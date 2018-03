People-News

Hauptsache berühmt

Nonne stirbt kurz nach Gerichtsprozess gegen Katy Perry



Nonne stirbt während Gerichtsprozess gegen Katy Perry

Damit ihr immer schön auf dem Laufenden bleibt, was die berühmten Menschen so alles treiben, kriegt ihr hier den neuesten Klatsch aus dem Leben der sogenannten Promis.

89 Jahre alt war Schwester Rose Holzman, als sie mitten in einer Anhörung im Prozess gegen Katy Perry tot zusammenbrach.

Seit Jahren schon kämpfte die Nonne gemeinsam mit einer Mitschwester darum, dass ihr ehemaliger Konvent der Sisters of the Most Holy and Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary in Los Angeles nicht in den Besitz des Popstars übergeht. Denn in ihren Augen sei Perry etwas zu freizügig und lasziv, und verkörpert damit das, was von den Schwestern als sündig empfunden werde.

Obwohl der Verkauf des früheren Klosters an Perry bereits vom Erzbistum abgesegnet worden war, schlossen die zwei Nonnen einen 2015 für ungültig erklärten Kaufvertrag mit einer Gastronomin ab, die den Konvent in ein Hotel umwandeln wollte.

Perry hingegen will die Immobilie zu einem Wohnhaus umbauen lassen – der Kaufpreis soll bei 14,5 Millionen Dollar liegen.

Bevor Schwester Holzman am vergangen Freitag den Gerichtssaal betrat, richtete sie die folgenden Worte an an den Reporter des Senders «KTTV»:

«An Katy Perry: bitte hören Sie auf. Der Kauf tut niemandem gut, er verletzt nur viele Menschen.»

Es waren ihre letzten Worte. Zumindest ihre letzten öffentlichen.

Hier ein paar Häuser in Europa, die ein wenig billiger sind: Nur 1 Million Franken!

>> Schwarzenegger und Hamilton kommen zurück!

bild: watson

Was bisher nur gemunkelt wurde, hat Arnold Schwarzenegger nun offiziell bestätigt: Terminator 6 wird definitiv gedreht. Mit Arni als Cyborg und Linda Hamilton als Sarah Connor in den Hauptrollen. Sie ging im ersten Terminator-Film 1984 als Prototyp der weiblichen Action-Heldin in die Geschichte ein.

Kein Wunder, mit dieser Frisur:

bild:

Produziert wird der neue Streifen von James Cameron – dem Regisseur der beiden ersten Filme «Terminator» (1984) und «Terminator 2: Judgment Day» (1991).

«Wir beginnen mit den Dreharbeiten von Terminator 6 im Juni, sie werden bis Mitte Oktober dauern. Ich freue mich darauf, als T-800 zurückzukehren. Es wird grossartig mit Tim Miller als Regisseur und James Cameron, der das Ganze beaufsichtigt.»

Cameron bestätigte, dass die Story an seine beiden Filme anknüpfen wird, wofür er alle nachfolgenden Produktionen der Reihe, bei denen er nicht mitwirkte, ignoriert – also: «Terminator 3: Rise of the Machines» (2003), «Terminator Salvation» (2009) und «Terminator Genisys» (2015).

Arni ist sich sicher, dass daraus ein völlig neuer Film entsteht, der allen unnötigen Firlefanz wieder rausschmeisst. Und offenbar hat das Drehbuch dieses Mal auch Hamilton überzeugt, die sich für die letzten «Terminator»-Filme nicht hergeben wollte.

Also freuet euch auf den Juli 2019!

Fun Fact zum Schluss: Bild: APA/-

Und nun zu einer Frau, die auch extrem viele Muskeln hat, weshalb man sie auch «Muskel-Barbie» nennt:

>> «Sex and the City»-Star will Gouverneurin von New York werden

Wir kennen sie vor allem unter dem Namen Miranda Hobbes, die sarkastische Anwältin mit den roten Haaren aus «Sex and the City».

gif: giphy

Im richtigen Leben heisst sie Cynthia Nixon, ist 51 Jahre alt und liebt eine Frau.

Die Entscheidung sei zwar noch nicht definitiv gefallen, sagte eine Sprecherin Nixons, doch hätten viele besorgte New Yorker Nixon ermutigt, für das Gouverneurs-Amt in New York zu kandidieren – und sie wolle ihre Chancen ausloten.

Tatsächlich stünden diese ziemlich gut, berichten mehrere US-Medien. Sie überlege, sich mit Rebecca Katz und Bill Hyers zusammen zu tun, die enorm erfolgreich die Kampagne für den amtierenden New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio umsetzten.

Bild: EPA/EPA

«2018 müssen wir nicht nur mehr Demokraten wählen, wir brauchen bessere Demokraten.»

Schon jetzt ist klar, dass sich Nixon besonders für Minderheiten und ein gutes Bildungssystem einsetzen will. Gewinnt sie die Wahlen tatsächlich, wäre sie die erste homosexuelle Gouverneurin von New York.

Bild: EPA/EFE

>> Ein Sterilisations-Witz zu viel? Keith Richards entschuldigt sich bei Mick Jagger

bild: ap/watson

Einen «randy old bastard» hat Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards seinen Bandkollegen Mick Jagger genannt.

Für Jagger sei die Zeit für den Schnitt gekommen, hat er dem «Wall Street Journal» gesagt. «Man kann doch in diesem Alter kein Vater sein. Diese armen Kinder!» Mit diesen Worten empfahl Richards dem damals 73-jährigen Jagger, sich doch sterilisieren zu lassen. Das war im Dezember 2016, als der Sänger zum achten Mal Vater wurde. Und ebenso bereits Urgrossvater war.

