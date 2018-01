51-jährige Frau in Jonschwil bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ehefrau erwürgt – Russe wegen Mordes von Bronschhofen SG verurteilt

Weil er seine Ehefrau ermordet hat, ist ein Russe zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt worden. Der 44-jährige Asylbewerber bestreitet die Tat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die 34-jährige Ehefrau des Beschuldigten wurde am 26. Oktober 2016 in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bronschhofen SG tot im Bett gefunden. Ihr Ehemann wurde festgenommen.

Am Freitagnachmittag hat das Kreisgericht Wil den 44-Jährigen wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 12 …