Musig im Pflegidach

Ihre Musik widerspiegelt ihre Reisen



Ihre Musik widerspiegelt ihre Reisen

Gleich an drei Abenden des vergangenen Wochenendes kamen die Zuhörer des «Musig im Pflegidach» in den Genuss einmaliger Trompetenklänge. Das Nadje Noordhuis Quintett war zu Gast in Muri und verwöhnte das Publikum mit aussergewöhnlicher Musik, die zum Dahinschwelgen einlud.

Fabio Rüttimann

Die ruhigen Klänge der amerikanische Band nahm die Zuhörer mit auf eine Weltreise. Das Quintett, bestehend aus Maeve Gilchrist (Harfe), Jesse Lewis (Gitarre), Ike Sturm (sechs- Saiten Bass) und James Shipp (Perkussion, Synth), begleiteten die Leadtrompeterin Nadje Noordhuis bei ihren einzigartigen Vorstellungen. Diese überzeugte mit ihren dezenten Trompetenklängen, welche sehr gut mit den feinen Harfenklängen harmonierten.

«Die Konzertorganisation ist sehr professionell und die Qualität auf sehr hohem Niveau» Nadje Noordhuis

Für Höhepunkte sorgten die einzelnen Soli der anderen Bandmitglieder und lösten begeisterten Applaus aus bei den Zuhörern. «Das Konzert und die Stimmung steigerten sich kontinuierlich über den ganzen Abend», so Lionel Zingg aus dem Publikum. «Das hohe Niveau der Band war schnell erkennbar», bilanzierte er am Ende des Samstagkonzertes. Für Nadje Noordhuis war es eine Ehre in Muri spielen zu dürfen: «Die Konzertorganisation ist sehr professionell und die Qualität auf sehr hohem Niveau», lobt sie. Dass die drei Konzerte live aufgezeichnet wurden und dann auf Platte verkauft werden, schätzt sie sehr.

Inspiration für ihre Musik findet Nadje hauptsächlich auf ihren Reisen, bei denen sie immer wieder neue, einzigartige Regionen kennenlernt. Am Konzert erzählte sie begeistert von tosenden Wasserfällen und immer wechselnden Landschaften, welche sie auf ihrer Islandreise beeindruckten. Diese Impressionen hat sie dann in das Stück «Golfos» einfliessen lassen und das Quintett setzte diese Bilder gekonnt in Töne um.

Aber auch Begegnungen mit Menschen fliessen in ihre Musik mit ein. Im energiegeladenen Stück «Kenia» bezieht sie sich auf ihre ehemalige Samba Lehrerin, die sie versucht mit diesem Lied möglichst gut zu beschreiben.

Schon früh war Musik ihr Leben

Anfänglich hat Nadja Klavier gespielt. Ein Schicksalsschlag hat sie dann bewogen, das Trompetenspielen zu erlernen. Der Mann ihrer Pianolehrerin spielte Trompete. Als er und seine Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, beschloss sie als Erinnerung an die beiden, mit dem Trompetenspielen anzufangen. Damals war sie rund zehn Jahre alt. Schnell konnte sie sich an das neue Instrument gewöhnen.

«Es war für mich von Beginn an sehr einfach, viel einfacher als das Klavier» Nadje Noordhuis

Bald kam auch noch ein Flügelhorn zu ihrem Instrumentenparcours. Dieses holte sie in einem Gebrauchtwarenladen. «Ich spiele nach über 20 Jahren immer noch damit» sagt sie schmunzelnd. Das Flügelhorn gebe ihr mehr Möglichkeiten, die Musik in ihrem Kopf so umzusetzen, wie sie es gerne habe.

Nadje Noordhuis bei «Musig im Pflegidach» Muri

Das könnte dich auch interessieren: Auch die Uni St. Gallen lässt Daniele Ganser fallen – ist es eine Verschwörung? Ein Schweizer beim brutalsten Ultramarathon der Welt: «Das ist mit nichts vergleichbar» 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten China hat jetzt die längste Meeresbrücke der Welt Im Handelspoker gegen Trump hat Xi einen Royal Flush Trumps liebste Fernsehfamilie – das kontroverse Comeback von «Roseanne» Die Armee sammelt ausgedientes Material – und hat keine Ahnung, was da alles rumliegt What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist Hässiger Auto-Fan trifft auf Vollgas-Forscher – das war die Verkehrs-«Arena» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo