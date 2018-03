Leben

Wissen

Pflanzen: 12 pflegeleichte Zimmerpflanzen



12 Pflanzen für Leute, bei denen sogar Kakteen schrumplig werden bild: shutterstock

Zimmerpflanzen pflegen – für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. In der Tat ist es nicht so einfach, denn jedes Gewächs hat andere Ansprüche an Standort und Flüssigkeitsbedarf. Wir zeigen dir, wie du pflegeleichte Zimmerpflanzen am Leben hältst.

Peperomia

Die Peperomia ist eine sehr pflegeleichte Pflanze. Sie wächst sogar bei Neonlicht, was sie zu perfekten Büropflanzen macht.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Ein heller Standort mit etwas Morgen- oder Abendsonne ist ideal. Direkte Sonneneinstrahlung am Mittag mögen die Peperomia jedoch nicht.

Wasser:

Die Pflanze wird sehr sparsam gegossen. Staunässe verträgt sie jedoch nicht.

Dünger:

Vom Frühling bis in den Herbst düngt man die Pflanze alle vier Wochen mit einer schwach konzentrierten Düngerlösung.

Elefantenfuss

Der Elefantenfuss, der auch Flaschenbaum genannt wird, hält es aus, wenn du ihn vernachlässigst.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Den Elefantenfuss pflegt man an einem hellen Ort. In den warmen Jahreszeiten fühlt er sich auch draussen an einem halbschattigen Standort wohl.

Wasser:

Der Elefantenfuss sollte aufgrund seines Wasserspeichers nur mässig gegossen werden.

Dünger:

Am besten düngt man jeweils einmal im Frühling und einmal im Sommer mit flüssigem Kakteendünger.

Bogenhanf

Bogenhanf, auch bekannt als Sansevieria, gilt als fast unzerstörbar, da die Pflanze wirklich sehr wenig Pflege erfordert.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Der Bogenhanf sollte an einem hellen Ort platziert werden.

Wasser:

Die Pflanze sollte sehr sparsam bewässert werden. Am besten erst dann, wenn die Blätter runterhängen und die Erde ausgetrocknet ist.

Dünger:

Die Pflanze darf nicht oft gedüngt werden. Einmal alle zehn Wochen reicht vollkommen aus.

Fensterblatt

Die Pflanze kann uralt werden und verzeiht dir auch einige Pflegefehler. Wichtig ist nur, dass du genügend Platz hast, denn das Fensterblatt kann sehr gross werden.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Das Fensterblatt fühlt sich an einem hellen Plätzchen am wohlsten.

Wasser:

Die Erde sollte ständig leicht feucht gehalten werden. Trockenheit verträgt die Pflanze aber besser als zu viel Wasser.

Dünger:

Alle zwei Wochen gibt man der Pflanze einen Flüssigdünger. Von September bis März sollte man sie allerdings selten und sparsamer düngen.

Geldbaum

Auch wenn du vom Geldbaum nicht reich wirst, so wird dir die unkomplizierte Pflanze lange Freude bereiten.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Geldbäume benötigen ganzjährig einen hellen Standort mit viel direktem Sonnenlicht.

Wasser:

Mässiges Giessen genügt dem Geldbaum vollkommen, da er sehr viel Wasser speichern kann.

Dünger:

Die Pflanze benötigt alle vier Wochen eine schwache Lösung Kakteendünger. Von September bis Februar musst du nicht düngen.

Grünlilie

Aufgrund ihrer Anspruchslosigkeit ist die Grünlilie besonders beliebt. Sie braucht keinen strengen Giessplan und kommt auch sehr gut einige Tage ohne Wasser aus, weshalb sie auch als Büropflanze bestens geeignet ist.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Am besten platzierst du sie an einem hellen Ort. Im Sommer darf sie gerne auch ins Freie umziehen. Pralle Sonne sollte aber vermieden werden.

Wasser:

Zu viel Wasser mögen Grünlilien nicht. Achte darauf, dass die Erde schön feucht ist, die Pflanze darf aber nicht im Wasser steht.



Dünger:

Sobald die Grünlilie gut angewachsen ist, gibt man ihr während des ganzen Jahres alle zwei Wochen einen Flüssigdünger.

Drachenbaum

Wer das Giessen gerne mal vergisst, trifft mit einem Drachenbaum eine gute Wahl.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Im Zimmer kommt der Drachenbaum mit relativ wenig Licht aus. Direkte Sonneneinstrahlung verträgt er hingegen nicht.

Wasser:

Die Pflanze sollte regelmässig mit kleineren Mengen Wasser gegossen werden. Im Winter kann man etwas weniger giessen.

Dünger:

In der Zeit vom Frühjahr bis zum späten Herbst gibt man ihm alle zwei Wochen einen flüssigen Volldünger.

Efeutute

Eine Efeutute ist kaum tot zu kriegen. Ausserdem holt sie Schadstoffe aus der Luft und nimmt sie auf, was die Qualität der Raumluft verbessert.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Die Efeutute platzierst du am besten an einem halbschattigen Standort.

Wasser:

Auch wenn die Pflanze kurzfristige Staunässe verträgt, sollte sie mässig und mit Bedacht gegossen werden.

Dünger:

Im Abstand von zwei Wochen solltest du sie mit Flüssigdünger versorgen.

Clivia

Wer eine pflegeleichte Zimmerpflanze mit Blüten haben möchte, ist mit der Clivia gut beraten.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Sie gedeiht an einem hellen Standort, der nur im Sommer vor der direkten Sonnenbestrahlung geschützt ist. Die Pflanze sollte jedoch nicht umgestellt werden, da die Pflanze ansonsten nicht zur Blüte kommt.

Wasser:

Die Clivia sollte so reichlich gegossen werde, dass der Topfballen stets leicht feucht bleibt. Dabei sollte Staunässe vermieden werden.

Dünger:

Im April bis im September düngt man die Pflanze im Abstand von zwei Wochen mit einem Flüssigdünger.



Apropos Blüten: Ein italienischer Fotograf schafft es, ganze Blumen in winzige Wassertropfen zu packen

Weihnachtskaktus

Bei einem Kaktus denken viele gleich an eine Pflanze mit Stacheln. Der Weihnachtskaktus besitzt jedoch keine Stacheln. Ausserdem gehört er zu den wenigen Pflanzen, die im Winter seine prächtigen Blüten zeigen. Wenn du die richtige Technik kennst, ist er leicht zu pflegen.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Der ideale Standort für einen Weihnachtskaktus ist hell und warm. Er sollte aber auf keinen Fall Sommersonne ausgesetzt werden, Wintersonne hingegen schadet ihm nicht.

Wasser:

Die Pflanze freut sich über eine mässige Bewässerung, sodass die Erde stets eine geringe Feuchte aufweist. Staunässe verträgt er nicht. Damit die Pflanze pünktlich zur Weihnachtszeit blüht, benötigt sie ab September eine Ruhephase von sechs Wochen. In dieser Zeit sollte aufs Giessen komplett verzichtet werden.

Dünger:

Eine monatliche Düngung empfiehlt sich von März bis September.

Zitronenbaum

Der Zitronenbaum duftet nicht nur herrlich, er beliefert dich auch mit leckeren Zitronen.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Zitruspflanzen brauchen das ganze Jahr über einen hellen Standort.

Wasser:

Im Frühling und Sommer reicht es, wenn du der Pflanze einmal in der Woche etwas Wasser gibst. Befindet sich der Zitronenbaum hingegen im Winterquartier, muss er höchstens alle zwei Wochen bewässert werden.

Düngen:

Vom Frühjahr bis zum Herbst düngt man alle zwei Wochen mit einen herkömmlichem Flüssigdünger. Im Winter hingegen stellt man das Düngen komplett ein.

Zamie

Wenn du wirklich nichts am Leben erhalten kannst, ist das die richtige Pflanze für dich. Denn die Zamie braucht wenig Licht, kaum Wasser und gedeiht trotzdem prima. Bei der Pflanze kannst du eigentlich gar nichts falsch machen – einzig Staunässe mag sie nicht.

bild: shutterstock

Und so pflegst du die Pflanze ...

Standort:

Ob an einem sonnigen Plätzchen, im Halbschatten oder an einem schattigen Ort, die Zamie wächst überall gleich üppig. Lediglich die pralle Mittagssonne mag sie nicht.

Wasser:

Bewässern solltest du die Pflanze, sobald die Erdoberfläche angetrocknet ist. Selbst wenn sich gelbe Blätter bilden, führe das Giessen wie gewohnt weiter, die Zamie wird sich schnell wieder erholen.

Dünger:

Monatlich eine Portion Dünger bekommt ihr ausgesprochen gut.

Du schaffst das – versprochen! bild: giphy

Diese Pflanzen wollen dich töten. Vielleicht.

Pflänzli im Frost? Das empfehlen Experten Video: srf

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: Unser Kritiker hat sein Herz an eine Männerromanze verloren. So richtig Instagram und Facebook waren gestern – Vero geht gerade durch die Decke! «Ich weine nach dem Sex, was soll ich tun?» Streaming-Gigant Sky kommt in die Schweiz: 6 Dinge, die du wissen musst «Tschuldigung, wo geht's hier zum Ideenloch?» Folge mir! 7 heisse Suppen und Eintöpfe für kalte Tage 8 Möbelstücke, die du selber machen kannst 12 Tipps und Tricks für gelungene Architekturfotografie Wehe dir, du versagst im Pizzaquiz! Dann darfst du nie mehr zum Italiener! Zum Tortilla-Chips-Tag (ja, den gibt es wirklich): 7 leckere Dips zum Ausprobieren 🔥 Dieser Käse ist gefährlicher als ein Schnellfeuergewehr, weil: USA! Als Kind hatte ich wegen drei Filmen Schiss – und einer davon war ein Märchen 🙈 «Die Leute müssen endlich begreifen: Ich bin HIV-positiv, aber ich bin nicht ansteckend» 13 Bilder eines japanischen Künstlers, die dich nachdenklich stimmen werden «Verlässt er seine Frau und sein Kind oder mache ich mir was vor?» Wie einfach wird ein Mensch zum Mörder? Netflix liefert mit «The Push» die Antwort Miquela – bei dieser Influencerin ist nichts echt. Genau das ist ihr Erfolgsrezept Zu blutt für Winter? JLaw nervt sich über Feministinnen und hat recht 7 Technologien, die von Hollywood-Filmen verblüffend genau vorausgesagt wurden «So geht Masturbieren ...» Wir erklären die neue SRF-Serie «Seitentriebe» im Video Du sollst nicht vögeln, wo du arbeitest? Papperlapapp! Ach, dir ist kalt? Hier sind 12 Dinge, die dich garantiert aufwärmen 9 richtig trashige Filme, die du gratis und legal auf YouTube gucken kannst Das perfekte Spiel für Bierliebhaber, die sonst schon alles haben! 🍻 Wir schreiben das Jahr 2018. Und man serviert uns Essen auf einem RENTIER-GEWEIH 🤯 9 Statistiken, die so absurd sind, dass sie einfach nicht wahr sein können Kinomonat März: 9 Filme im Check – für einen davon ist das Publikum angeblich zu dumm «Luisa» ist da – aber in den Clubs benutzt das Codewort gegen sexuelle Belästigung niemand «Stoppt Kardashianism jetzt!» New Yorker Wirt verbietet das Wort «literally» in seiner Bar Diese 9 Gerichte kochen die watsons mit ihren Resten am liebsten – und du? Befolgst du diese 4 Tinder-Tipps, steigen deine Chancen auf Sex. Vielleicht. 15 Retro-Cocktails, die schleunigst ein Comeback verdienen Stopp den Heisshunger: 7 gesunde Rezepte, die dich lange satt machen Du hast kalt? Don't Worry, Eat Curry! 7 Rezepte, die von innen wärmen Du willst in die Selbstständigkeit? Mach dich auf Streit mit dir selbst gefasst! 10 liebevoll versteckte Film-Details, die dir wahrscheinlich nie aufgefallen sind Finde jetzt heraus, welcher Serien-Charakter zu dir passt, oder wir verraten dir das Ende! Wie ein Doppelpack Wienerli meine Affäre abrupt beendete 7 saisonale Rezepte, die du im März unbedingt ausprobieren solltest! 5 Spiele, die du nur zu zweit spielen kannst! Nein, Schach ist nicht dabei Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare