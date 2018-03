Leben

Wissen

5 Kultfilme, die an den Kinokassen grausam floppten



5 Filme, die heute kult sind – aber anfangs kaum jemand sehen wollte Bild: comments://571544961/456106

Filmische Meisterwerke werden nicht immer gleich als solche erkannt. Manchmal braucht es sogar Jahrzehnte, bis wir sie endlich zu würdigen wissen. Und oft ist der Weg bis zum Kultfilm ganz schön ungewöhnlich.

Fight Club Fight Club Bild: 20TH CENTURY FOX

Ja, wie bewirbt man bloss einen Film, der sich mit dem Thema Konsumismus und Kapitalismus auseinandersetzt? Das Studio 20th Century Fox stand 1999 genau vor diesem Problem. Nachdem Regisseur David Fincher den Film den Produzenten vorgeführt hatte, fielen deren Reaktionen nämlich katastrophal aus.

Die Marketingverantwortlichen sahen kein Zielpublikum für den Film und suchten fieberhaft nach einer Möglichkeit, den Streifen effektiv zu vermarkten. Vor allem die explizite Gewaltdarstellung machte vielen Sorgen. Also wurde eine externe Marketingagentur beauftragt, einen Plan zu entwerfen.

Die Firma arbeitete eine Kampagne aus, deren Hauptmerkmal eine rosarote Seife sein sollte, in deren Oberfläche der Schriftzug «Fight Club» eingestanzt ist. Die Verantwortlichen bei 20th Century Fox taten diese Idee allerdings als schlechten Scherz ab.

Bild: 20th Century Fox

Schlussendlich entschied man sich, «Fight Club» als Action-Streifen mit coolen Kampfszenen zu verkaufen. Das Studio investierte 20 Millionen US-Dollar in die Werbekampagne und bewarb den Film unter anderem im Fernsehen während einer Wrestling-Show. Regisseur David Fincher war darüber bestürzt, da diese Werbekampagne ein falsches Bild der Geschichte vermittelte. Die Quittung kam in Form von ausbleibendem Kinopublikum.

Glücklicherweise behielt David Fincher die kreative Kontrolle über die DVD-Veröffentlichung des Filmes. Er liess die Hülle exakt so gestalten, wie er sich das vorgestellt hatte. Ausserdem packte er grosszügig Bonusmaterial auf die DVD. Dieses beinhaltete unter anderem auch Clips aus der ursprünglichen Werbekampagne, die nie verwendet wurde.

Bild: 20th Century Fox

Schlussendlich erschien der Film in zwei DVD-Editionen. Filmmagazine liebten sie und «Entertainment Weekly» kürte die Zwei-Disc-Edition sogar zur Must-Have-DVD des Jahres 2000. Dies alles führte dazu, dass die Verkaufszahlen rasant in die Höhe schnellten und 20th Century Fox schon bald nachproduzieren musste. In den ersten zehn Jahren konnten über sechs Millionen VHS- und DVD-Kopien verkauft werden, was den Film nicht nur weltbekannt machte, sondern ihn endlich auch in die Gewinnzone hievte.

The Big Lebowski The Big Lebowski Bild: Polygram

Sie ist wohl eine der berühmtesten Eröffnungsszenen in einem Film: Jeff Bridges, der als Dude im Bademantel und Sandaletten durch einen Supermarkt schlendert, um die Milch für seinen geliebten White Russian zu kaufen. Bezahlen tut er natürlich mit einem Scheck über 69 Cent.

Doch 1998, als der Film in die Kinos kam, sah man das noch ganz anders. Der Film erhielt keineswegs nur positive Kritiken, sondern wurde eher durchmischt aufgenommen. Die Zeitschrift Variety beispielsweise nannte den Film «hohl und resonanzlos». Gleichzeitig wurde «The Big Lebowski» rasch von James Camerons «Titanic» aus den Kinosälen verdrängt.

Der US-amerikanische Journalist und Autor Oliver Benjamin, der die Geschichte des Films in- und auswendig kennt, sagte gegenüber der Zeitung «The Atlantic», dass «The Big Lebowski» seiner Zeit schlicht voraus war.

«Die US-Wirtschaft war damals im vollen Leistungsmodus und die Leute hatten Vertrauen in das politische und finanzielle System der USA. Niemand konnte etwas mit einem faulen Anti-Helden anfangen, zu dem man sogar in gewisser Weise aufsehen konnte. Jahre später war dieses Vertrauen dahin. Die Leute mussten ihr Verständnis von Erfolg und Heldentum neu definieren. Mehr Menschlichkeit, vielleicht sogar Spiritualität war gefragt – und der Dude war so etwas wie eine Idee davon, wie dieses neue Heldentum aussehen könnte.»

Bild: Polygram

Einen weiteren Popularitätsschub bekam der Film nach den Anschlägen auf das World Trade Center. Schnell machte im Internet die Botschaft die Runde, dass der Check, der der Dude im Film ausstellt, mit dem 11. September 1991 datiert war – also exakt zehn Jahre vor dem Anschlag. Plötzlich wollten alle diesen Film sehen, der scheinbar eine ominöse Verbindung zu einem der grössten Terroranschläge der Geschichte aufwies.

The Shawshank Redemption Die Verurteilten Bild: Cinema International

Als «Die Verurteilten» 1994 in die Kinos kam, interessierte sich niemand für den Film. Warum genau, weiss bis heute keiner. Eine beliebte Theorie ist, dass der englische Titel («The Shawshank Redemption») zu kompliziert war. Regisseur Frank Darabont hat dagegen seine ganz eigene Meinung, die er gegenüber Yahoo Movies erörterte:

«Bei ‹Die Verurteilten› war wohl mehr das Problem, dass es sich um einen Gefängnisfilm handelte. Darin waren zwei starke Schauspieler zu sehen und ich denke, die Leute sahen den Trailer und dachten: ‹Oh, das wird mich bloss runterziehen.› Ich denke wirklich, dass dies vielmehr der Grund war als der Titel. Wenn es ein Action-Film hinter Gittern wäre, würde automatisch ein Publikum dafür auftauchen. Wenn es Tim Robbins und Morgan Freeman sind, schaut es eher nach einem Löffel Medizin aus. Die Leute tauchen nicht auf.»

Bild: shutterstock

Dass der Film dennoch Kult wurde, verdankt er einem glücklichen Umstand: Er war für den Oscar als bestes adaptiertes Drehbuch nominiert. Zwar gewann er die Trophäe nicht, doch zog er damit das Interesse des Publikums auf sich. Nach und nach stiegen die VHS-Verkäufe an und der Film wurde durch Mundpropaganda immer beliebter.

Schnell erkannte der Kabelsender «TNT» das grosse Potential des Films und kaufte die Senderechte. «Die Verurteilten» wurde von «TNT» als grosser Filmhit angepriesen und lief in den darauffolgenden Jahren regelmässig im Fernsehen. Die positive Botschaft des Films, die trotz einer aussichtslosen Lage Hoffnung vermittelt, begeisterte auch viele Promis. Vor allem Sportler erwähnten den Film als Inspirationsquelle, die ihnen half, auf dem Weg zu ihrer erfolgreichen Karriere durchzuhalten.

Bild: screenshot IMDb

Als ab dem Jahr 2000 das Internet dann so richtig durchstartete, fand sich «Die Verurteilten» schnell in diversen Bestenlisten wieder. Inzwischen gilt der Film als eines der besten Werke des 20. Jahrhunderts. In der Internet Movie Database liefert er sich ein hartes Duell mit «Der Pate» um den ersten Platz bei den 250 besten Filmen aller Zeiten.

Blade Runner Blade Runner Bild: Warner Bros.

«Blade Runner» war ein Science-Fiction-Film, der 1982 eigentlich genau den Zeitgeist traf – so dachte zumindest das Studio. Doch die düstere Geschichte war den Verantwortlichen neben Streifen wie «Krieg der Sterne» dann doch zu schwer verständlich.

Kurzerhand schnitten sie den Film um, fügten eine Erzählstimme ein und machten aus dem Schluss ein Happy End. Das Ergebnis kam bei den Kritikern nicht sehr gut an. Vor allem aber das Publikum zeigte dem Film schnell die kalte Schulter. Zwar lobten die wenigen Zuschauer die atemberaubenden Bilder des Films, doch die philosophische Geschichte war ihnen meist unverständlich.

Die Konsequenz: Die Leute schauten sich lieber den familienfreundlichen «E.T. – Der Ausserirdische» oder den einfacher verständlichen Film «Das Ding aus einer anderen Welt» an, welche beide im gleichen Zeitraum anliefen.

Bild: EPA DREAMWORKS

Den Grundstein für den Kultstatus, den «Blade Runner» heute geniesst, legte das Studio erst 1992. Nach einem Jahrzehnt konnten sich die Verantwortlichen endlich dazu durchringen, den Film in seiner ursprünglichen Originalfassung zu veröffentlichen. Die als Director's Cut veröffentlichte Version begeisterte vor allem die Kritiker und führte dazu, dass die Verkäufe der «Blade Runner»-Videokassetten in die Höhe schossen.

2017 kam schliesslich die Fortsetzung «Blade Runner 2049» in die Kinos.

It's a Wonderful Life Ist das Leben nicht schön? Bild: Studiocanal

Die Tragikomödie basiert auf einer Kurzgeschichte von Philip Van Doren und ist auch heutzutage noch für viele der Weihnachtsfilm schlechthin. 1946 sah das aber noch ganz anders aus. Der Film bescherte dem Produktionsstudio einen Verlust von 525'000 US-Dollar und wurde daher als Flop abgeschrieben.

Woran das genau lag, kann nur spekuliert werden. Möglich ist, dass es an den gemischten Kritiken lag, welche der Film erhielt. So lobte die «New York Times» zwar die schauspielerische Leistung, fand den Film aber insgesamt unnötig sentimental, realitätsfern und unterstellte ihm gar ein illusorisches Lebenskonzept. Gleichzeitig geriet der Film – wegen seiner Kritik am Kapitalismus – ins Visier des FBI, was dazu geführt haben mag, dass die Leute ihn mieden.

Bild: Studiocanal

Während der nächsten Jahre war der Film praktisch aus dem kollektiven Gedächtnis der Zuschauer verschwunden, bis 1974 das Copyright auslief. Warum dies geschah, ist nicht eindeutig geklärt. Eine Theorie besagt, dass das Studio schlicht kein Interesse hatte, das Copyright zu verlängern, eine zweite unterstellt den Verantwortlichen einen Fehler beim Ausfüllen der Formulare innerhalb der nötigen Frist.

Das Ergebnis war, dass der Film ab 1974 plötzlich lizenzfrei gesendet werden konnte. Dies führte dazu, dass unzählige Fernsehstationen den Film ins Programm aufnahmen und ihn regelmässig zeigten. Spätestens in den 80er-Jahren hatte sich «Ist das Leben nicht schön?» in den USA zum beliebten Weihnachtsfilm gemausert und trat nun seinen Siegeszug rund um die Welt an.

Bild: public domain

Frank Capra sagte rückblickend gegenüber dem «Time Magazine»:

«Es ist die verfluchteste Sache, die ich jemals erlebt habe. Der Film hat ein Eigenleben entwickelt und ich kann ihn unterdessen anschauen, als hätte ich nie etwas damit zu tun gehabt. Ich bin wie ein Elternteil, dessen Kind nun erwachsen ist und Präsident wurde. Ich bin stolz ... aber es ist das Kind, welches die ganze Arbeit verrichtete. Ich habe nicht einmal daran gedacht, die Story als eine Weihnachtsgeschichte zu interpretieren. Ich mochte einfach die Idee.»

Übrigens: Der Film ist inzwischen nicht mehr gemeinfrei.

Welchen Kultfilm kennst du? Schreib uns deine Empfehlung in die Kommentare.

Hast du die neue SRF-Serie schon gesehen? Video: watson/Simone Meier, Emily Engkent

Gucken wir noch etwas mehr in die Vergangenheit: History Porn: Showbiz-Edition!

Mehr aus der Film- und Serienwelt: Watch and learn: Simone Meier erklärt «Tomb Raider» anhand des Ragusa-Eichhörnli-Penis' Wenn du mehr als 3 Promi-Namen falsch schreibst, gibt's nur noch Bibel TV für dich! Hier ist der erste Teaser-Trailer zum neusten «Harry Potter»-Ableger «Fantastic Beasts 2» Nimm das, du geldgeile Filmindustrie! 8 Film-Sequels, die es nie geben wird Lawinenunglück: Suche noch nicht fortgesetzt 7 Gründe, wieso alle Kinder die Sendung «Steven Universe» unbedingt sehen sollten 21 Hollywood-Stars, die immer die gleichen Rollen spielen. Immer, immer, immer! Was, Natalie Portmans Monster-Mission kommt nicht ins Kino? Nein, dafür auf Netflix! Fail! 9 Hollywood-Stars und ihre peinlichsten Filmrollen Keine Lust auf Netflix? Hier sind 15 Alternativen – 3 davon sind sogar gratis «Roseanne» ist wieder da! Hier ist der erste Trailer zur 90er-Jahre Kultserie Oscars 2018 – gut gemeint, aber laaangweilig Das ist der neue «House of Cards»-Trailer – Claire Underwood ist an der Macht Katzen, Geständnisse und Statuen ohne Penis – das war die lange Oscar-Nacht Unser animalisches Oscar-Orakel stimmt euch auf die Nacht der Nächte ein Wenn du 8 Punkte im Oscar-Quiz holst, kriegst du auch eine Auszeichnung (zum Ausdrucken) Gratulation...für den schlechtesten Film des Jahres! Das sind die Loser der Filmbranche Der Schweizer Film «I Am Not Your Negro» gewinnt französischen Filmpreis Finde jetzt heraus, welcher Serien-Charakter zu dir passt, oder wir verraten dir das Ende! Sky und Netflix vereinbaren überraschend Kooperation Unser Kritiker hat sein Herz an eine Männerromanze verloren. So richtig Streaming-Gigant Sky kommt in die Schweiz: 6 Dinge, die du wissen musst Kinomonat März: 9 Filme im Check – für einen davon ist das Publikum angeblich zu dumm Wie einfach wird ein Mensch zum Mörder? Netflix liefert mit «The Push» die Antwort «So geht Masturbieren ...» Wir erklären die neue SRF-Serie «Seitentriebe» im Video 9 richtig trashige Filme, die du gratis und legal auf YouTube gucken kannst Bollywood-Superstar Sridevi stirbt an Hochzeitsfeier «Touch Me Not» von Adina Pintilie gewinnt den Goldenen Bären Als Kind hatte ich wegen drei Filmen Schiss – und einer davon war ein Märchen 🙈 Sex suchen und finden mit Güzin Kar 10 liebevoll versteckte Film-Details, die dir wahrscheinlich nie aufgefallen sind 7 Technologien, die von Hollywood-Filmen verblüffend genau vorausgesagt wurden Welcher Star starb am meisten Filmtode? 7 schräge Filmstatistiken in Grafiken 5 Homos + 1 Hetero: Das ist genau der Reality-Trash, den die Welt jetzt braucht Wes Anderson ist total auf dem Hund! Und mit ihm Bryan Cranston und Bill Murray Das haben diese 17 Stars getrieben, bevor sie richtig berühmt wurden Definitiv kein Höhepunkt – am Valentinstag bei Fifty Shades of Grey 3 Diesen Kultfilm gibt's jetzt gratis (und legal) bei YouTube So realistisch sind die Black-Mirror-Folgen wirklich Jetzt lädt SRF schon zum Serien-Binge-Event! Wo soll das noch hinführen ;-) Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare