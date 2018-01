Ostschweiz

Graubünden

Irgendwo hier unten liegt sein Auto – 25-Jähriger übersteht 150-Meter-Sturz unverletzt



Irgendwo hier unten liegt sein Auto – 25-Jähriger übersteht 150-Meter-Sturz unverletzt

Bild: KApo GR

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch im Lugnez in Graubünden einen Sturz über 150 Meter einen steilen Abhang hinunter unverletzt überstanden. Der Lenker konnte sich selber aus dem Wrack befreien und zur Strasse hochklettern.

Der Mann war in Tersnaus auf der Valserstrasse bergwärts unterwegs, als sein Wagen in einer Linkskurve rechts von der Strasse geriet und eine Schneemauer durchbrach. Das Auto stürzte 150 Meter einen Abhang in ein Tobel hinunter und blieb in einem Bachbett liegen, wie die Bündner Polizei am Donnerstag berichtete.

Der Lenker befreite ohne fremde Hilfe aus dem total beschädigten Personenwagen und kletterte zur Strasse hoch. Drittpersonen transportierten ihn zur Kontrolle ins Spital nach Ilanz. (sda)

