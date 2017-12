«Gibt es guten Wein unter 20 Franken?»

Er lügt, und zwar so richtig! TV-Sender entlarvt US-Botschafter in bizarrem Interview

Der neue US-Botschafter in den Niederlanden hat mit einem bizarren Fernsehinterview und «Fake News»-Vorwürfen für Aufsehen gesorgt. Der Diplomat Pete Hoekstra wurde im niederländischen Fernsehsender NOS am Freitag auf umstrittene Äusserungen aus dem Jahr 2015 angesprochen, in denen er von «Chaos» und «No-Go-Areas» in den Niederlanden wegen Muslimen gesprochen hatte.

Hoekstra entgegnete, dies sei eine «falsche Behauptung». «Wir würden das Fake News nennen. Ich habe das nie gesagt.»

Der Sender …