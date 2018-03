Vonns Knie hält – und wie! Die Amerikanerin führt vor dem Kombi-Slalom, Gut ist Fünfte

Gestern nach dem Sturz im Super-G im Rettungsschlitten – und heute die Auferstehung. Lindsey Vonn zeigt im ersten Teil der Kombination in Soldeu, weshalb sie zu Recht den Titel «Speed-Queen» trägt.

Dass Lindsey Vonn nach dem Super-G der Kombination in Soldeu in Führung liegt, damit hätte vor dem Rennen kaum jemand gerechnet. Schliesslich musste die Amerikanerin um den Start bangen. Gestern war sie im Super-G gestürzt, dabei hatte sich Vonn am Knie verletzt. Heute fuhr sie deshalb mit Schienen an beiden Knien:

Vonns Rivalin um den Sieg im Gesamtweltcup, Lara Gut, ist aber vor dem Slalom auf Schlagdistanz. Die Tessinerin büsste 43 Hundertstelsekunden ein und liegt auf Rang 5.

Weil die Laufzeit …