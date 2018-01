Ostschweiz

51-jährige Frau in Jonschwil bei Verkehrsunfall tödlich verletzt



Am Montagabend ist in Jonschwil SG eine 51-jährige Fussgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Sie wurde von einem 20-jährigen Lenker übersehen, als sie die Strasse überqueren wollte.

Ein 20-jähriger Schweizer war gegen 18.15 Uhr mit seinem Auto auf der Unterdorfstrasse in Richtung Schwarzenbach unterwegs. Gleichzeitig habe eine in der Gegend wohnenden Frau die Strasse überqueren wollen, teilte die St.Galler Polizei am Dienstag mit.

Das Auto erfasste die Frau frontal. Sie prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde über das Dach hinter das Fahrzeug geschleudert. Der Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen, sie verstarb noch auf der Unfallstelle.

Ein Alkoholtest ergab beim Fahrer einen positiven Wert. Es handelt sich um einen Junglenker mit einem Führerausweis auf Probe. (sda)

