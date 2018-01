Frauenleiche in Teppich eingewickelt im Wald bei Zezikon TG gefunden

Ostschweiz

Am vergangenen Donnerstag wurde in einem Wald bei Zezikon TG eine tote Frau aufgefunden. Nach einem Hinweis eines Passanten fanden Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau nahe einem Waldweg im Wilderetobel eine weibliche Leiche, eingewickelt in einen Teppich.

Zur Untersuchung wurde die Frau ins Institut für Rechtsmedizin St.Gallen überführt. Die Identität der Frau steht noch nicht fest. Auch die Fragen, wo und wie die Frau gestorben ist, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei vermutet, dass die tote Frau vor rund einem Monat mit einem Fahrzeug in das Waldstück transportiert worden sei. Die Kantonspolizei Thurgau sucht in diesem Zusammenhang nach Hinweisen. Telefon: 058 345 22 22. (aeg)

