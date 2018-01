Promotion

Fotografie

Erlebe Fotografie in allen Facetten an der photo18 Zürich [Promotion]



Bild: photo18 Zürich

Erlebe Fotografie in allen Facetten an der photo18 Zürich

Die photo18 Zürich findet neu in der Halle 622 und dem StageOne in Zürich-Oerlikon statt. Besuche Europas grösste Werkschau für Fotografie und erhalte einen repräsentativ Überblick über das fotografische Schaffen in der Schweiz



photo18 Zürich Fr 12. - Di 16. Januar 2018

Täglich 11:00 - 20:00 Uhr



Halle 622 & StageOne,

Zürich-Oerlikon



www.photo-schweiz.ch

Sie ist mit 200 Fotografen und über 27‘000 Besuchern im Jahr 2017 die grösste Publikumsveranstaltung für Fotografie in Europa: die photo18 Zürich. Auf über 7'000 Quadratmetern geben Schweizer Fotografinnen und Fotografen Einblick in ihre aktuellen Arbeiten.

Einer davon ist Roger Zürcher. Er zeigt eine Bild-Reportage, die während der traditionellen Treibjagd in den weissrussischen Wäldern von Wizebskaja Woblasz entstand. Die alltägliche Jagd der Einheimischen nach Elchen und Wildschweinen bleibt Uneingeweihten normalerweise verwehrt. Der 37-jährige Zürcher hatte die einmalige die Möglichkeit, die Jagd und ihre eigentümlichen Rituale hautnah zu erleben und mit der Kamera eindrückliche Bilder festzuhalten.

Bild: photo18 Zürich

Bild: photo18 Zürich

Ergänzt wird die Werkschau durch das photoFORUM mit Vorträgen der weltbesten Fotografen – dieses Jahr unter anderem mit Roger Ballen, einem der einflussreichsten und wichtigsten Fotografen des 21. Jahrhunderts, und Scott Schuman, der wohl bekannteste Blogger und Modefotograf der Welt – sowie durch 13 spektakuläre Sonderausstellungen, die photoSCHOOL mit zahlreichen Kursen und die photoINDUSTRY mit allen relevanten Unternehmen der Foto-Industrie und ihren neusten Produkten. Die Swiss Photo Academy wählt zum vierten Mal den Schweizer Fotograf des Jahres und die Fachjury zeichnet einen Schweizer Fotografen für sein Lebenswerk mit dem Lifetime Award aus. Fotografie in allen Facetten auf über 7'000 Quadratmetern.

Bild: photo18 Zürich

