Mehrere Bahnstrecken wegen Schnee und Lawinengefahr unterbrochen



Mehrere Bahnstrecken wegen Lawinengefahr unterbrochen – erneut Luftbrücke nach Zermatt

Wer am Sonntag in die Berge fahren will, muss sich mit Geduld wappnen und Umwege in Kauf nehmen: Mehrere Bahnstrecken sind wegen Schneefällen oder Lawinengefahr unterbrochen, und nicht überall fahren Ersatzbusse. Auch einige Strassen sind unterbrochen.

Seit Sonntagmorgen unterbrochen ist die Bergstrecke über den Gotthard. Die Züge fallen zwischen Erstfeld UR und Faido TI aus, wie die Bahnverkehrsinformation meldete. Erreichbar blieben das Tessin und Mailand aber über den Gotthard-Basistunnel.

Die Rhätische Bahn (RhB) meldete am Morgen mehrere Streckenunterbrüche: Von Chur nach Arosa fahren Bahnersatzbusse. Der Bahnverkehr auf der Arosalinie wurde wegen Lawinengefahr auf unbestimmte Zeit eingestellt.

Auch nach Davos kommen Reisende nur erschwert, da sowohl die Bahnstrecke im Prättigau von Landquart nach Küblis als auch die RhB-Strecke von Filisur nach Davos wegen starkem Schneefall unterbrochen sind. Im Prättigau fahren Ersatzbusse. Für die Reise von Chur in Richtung Engadin empfiehlt die RhB die Albulastrecke.

Besonders schwierig sind die Verhältnisse im Unterengadin rund um Zernez. Unterbrochen ist die Bahnstrecke zwischen Cinuos-chel-Brail und Scuol-Tarasp, einen Bahnersatzbetrieb gibt es nicht. Denn laut TCS-Verkehrsinformation ist wegen Schneefalls auch die Hauptstrasse vom Oberengadin her zwischen Brail und Zernez gesperrt.

Weiter ist die Flüela-Passtrasse wegen Lawinengefahr auf der Davoser Seite unterbrochen und schliesslich ist auch die Zufahrt von Österreich her ins Unterengadin ab Martina gesperrt.

Auch die Zufahrt nach Samnaun GR ist geschlossen. Die Postautos nach Samnaun fahren laut Bahnverkehrsinformation voraussichtlich erst am Montagmorgen wieder.

Grosse Lawinengefahr

Streckenunterbrüche wegen Lawinengefahr meldet auch die Matterhorn-Bahn

Gotthard-Bahn (MGBahn) im Oberwallis: Zwischen Niederwald und Oberwald fahren keine Züge, und auch die Strasse Niederwald-Oberwald ist nach Angaben des TCS gesperrt. Die Bahnstrecke über den Oberalppass ist ebenfalls unterbrochen.

Auch Zermatt ist wieder von der Aussenwelt abgeschnitten. Zurzeit fliegen Helikopter ins Tal. Zwischen Täsch und Zermatt verkehren noch bis mindestens Montagmittag keine Züge, wie die MGBahn schrieb. Auch die Strasse von Täsch nach Zermatt ist gesperrt.

Laut SLF ist die Lawinengefahr in vielen Gebieten der Alpen gross. Das entspricht der vierten von fünf Gefahrenwarnstufen. Eine Gefahr der Stufe 4 herrscht im ganzen Wallis, im Gotthardgebiet und auch in den nördlichen Teilen Graubündens. In den übrigen Alpengebieten und auch im Jura ist die Lawinengefahr erheblich. (sda)