Umfrage Hältst du Mick Jagger auch für einen alten Lustmolch? Ja! Aber heutzutage darf man ja die Wahrheit nicht mehr sagen!

Nun ja, gedacht hab ich mir das ja auch. Aber es geht mich natürlich nichts an ...

Nein! Er soll noch mit 90 kleine Mick Jaggers zeugen!

Hier kann ich es ja zugeben. ICH bin der eigentliche Lustmolch.

Abstimmen 697 Votes zu: Hältst du Mick Jagger auch für einen alten Lustmolch? 43% Ja! Aber heutzutage darf man ja die Wahrheit nicht mehr sagen!

23% Nun ja, gedacht hab ich mir das ja auch. Aber es geht mich natürlich nichts an ...

12% Nein! Er soll noch mit 90 kleine Mick Jaggers zeugen!

21% Hier kann ich es ja zugeben. ICH bin der eigentliche Lustmolch.

Jetzt aber hat Keith Richards die Reue gepackt und er hat sich auf Twitter für seine Worte entschuldigt:

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person. — Keith Richards (@officialKeef) February 28, 2018

Bild: Joel Ryan/Invision/AP/Invision

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Richards unschöne Dinge über seinen langjährigen Kollegen sagt. Jagger sei eine bedürftige Prima Donna, verlautbarte er 2010, und die Band nenne ihn deswegen gerne «Ihre Majestät». Und wie das so ist, wenn ein Mann einen anderen Mann möglichst wirkungsvoll beleidigen will, sagte Richards ...

Umfrage ... Mick Jagger habe ... ... ein kleines Gehirn.

... einen winzigen Penis.

... klitzekleine Hoden.

... kaum sichtbare Nippel.

Abstimmen 1,047 Votes zu: ... Mick Jagger habe ... 3% ... ein kleines Gehirn.

77% ... einen winzigen Penis.

9% ... klitzekleine Hoden.

11% ... kaum sichtbare Nippel.

ACHTUNG, LÖSUNG! BILD: WATSON

Mehr «randy old bastards» findest du hier: Wenn deine Urenkel mit deinem Sohn spielen können: Die 22 ältesten Promiväter

>> Eine feine royale Anekdote, in der ein Furz die Hauptrolle spielt

Bild: AP

Paul Burrell hockt aktuell irgendwo in der südafrikanischen Wildnis. Für die australische Version vom Dschungelcamp gräbt er seinen Arm durch irgendwelche Löcher, in denen garstige Krabbeltiere lauern. Dazwischen gräbt er in seinem Gedächtnis. Und zwar dort, wo er die Erinnerungen an seine Zeit als Lady Dianas Butler gespeichert hat. Ein gewaltiger Gedächtnispalast scheint das zu sein, ein Fundus an royalen Anekdoten.

bild: screenshot youtube

Damals als königlicher Diener hat Paul noch Dinge gesagt wie: «Ich finde es wichtig, dass man seine Würde stets bewahrt.» Ein so grosses Wort wie «Würde» lässt sich ja auch entsprechend gut in alle Richtungen dehnen.

Paul hat also mitten im Dschungel ein bisschen über seine Vergangenheit im Dienste des britischen Königshauses geplaudert. Und nun hört seine Geschichte:

Einst fuhr die Queen mit ihrem Prinzgemahl Philip in einer offenen Kutsche durch London. Ihnen gegenüber sass der Sultan von Bahrain auf den samtenen Polstern des güldenen Gefährts. Der Mann war der Herrscher über das kleine Inselkönigreich in einer Bucht im Persischen Golf. Das Hufgetrappel der Pferde begleitete die gesalbte Stimme des Volkes, das wie aus einer einzigen Kehle «God Save The Queen» anstimmte. Förmliche Worte wurden zwischen den königlichen Hoheiten ausgetauscht, und die Queen lächelte gelegentlich ihr Lächeln, das in den vielen Jahren ihrer Regierung genau gelernt hatte, in welche Höhe es sich erdreisten durfte zu gehen, ohne dabei schwülstig zu wirken.

Doch plötzlich entfuhr dem Hinterteil des einen Kutschpferdes ein unverschämter Rums, der bald anschwoll zu einem wütenden Donnergrollen, um dann endlich, nach einem letzten zittrigen Geknatter, zu sterben. Zurück blieb eine Wolke voll Fäulnis und Verwesung. Eingehüllt in diesen gnadenlosen Gestank, erröteten die Backen der Königin. Die Zeit schien für einen nicht enden wollenden Moment still zu stehen. Sie füllte sich mit den sorgenvollen Gedanken der Königin.

«Denkst du, ich sollte etwas sagen?», flüsterte sie endlich ihrem Gatten zu. Dieser bejahte mit einem leichten Nicken. Die Queen faltete sorgfältig die Hände, um sie dann in ihren Schoss zu legen. «Eure Hoheit», richtete sie sich an den Sultan, «Ich möchte mich für das schauderhafte Geräusch in aller Form bei Ihnen entschuldigen.» Nun legte der hohe Mann seine Hand ganz sachte auf das Knie der Königin und antwortete mit seiner warmen Stimme: «Aber Eure Majestät, das ist nichts, dass Ihnen leid tun müsste. Ich dachte, es sei eines der Pferde gewesen!»

bild: ap

Und wenn es nicht wahr ist, so ist es doch wenigstens gut erfunden.

(rof)

63 endgeile Bilder der Rekord-Queen

Prinz Harry und die Schauspielerin Meghan Markle heiraten Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare