Mercury macht neue Musk: Zum 40. Geburtstag von Queen-Album kommt ein Katzensong



Dank einer toten Katze: Es gibt ein «neues» Lied von Freddie Mercury 🙀

Ja, Freddie Mercury ist tot. Aber trotzdem gibt es nun neue Musik der Poprock-Ikone. Wobei auch «neu» nicht ganz stimmt.

«All Dead, All Dead» heisst die Nummer, die bereits auf der 1977 erschienen Platte «News of the World» zu hören war – neben den Welthits «We Will Rock You» und «We Are the Champions».

Bild: foto-history.livejournal

Doch die Nummer fiel niemandem so richtig auf. Denn sie wurde erstens von Queens Lead-Gitarristen Brian May gesungen und handelte zweitens von dessen verstorbener Katze.

«Und ich frage mich, warum ich weiterlebe

Aber ich sollte nicht trauern

Denn die Zeit nimmt jeden»

May trat nach seiner kurzen Gesangseinlage wieder zurück an die Gitarre und ist dort dann auch für die gesamte Erfolgswelle von Queen geblieben.

Auch Freddie Mercury nahm eine Version von «All Dead, All Dead» auf. Eine freilich viel temperamentvollere Version dieses Katzenbetrauerungssongs – die bislang unveröffentlicht blieb.

«So viel Trara, mein Liebster

All die Spiele, dir wir trieben

Durch all die flinken Sommer

Durch jeden kostbaren Tag»

Am 17. November – pünktlich zum 40. Jahrestag – kommt eine neue Specialedition der erfolgreichen «News of the World»-Platte raus. Mit drauf: Mercurys Version von «All Dead, All Dead».

Ausgerechnet der Tod irgendeiner Katze in den 70er-Jahren verschafft uns also heute ein neues Lied von Mercury – samt einem ultrasüssen Animationsvideo. Und das beste daran: Es ist jetzt schon online.

Viel Spass und R.I.P ihr beiden.

(jin)

Freddie Mercury – die Extravaganz seines Lebens in einem Video: 1m 0s RIP Freddie Mercury Video: watson

