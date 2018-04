Leben

Wissen

Schweizer Sage: Das Scaläratobel, die Hölle der Churer



Die Bündner Sage über Politiker, die sich zur Strafe die Finger abbeissen müssen

Hoch oben im Churer Wald befindet sich das sagenumwobene Scaläratobel. Den Erzählungen zufolge kommen alle bösen Churer Seelen an diesen schrecklichen Ort und sind dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit für ihre bösen Taten zu büssen.

Heute erzählen wir euch, auf Wunsch von watson-User milkdefeater, die Sage des Scaläratobels. Aber lest sie besser nicht zu später Stunde, denn es wird gruselig!

Hoch oben im Churer Wald befindet sich das Scaläratobel. Der steile Hang erstreckt sich vom Grat des Fürhörnli bis zum Scalärarüfi. Die treppenartig aufsteigenden Höhenzüge der Roten Platte und des Hochgang, die das Tobel begrenzen, sind wahrscheinlich ausschlaggebend für den Namen des Tobels. Scalära bedeutet nämlich Himmelsleiter. Doch die schaurigen Geschichten, die man sich im Dorf über das Tobel erzählt, haben wenig mit himmlischen Begebenheiten zu tun. Vielmehr handeln sie von einem Ort, an dem man nicht einmal in seinen schlimmsten Albträumen sein möchte.



Stirbt ein böser Churer, so erzählt man sich hinter vorgehaltener Hand, wird er zur Mitternachtsstunde von zwei Kapuzinermönchen aus seinem Grab geholt. Unter Stöhnen und Ächzen muss er nun, in Begleitung der dunklen Gestalten, den beschwerlichen Weg ins Scaläratobel auf sich nehmen.



Der Pfad ist steil, steinig und mit Dornen gespickt. Für die geholte Seele gibt es jedoch kein Entrinnen. Die Mönche zerren und schleppen sie immer tiefer in den Wald hinauf. Bei Vollmond wirkt die Szenerie noch viel gespenstischer, wirft doch das Licht, das durch das Blätterdach scheint, seltsame Schatten auf den Boden.

Im Tobel angekommen, eröffnet sich dem verdammten Toten erstmals das ganze Ausmass seines Schicksals. Hunderte Churer Seelen büssen zwischen den lodernden und züngelnden Flammen für ihre üblen Taten. Von überall her hört man Schreie, Stöhnen und Gejammer, dass es einem durch Mark und Bein fährt.

Da wären beispielsweise die Politiker und Herren der Obrigkeit. Während ihrer Karriere haben sie ihre geschworenen Eide gebrochen und sich nie an ihr Wort gehalten. Als Strafe müssen sie sich nun die Finger abbeissen. Die Schreie, die sie dabei ausstossen sind kaum auszuhalten.

Schaut man nach links, sieht man dort, unter einer grossen Eiche, einen Steuereintreiber, der das ganze Geld, das er den Armen abgepresst hat, auf dem Rücken tragen muss. Seine Wirbelsäule scheint unter der schweren Last beinahe zu brechen.



Bild: Shutterstock/watson

Rechts davon sitzt der im Dorf allseits bekannte Spielsüchtige einsam auf einem Baumstrunk und ist dazu verdammt, seine gezinkten Karten zu verzehren. Die Augen des armen Tropfs liegen tief in ihren Höhlen und er ist bis auf die Knochen abgemagert.



Ganz besonders leiden aber die Rechtsanwälte. Weil sie sich immer nur gestritten haben, müssen sie nun als Strafe ihre eigene Zunge essen. Sie haben sie herausgeschnitten und braten nun das vor Blut triefende Stück Fleisch über dem Feuer, um es dann unter fürchterlichem Gejammer herunterzuwürgen.



Bild: Shutterstock/watson

Der Wirt, der auf einem Holzstrunk sitzt, weint und schreit um Gnade. Er muss das ganze Wasser trinken, mit dem er seinen Wein gepanscht hat. Sein Bauch ist geschwollen, sein Gesicht aufgedunsen und die Augen sehen so aus, als wollten sie ihm jede Sekunde aus den Höhlen springen.

Aber auch die Frauen sind an diesem gottverlassenen Ort vertreten. Sie müssen bis in alle Ewigkeit spinnen, weben und den schlammigen Boden des Tobels sauber wischen. Immer wieder stechen sie sich die Finger blutig und scheuern sich ihre Knie wund, während sie versuchen den harten Waldboden glänzend zu schrubben.

Bild: Shutterstock/watson

Immer zur mitternächtlichen Stunde scharen sich die verurteilten Seelen zusammen und reiten hoch zu Ross das Tal hinunter, um in den Fluten des Rheines ihre brennenden Körper zu löschen. Der hinterste der Gruppe führt viele junge Fohlen mit sich. Fragt man ihn wozu diese sind, antwortet er, dass sie für die Neuankömmlinge bestimmt seien.



In besonders kalten Winternächten tanzt die Geisterschar mit ihren grausam bleichen Gesichtern im Schnee. Die Klagelaute, die sie dabei von sich geben, sind bis tief ins Tal hinunter zu hören.

Bild: Shutterstock

Wer diese Geschichte nicht glauben will, der soll die Bewohner der Trimmis fragen. Sie werden oft mitten in der Nacht vom Spuk überrascht und haben gesehen, was kein Mensch je zu Gesicht bekommen sollte. Wer jedoch des Nachts ins Tobel wandern will, der sei gewarnt. Es sind schon Menschen dorthin aufgebrochen, die nie mehr zurückgekehrt sind.



Quelle: Nach Der Gesiterspuk im Scalära-Tobel, Constanz Ciprian Fischer, Bündner Kalender 1903

Kennst du weitere Schweizer Sagen, bei denen man sich richtig schön gruseln kann?

Noch mehr Grusel: Exorzismus in der Schweiz Video: watson

Hach, so schön kann Zerfall sein

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: «Manchmal liebt er mich, dann wieder nicht, was soll ich tun?» WTF! Diese 19 sehr schrägen Produkte aus dem Internet kannst du tatsächlich kaufen So geht Espresso Martini ... und 6 weitere Kaffee-Cocktails gegen die Frühjahrs-Müdigkeit Wir sind alle Coop- UND Migros-Kinder! Warum, zeigen diese 2 spannenden Grafiken 18 Food-Facts, die wirklich nur noch WTF sind Schlecky Silberstein, warum sollten wir sofort das Internet abschaffen? 21 Food-Bilder, die beim Angucken schon ein Genuss sind (Teil 3) 18 verrückte Make-Up-Illusionen, die deinen Kopf durchschütteln 7 Spiele, die (irgendwann) garantiert in einem Streit enden Schälen, schneiden, klopfen – so rüstest du Obst und Gemüse richtig! Die Zombie-Apokalypse kann kommen. Mit diesen 11 Vehikeln machst du jeden Untoten platt Müesli oder Rösti? Finde heraus, welches Schweizer Gericht in dir steckt! 😋 Du hast im ersten Quiz zu unnützen Fakten versagt? Hier kommt deine zweite Chance! Ein Hoch auf die Masturbation! Eine Ode an die rechte Hand (und ein bisschen an die linke) Jubelt, heute ist Chip and Dip Day! Und wir schenken dir 7 hammergeile Dip-Rezepte Nie wieder Chaos – so richtest du dein Zuhause minimalistisch ein «Er ist ja irgendwie schon ganz nice» – Künstlerin illustriert aufgeschnappte Gespräche Wie ich eine Woche lang ein altes Handy aufgezwungen bekam – und fast verrückt wurde «Was tun gegen Sex-Flaute in der Beziehung?» 17 nützliche Erfindungen, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du sie brauchst «Seit 1740 hatte jede Generation ihre Kardashians» – eine Celebrity-Forscherin klärt auf «Arbeitgeber sollten sich um BDSM-Menschen reissen» – Ralph H.* über Sex ohne Genitalien 11 Filme aus den 90ern, die du dringend mal wieder gucken solltest präsentiert von Ist Fleisch wirklich so böse? Das Essen als neue Schweizer Religion 7 Geheimnisse aus der Kindheit, die wir unseren Eltern nie erzählt haben Und nun zu den wichtigen Fragen im Leben: Welches Kaff bist du? Gerichte mit Geschichte – 3 Schweizer Rezepte und wie sie erfunden wurden 5 Filme, die heute kult sind – aber anfangs kaum jemand sehen wollte Warum Pilates der einzige Sport ist, der mir (noch) nicht verleidet ist Hört endlich mit eurem narzisstischen Podcast-Gelaber auf! Diese 20 Orte werden von der Natur zurückerobert «147 neue Nachrichten» – wieso ich alle meine 32 Gruppenchats liebe! 😻 Für alle, die im Memory immer abgeräumt haben: DAS ist ein Spiel für euch! Heute ist Tag der peinlichen Momente! Dafür schämt sich die watson-Redaktion 🙈 Nein, diese 12 Orte sind nicht aus einem Märchenbuch, die liegen in der Schweiz! 😍 Wenn du dieses gepfefferte Quiz bestehst, klopft dir Gewürzonkel Baroni auf die Schulter Mein allerliebstes Cheesecake-Rezept! Und 6 weitere (auch sehr leckere) Versionen In der Dating-Hölle mit dem Grosskotzbrocken Die Bilder von Émir Shiro sind zwar provokativ, auf Instagram aber (noch) nicht verboten Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo