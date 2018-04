Ostschweiz

Thurgau

Taucher im Bodensee vor Bottighofen TG tödlich verunfallt



Taucher im Bodensee vor Bottighofen TG tödlich verunfallt

Ein 56-jähriger Taucher ist am Sonntagnachmittag im Bodensee vor Bottighofen TG tödlich verunfallt. Der erfahrene Taucher war allein zum Wrack des 1864 gesunkenen Raddampfers «Jura» in rund 40 Metern Tiefe getaucht, kehrte aber nicht mehr an die Oberfläche zurück.

Ein Kollege alarmierte deshalb kurz vor 16 Uhr die Notrufzentrale, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Taucher der Seepolizei fanden den leblosen Mann später in 38 Metern Tiefe neben dem Schiffswrack. Sie bargen den Verunfallten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Tauchers feststellen.

Weshalb der 56-Jährige beim Tauchgang nicht mehr an die Oberfläche zurückkehrte, ist laut Polizei unklar. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genaue Todesursache festzustellen. Das Wrack der «Jura» liegt rund 1,3 Kilometer vom Ufer entfernt vor Bottighofen. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Metallträger auf Geleisen deponiert

Das könnte dich auch interessieren: 10 Fragen, die dem SBB-Kundendienst im Internet tatsächlich gestellt wurden 🙈 Stoppt die Essensdiebe! 9 Etiketten, die du brauchst, wenn du im Büro arbeitest Vergesst Russland und USA: In Syrien droht ein Krieg zwischen Iran und Israel Dreht Obama durch? Dieses Video zeigt eine der grössten Gefahren für Demokratien «Ohne Fiat Money wäre unser Wohlstand undenkbar» Liebe Baslerinnen und Basler, das passiert jetzt mit eurer BaZ ... John Oliver attackiert die Schweiz – das sagt der Steuerexperte dazu «Sitz, du Sau!» – Als Hockeybanausin am Playoff-Finalspiel Hätten die Echo-Verantwortlichen doch diesen Film gesehen ... Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo