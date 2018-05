People

Populärkultur

Käpt'n-Blaubär-Stimme Wolfgang Völz ist tot



bild: shutterstock/wdr

«Käpt'n Blaubär» Wolfgang Völz ist tot

Wolfgang Völz ist tot. Der Schauspieler und Synchronsprecher starb am 2. Mai mit 87 Jahren in Berlin, wie die «Berliner Morgenpost» schreibt. Er wurde in den 1960er Jahren durch Rollen in den TV-Serien «Graf Yoster gibt sich die Ehre» und «Raumpatrouille» bekannt. Kinder der Neunziger kennen ihn vermutlich aber vor allem als die Stimme von «Käpt'n Blaubär», ...

Käpt'n #Blaubär ist tot. Der beliebte Schauspieler Wolfgang #Völz ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er lieh seine markante Stimme der Handpuppe. So wie bei diesem Auftritt 2007 bei der Leipziger Buchmesse. Als Schauspieler war er u.a. in der Raumpatrouille #Orion dabei. pic.twitter.com/7nzulxdxsK — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 4. Mai 2018

..., als Häuptling Majestix aus den Asterix-und-Obelix-Filmen oder auch aus den Hörspielen von «Die Drei ???». Ausserdem spielte Völz im Comedy-Film «Neues vom Wixxer» mit:

Übrigens, auch Völz' Sohn kennst du vom Hören: Benjamin Völz ist die deutsche Stimme von David Duchovny, Charlie Sheen und James Spader.

(sim)

2018 ist noch jung, doch sie haben uns schon verlassen

Unsere Liebsten Zeichentrickserien aus den Neunzigern Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: 8 Strategien, wie du in Meetings vertuschen kannst, dass du nicht vorbereitet bist Wir unterhalten uns über GNTM, fühlen uns scheisse und haben leider kein Foto für uns 11 legendäre Wrestling-Helden deiner Kindheit – und was aus ihnen wurde Weshalb viele Marktführer die Blockchain verschlafen und daran zu Grunde gehen werden Von der Goldschmiede in die Bank: Der grosse Haken der Vollgeld-Initiative Lass dich von nichts ablenken! Der Picdump ist da Liebe Schiris, gebt Real doch gleich den Pott, wenn ihr keinen Mumm habt, fair zu pfeifen Eklat im Appenzell: Diese Jus-Studentin liest dem Landammann die Leviten, und zwar richtig Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo