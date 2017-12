Chomutow/Bykow zaubern am Spengler Cup – und lassen Davos endlich wieder vom Titel träumen

26. Dezember 1993: Der HC Davos ist nach vier Jahren erstmals wieder am Spengler Cup dabei und schafft zum Auftakt gleich die grosse Sensation. Trotz 3:6-Rückstand gewinnt der Gastgeber dank sieben Treffern des Duos Bykow/Chomutow gegen Traktor Tscheljabinsk mit 8:7.

Endlich darf der HC Davos wieder am Spengler Cup teilnehmen. Dreimal in Serie musste der HCD wegen dem zwischenzeitlichen Abstieg in die 1. Liga passen. Nur dank der Rückkehr in die NLA im Frühling 1993 ist der Turnierveranstalter als Davos Selection bei der 67. Austragung wieder mit von der Partie.

Um gegen die internationalen Top-Mannschaften konkurrenzfähig zu bleiben, erhält der HCD einen ausländischen Verstärkungsblock. Neben Per Djoos (Lugano), Mike Posma (Thurgau), Andrei Kwartalnow …