Deine Hemden müssen passen! Darum: Masskonfektion, Gentlemen

Ein Ratschlag von Mann zu Mann: Kauf dir ein Paar gescheite Schuhe!

Bevor du jetzt in irgendeinem Onlineshop ein paar zusammengeklebte Schuhe in Leder-Optik bestellst, folgt hier ein kleiner Crash-Kurs in Sachen Schuhkultur.

Kürzlich schrieb mir ein Freund verzweifelt folgende Nachricht:

Da das nicht die erste Frage dieser Art – und vermutlich auch nicht die letzte – sein wird, ist es höchste Zeit, dass ich meine Antwort an den Herr stellvertretend auch für alle anderen Herren, die erst neu in die «Erwachsenenwelt» eingetreten sind, online stelle.

... in der man – in edles Tuch gehüllt – am Stehtisch elegant Weissweinglas und Apérohäppchen balanciert und dabei eminent wichtigen Geschäfts-Smalltalk von sich gibt.

Da …