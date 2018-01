Leben

TV

Der neue Reality-TV-Kult GTFOOMH ist genau wie dieses Bild



Bild: screenshot prosieben

Der neue Reality-TV-Kult GTFOOMH ist genau wie dieses Bild

Nein, das ist gar nicht wertend gemeint! Schliesslich gibt die neue ProSieben-Sendung vielen Menschen einen temporären Arbeitsplatz. Auch einem Schweizer.

Kurt ist 82, «Castingshow-Junkie» und mehrfach gesichtsoptimiert. Er hat «im Gsicht e chli umegfummlet». Wieso, erklärte er der Nation, als er mit 75 bei «Die grössten Schweizer Talente» mitmachte. Kurt hat nämlich schon immer das Rampenlicht gesucht. Als Alleinunterhalter rockte er San Francisco und Las Vegas, aber «am meischte Tschöbbs hani in Las Vegas gha, i de Casinos, will, do isch immer öbbis los». Kurt hatte den «Plausch». Und weil er den a) noch lange haben und b) seiner 25 Jahre jüngeren Brigitte gefallen will, hat er eben umegfummlet.

Unser Kurt Bild: screenshot prosieben

Heute ist Kurt Kandidat in «Get the f*ck out of my House». Was das ist? Ein Reality-Format auf ProSieben mit Menschen, von denen die meisten passionierte Im-Gesicht-Herumfummler wie Kurt sind.

Entenschnäbel, wohin man schaut. Aber wieso? Viele davon seien Influencer, sagt die Moderation. Da braucht man natürlich allerlei hervorstehende Merkmale.

(Na? Böse Kommentare anyone? 3, 2, 1 ...). Ähnlich schräg ist die Inneneinrichtung. Rosa Teppiche? Bunte Vasen in Glasvitrinen? Sollen die alle bei Kämpfen zwischen latent aggressiven Herren, von denen einige hässigen Fröschen gleichen, zu Bruch gehen? Soll Blut fliessen und auf die hübschen Pastellteppiche spritzen?

Modell vom Haus Bild: screenshot prosieben

Am Anfang sind es 100 Menschen. Also Kurt plus 99. Sie sind fest entschlossen, vier Wochen lang auf 116 Quadratmetern auszuharren. Denn nur einer kann die 100'000 Euro gewinnen, die fies in einem Glaskasten neben der Haustür an der Wand verstaut sind. Zuerst steht ihnen nur 1 Bad mit 1 WC zur Verfügung, durch ein Wunder materialisiert sich dann noch ein zweites Bad. Geil.

Sleeping in the Cuisine (wie grusig ist das denn?!) Bild: screenshot prosieben

Betten gibts kaum. Kurt kriegt eins, weil blutjunge Influencer-Boys Mitleid mit ihm haben. Viele schlafen auf Teppichen oder Möbelflächen. Einer unter einem Tisch, wo er seinen Schlafplatz «mit niemandem teilen» muss. Unvorstellbar, der Gestank, der sich da breitmachen muss. Eine Hannelore, die findet, schlafen könne man, wenn man tot sei, sieht aus, wie wir uns eine deutsche Hannlore in ihrer Lage vorstellen.

Diverse deutsche Hanneloren

Es ist ein Gehen und Gehen. Menschen gehen freiwillig, etwa «zurück in ihr Leben als alleinerziehende Mutter», wie ProSieben bedauernd kommentiert. Ein Sebastian geht unfreiwillig, weil er zusammenbricht, und vom Notfallteam über die «rote Linie», eine Art Todesstreifen der Kandidatenexistenz, getragen wird. Viele gehen, weil Norbert, der erste Hausboss, das so entscheidet.

Die einen gefallen Norbert halt nicht, die andern fallen ihm nicht auf. Fall klar, Mensch raus aus dem Haus.

