepostet hat. Auf diesem ist ein Hotel in Irland zu sehen.

Wie eingefleischte Fans wissen, wurde dieses Hotel bereits in der Vergangenheit genutzt, um Game-of-Thrones-Schauspieler unterzubringen. Der Post ist dann auch binnen weniger Stunden wieder verschwunden. Genützt hat's nichts, denn selbstverständlich kursieren bereits unzählige Screenshots des Eintrags im Netz.

Es wird wieder munter gestorben

Eigentlich überrascht dieses Gerücht niemanden, denn dass Hauptcharaktere sterben ist bei «Game of Thrones» an der Tagesordnung. Dennoch hatte die Serie in Staffel sieben doch etwas Mühe, sich von seinen Charakteren zu trennen.

Hauptsächlich (unwichtige) Nebencharaktere mussten ins Gras beissen: Bild: Boredpanda

In Staffel acht dürften die Drehbuchautoren nun nicht mehr so gnädig sein. In einer Diskussionsrunde mit HBO-Produzentin Francesca Orsi sagte diese, das die kommende Staffel das Ende vieler Charaktere bedeuten werde – inklusive Hauptcharaktere. Das berichtete das Online-Magazin Variety.

Gendry krieg mehr Screentime

Er ist der Bastardsohn von König Robert Baratheon und irgendwie vergisst man immer ein bisschen, dass auch Gendry ein gewisses Anrecht auf den Thron hat. Bisher wurde der Charakter allerdings nie so richtig in den Mittelpunkt gerückt. Stellenweise mag man ihn sogar fast vergessen haben. In Staffel acht könnte sich das nun ändern.

Bild: HBO

Gegenüber Digital Spy meinte Gendry-Darsteller Joe Dempsie, dass er für einen ordentlichen Anteil der achten Staffel vor der Kamera gestanden habe. Das muss natürlich nichts heissen, weil Szenen, die gefilmt werden, es nicht unbedingt in die Endfassung schaffen müssen. Allerdings kann es gut sein, dass Gendry zu guter Letzt doch noch zu einem wichtigen Charakter aufsteigt.

Ein altes Duo kommt wieder zusammen

Wie das Online-Magazin Los Siete Reinos berichtet, standen bei den Dreharbeiten endlich wieder Jaime und Brienne von Tart Seite an Seite vor der Kamera und kämpften gegen die Untoten. «Los Siete Reinos» beruft sich dabei auf vertrauenswürdige Quellen (oder auch Spitzel).

Da hatte er seine Hand noch. Bild: HBO

Bereits in der Vergangenheit lag «Los Siete Reinos» mit Behauptungen richtig, womit die Seite sich einen glaubwürdigen Ruf erarbeitet hat.

Die nächsten zwei Gerüchte solltest du wirklich nur lesen, wenn du dir nicht das Ende der Serie versauen willst.

Letzte Warnung! Bild: HBO/watson

Winterfell wird fallen

Die Dreharbeiten zur achten Staffel finden unter grösster Bewachung der Drehorte statt. Kein Bild soll nach aussen dringen, um grössere Handlunsstränge zu verraten.

Dennoch wurde zuletzt eine so massive Szene gedreht, dass es dem Produktionsteam schlicht nicht möglich war, diese zu verbergen. In Nordirland, wo das Set für die Burg Winterfell steht, hat ein Fan auf Video festgehalten, wie dieses brennt.

video: facebook/stevenmcauley

Dass das Feuer kein Unfall war, bestätigte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr. Zwar hätten mehrere besorgte Fans die Feuerwehr angerufen, doch habe diese natürlich nichts unternommen. Bei den nächtlichen Dreharbeiten soll es sich um eine grosse Kampfszene gehandelt haben, bei der 400 bis 500 Statisten beteiligt waren.

Das Ende wird bittersüss

Ob nun mehrere Enden gedreht wurden oder nicht – zumindest Daenerys-Darstellerin Emilia Clarke scheint schon zu wissen, wie das Ganze ausgeht. Gegenüber der Herald Sun sagte sie, dass manche Zuschauer wohl nicht begeistert vom Ende sein werden.

Zwar verrät sie verständlicherweise nichts, doch nährt sie mit ihrer Aussage die Theorie, dass es zu einem bittersüssen Ende kommen könnte:

«Manche Menschen werden kreischen und sagen: ‹Das ist genau das Ende, das ich wollte.› Und andere werden denken: ‹Hä?›» quelle: «herald sun»

«Spoilern ... Wer macht sowas?! WER?!» Video: watson

