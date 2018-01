Ellen Page hat geheiratet und zwar die da (sie ist super, findet auch Justin Bieber)

People-News

Mit den Worten «Ich kann es nicht glauben, dass ich diese aussergewöhnliche Frau meine Gattin nennen darf», postete die kanadische Schauspielerin am Mittwochabend dieses herzige Bild auf Instagram (wo sie übrigens irgendwann in einem der ersten warmen Monate 2017 zum ersten Mal mit der Liebsten geflirtet hatte):

Aber wer ist diese Emma Portner, die der 30-jährigen Ellen so sehr das Herz mit Glück erfüllt? 1. Ebenfalls eine Kanadierin. Das ist, würde unsere Redaktionskanadierin Emily sicher bestätigen, von Vorteil. 2. Ebenfalls eine Künstlerin, nämlich eine in den USA und Kanada sehr, sehr, sehr berühmte Tänzerin mit eigener Truppe. Auch Justin Bieber betet sie an, sie ist der Star seines Videos zu «Life Is Worth Living».

Sie begann mit Ballett, als sie 3 Jahre alt war, heute ist sie 22 und hat schon so viel Berufserfahrung wie andere erst mit 40. Emma und Ellen suchten sehr früh in ihrer Beziehung sehr bewusst die Öffentlichkeit.

«Wir versuchen, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten. Ich versuche, sie zu ihren Filmpremieren zu begleiten. Wenn wir ein heterosexuelles Paar wären, würden wir es vermutlich nicht so sehr darauf anlegen. Aber es ist eine Chance für Queerness, wahrgenommen zu werden», erzählte sie in einem Interview mit «The Cut».

Details über die Eheschliessung der beiden sind (noch) keine weiteren bekannt. Wir wünschen ihnen jedenfalls, dass sich aller Schnee in Kanada für sie statt in Weiss in Regenbogenfarben glitzre.