Trotzdem flennt Norbert: «Ich bin ja kein Fels. Ich wünsch mir, dass wir das auf unsere Art verarbeiten.» Psychojargon überall. Immer weint wer. Und auch Trump ist präsent – «Ich bin nicht Donald Trump, ich labere keinen Scheiss!» (Jamie, 27) – man ist hier echt auf dem Hochsitz aktueller Diskurse. Norbert ist mit 56 schon Rentner. Wieso wird man so früh Rentner? Welchen Schicksalsschlag musste Norbert einstecken?

Links: der vom Pech gefällte Sebastian. Rechts: der standhafte, aber sensible Norbert Bild: screenshot prosieben

Und was arbeiten oder sind eigentlich all die Kandidatinnen und Kandidaten? «Fitnessmodel», «wohnt noch bei seinen Eltern», «ehemalige Miss Saarbrücken», «hatte noch nie eine Freundin», «hat 17'000 Follower bei Instagram», «eine der ältesten Frauen im Haus», «hat Angst vor langen Schlangen», «arbeitet sonst als Kite-Lehrer in Südafrika», sagt das Fernsehen. Wenn das nicht zur TV-Personality qualifiziert!

Was sie alle nicht wirklich können: Dinge in Dinge werfen, um damit andere Dinge zu gewinnen.

Also zum Beispiel mit Bällen Körbe treffen, um Essensgeld zu erspielen. Noch nie wurde den gewöhnlichsten Lebensmitteln so grosse Begeisterung zu Teil: «Boah! Geschmacksorgasmus!» (Kai); «Meine Geschmacksnerven sind neu erfunden!» (Hannelore); «Dieser Apfel ist einfach ein Heiligtum!» (irgendwer).

Weinen ist immer für irgendwen ein Thema Bild: screenshot prosieben

Das Ganze ist so aufregend, dass ein Alexander zum Maximalvergleich in Sachen TV-Hammerspannung greift: «Ich will unbedingt hier drin bleiben. Ich fühle mich wie bei ‹Germany's Next Topmodel›!» Echt? So verrückt ist also die neue Donnerstagabend-Show? Ähm, nein ist sie nicht. So sehr nicht, dass man auch den «Kassensturz», der ja durchaus auch seine crazy moments hat, mit «Game of Thrones» vergleichen könnte.

Alexander ist sehr aufgeregt Bild: screenshot prosieben

In Folge zwei, so wird suggeriert, soll's dann zur Sache gehen. Also mehr so mit Körperkontakt. Paare finden sich liebevoll, andere fühlen sich eher bei Zweikämpfen toll. Und Socken werden geklaut. Und Wattestäbchen. Und Kurt wird da sein. Das wird so, so geil. Wahrscheinlich ein Spannungsorgasmus.

«Get the f*ck out of my House», ProSieben, donnerstags, 20.15 Uhr.

Dieser Roboter macht eine schönere Pizza als du 38s Dieser Roboter macht eine schönere Pizza als du

Er strickt Pullis von Orten und macht Fotos davor

Das könnte dich auch interessieren: Sony präsentiert neuen Hunde-Roboter 😍 ++ Good News für Windows-, Mac- und Linux-User Die grosse Game-Vorschau: Auf diese 40 Spiele dürfen wir uns 2018 freuen Vermisster Kater kehrt nach 10 Jahren schwer verletzt zu seiner Familie zurück Vom Schuldenberg zum Millionär – Die unglaubliche Geschichte eines Zürcher Bitcoin-Zockers Das sind die allerersten Facebook-Nutzer – und die Nummer 1 ist nicht Zuckerberg Die schlimmsten Tech- und Internet-Flops, die uns so richtig genervt haben 8 Anzeichen, dass deine Katze insgeheim ein Weltstar ist Nichts für Angsthasen – das sind die 11 krassesten Brücken der Welt Wer auch immer die 157 Millionen bei Euromillions gewonnen hat – er möge sie abholen Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo